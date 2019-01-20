Мбаппе: «Не хочу сейчас говорить о „Реале“, я всем доволен в ПСЖ»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что он может стать игроком мадридского «Реала».

Меня всё устраивает в ПСЖ . У меня контракт до лета 2021 года, так что сейчас не самое лучшее время говорить о таких вещах. Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем.