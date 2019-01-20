Мбаппе: «Не хочу сейчас говорить о „Реале“, я всем доволен в ПСЖ»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что он может стать игроком мадридского «Реала».
Меня всё устраивает в ПСЖ. У меня контракт до лета 2021 года, так что сейчас не самое лучшее время говорить о таких вещах. Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Ювентус».
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком мадридского «Реала».
«Я очень доволен тем, как складываются мои дела в «ПСЖ» на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чём-либо ином.
Манит ли меня возможность перейти в «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что что тебя ждёт в будущем, — приводит слова Мбаппе AS.
Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.
20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 135 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции и забил 17 голов.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком мадридского «Реала».
«Я очень доволен тем, как складываются мои дела в «ПСЖ» на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чём-либо ином.
Манит ли меня возможность перейти в «Реал»? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что что тебя ждёт в будущем, — приводит слова Мбаппе AS.
Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.
20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 135 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции и забил 17 голов.
Надо обменять его на Дембеле)
Надо обменять его на Дембеле)