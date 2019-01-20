Мбаппе: «Не хочу сейчас говорить о „Реале“, я всем доволен в ПСЖ»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 63’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Мбаппе: «Не хочу сейчас говорить о „Реале“, я всем доволен в ПСЖ»

20 января 2019, 08:31

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что он может стать игроком мадридского «Реала».

Меня всё устраивает в ПСЖ. У меня контракт до лета 2021 года, так что сейчас не самое лучшее время говорить о таких вещах. Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Ювентус»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кьеза: «Такого вечера я даже не мог себе представить»
Сегодня, 05:54 Комментарии0
Месси: «Мы не сливали Кубок Испании. „Барселона“ борется за все трофеи»
Сегодня, 05:24 Комментарии1
Почеттино: «Отпраздновал гол вместе с Льоренте, ведь мы заслужили победу»
Сегодня, 04:53 Комментарии0
Клопп: «Понимали, что победить „Лестер“ тяжело, а потом ещё и снег пошёл»
Сегодня, 04:02 Комментарии-1
Сарри: «Невозможно так по-разному провести два тайма»
Сегодня, 03:16 Комментарии1
Кинг: «Планом „Борнмута“ было выключить из игры Жоржиньо»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
   159 / 808
20 января в 22:31
Мбапе через годик возможно и перейдет в Реал.
Camellot
Camellot
   610 / 808
20 января в 17:58
Он француз и играет в лучшем французком клубе, чего еще хотеть
dok66
dok66
   223 / 808
20 января в 15:31
До 2021 еще два года . Все может измениться в голове . Но Франция конечно не для роста великих .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Ragnar_Lodbrok
   149 / 808
20 января в 14:48
Он Анри перерос по таланту. Его можно будет сравнивать с Месси Роналду с Зиданом Роналдиньо но не в псж
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Ragnar_Lodbrok
   149 / 808
20 января в 14:46
Неймар в барсе тоже считался одним из лучших но после перехода в псж даже в пятерку лучших не входит. Когда Ювентус Бавария и псж выигрывают свои Чемпионаты то в этом нету ничего такого так как в чемпионате все команды слабые. Бавария хотя бы с Боруссиией конкурирует а псж ни с кем.
juvenale
juvenale
   25 / 808
20 января в 12:32
Ждем в Юве,француз просто создан для него
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
20 января в 12:26
Шейхи его теперь не куда не отпустят пока не выйграет им ЛЧ!
Брулин
Брулин
   143 / 808
20 января в 12:08
Фантастический футболист. Хотелось бы и дальше наблюдать за его прогрессом и верить, что выйдет на запредельный уровень.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   317 / 808
20 января в 11:55
Мбаппе уже готов к "Реалу".
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы ответил Ангел неБесГрешен
20 января в 11:54
Если Неймар уйдет Мбапе перестанет забивать,ведь некому будет голевые отдавать , ахахахахахахахаха
vinyardrip
vinyardrip ответил вячеслав остапенко
   178 / 808
20 января в 11:33
Я считаю правильно делает Мбалле
что именно?
Novograd
Novograd
   523 / 808
20 января в 11:33
69 ть завтикал 3
ermak6848
ermak6848
   216 / 808
20 января в 11:13
в ПСЖ ему тоже не плохо....
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
20 января в 11:05
    Alex12357
    Alex12357
       578 / 808
    20 января в 11:02
    Да иди ты куда хочешь ,от тебя толку всё равно мало ,ты только как и Кавани можете забивать в пустые ворота ,а так в игре вас не видно!
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 808
    20 января в 10:54
    Правильно. Нефиг идти на понижение.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 808
    20 января в 10:52
    Негритёнка всё устраивает в ПСЖ, он звезда. Не зря бразильский клоун просится в Барсу, притомился в тени молодой звезды...
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       218 / 808
    20 января в 10:20
    Мбаппе должен вернуться в Монако
    SHMEL
    SHMEL
       57 / 808
    20 января в 10:20
    Лучше уж в Юве или Барсу,чем вляпаться в маргарин...
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       97 / 808
    20 января в 10:18
    Мбаппе: Переход в «Реал»? Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком мадридского «Реала».

    «Я очень доволен тем, как складываются мои дела в «ПСЖ» на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чём-либо ином.

    Манит ли меня возможность перейти в «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что что тебя ждёт в будущем, — приводит слова Мбаппе AS.

    Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.
    20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 135 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции и забил 17 голов.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       129 / 808
    20 января в 10:10
      КЭТиК
      КЭТиК
         128 / 808
      20 января в 10:10
      И так все хорошо, нечего и дёргаться.
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         97 / 808
      20 января в 10:08
      Через год ему надоест в болоте. Сам захочет куда нибудь уйти
      NOVA
      NOVA
         268 / 808
      20 января в 09:54
      не пожалеешь если перейдешь в Реал!!!
      амурец
      амурец
         164 / 808
      20 января в 09:54
      ну если хочет стать действительно великим футболистом надо идти в Реал
      волгoдoн
      волгoдoн
         52 / 808
      20 января в 09:30
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил ЦСКА 06
           78 / 808
        20 января в 09:28
        Дело даже не в истории. В таком чемпионате стать великим футболистом не получится. Ему или в Англию или в Испанию надо
        Мбаппе уже один из лучших, а когда оформит хет-трик в ворота МУМУ - его вновь все начнут сравнивать с великим Анри
        drug01
        drug01 ответил вячеслав остапенко
           92 / 808
        20 января в 09:15
        Я считаю правильно делает Мбалле
        В Реале ему будет лучше!
        вячеслав остапенко
        вячеслав остапенко
           256 / 808
        20 января в 09:09
        Я считаю правильно делает Мбалле
        ДСА
        ДСА
           172 / 808
        20 января в 09:08
        А Реалу срочно нужна звезда.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100