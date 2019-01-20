СМИ: ЦСКА подпишет центрбека и капитана «Стремсгодсета» Глеснеса

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 56’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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СМИ: ЦСКА подпишет центрбека и капитана «Стремсгодсета» Глеснеса

20 января 2019, 20:24

Центральный защитник и капитан «Стремсгодсета» Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА.

По данным источника, 24-летний футболист переедет в Россию за солидную по меркам Норвегии сумму.

Глеснес выступает за «Стремсгодсет» с 2016 года. На его счету 80 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

Напомним, что ранее в ЦСКА вернулся тренер Паулино Гранеро.

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Все комментарии
makerdream
makerdream
   548 / 808
21 января в 14:06
гоносеков опять подписуют
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
21 января в 13:38
На Дитера Болена молодого похож.
морозз
морозз ответил Ваня лучший
   75 / 808
21 января в 13:25
Саныч, дорогой, ты на старости лет в антисеметизм подался ? Не поздно ли?
Это черта русских на старости, кто виноват во всём...евреи блин!
морозз
морозз ответил VV V
   75 / 808
21 января в 13:24
В Норвегии пять следующих поколений могут не работать-это самая богатая в мире страна, если брать на душу населения. Учись больше, а не тупо болей за мясных из Питера ! За Спартак вообще болеть стыдно, а из Питера болеть за Спартак-это мазохизм !!! P.S. в Норвегии кроны, а не Евро.....стыдно быть таким взрослым и одновременно незнайкой, очень стыдно !
Ну ты парень меня застыдил не по детски, очень ты серьёзный конь!
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
21 января в 13:19
Интересно какой он игрок.Но селекционному отделу армейцев следует доверять.
Klаsse
Klаsse
   305 / 808
21 января в 13:01
Странно, обычно 18ы в питер едут. Будет первый солдат-гей )))
шацк
шацк
   622 / 808
21 января в 10:14
Армейские селекционеры лучшие у нас в стране - редко ошибаются и практически всегда покупают за дешево хороших игроков.
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
21 января в 09:02
Это хорошо. Хороший защитник нужен ибо Чернов не тянет, а Васин это Васин. Так что ждём.
Великолепный
Великолепный
   45 / 808
21 января в 00:12
Если все срастётся ещё один защитник не помешает.))
Palex
Palex ответил Ваня лучший
   281 / 808
20 января в 22:54
Саныч, дорогой, ты на старости лет в антисеметизм подался ? Не поздно ли?
Ты лучше расскажи,какую звезду вы приобрели. Круче него только Беккенбауэр был и то в далеком прошлом.
Kerri
Kerri
   228 / 808
20 января в 22:52
Посмотрим что выйдет.
navigators
navigators
   579 / 808
20 января в 22:46
Стоимость трансфера на трансфермаркет 700 тысяч евро. Рост 188, центрдеф, может играть опорного хава.
Сильные стороны (по оценке WhoScored): игра вверху, длинные передачи, отборы, дриблинг. Выраженных слабых сторон нет.
Капитан команды в 24 года - значит есть стержень, лидерские качества.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   27 / 808
20 января в 22:32
Солидную для Норвегии сумму в размере 100 евро, Гинеру присвоено звание почётный еврей Норвегии!
Саныч, дорогой, ты на старости лет в антисеметизм подался ? Не поздно ли?
Tostao
Tostao ответил VV V
   175 / 808
20 января в 21:38
В Норвегии пять следующих поколений могут не работать-это самая богатая в мире страна, если брать на душу населения. Учись больше, а не тупо болей за мясных из Питера ! За Спартак вообще болеть стыдно, а из Питера болеть за Спартак-это мазохизм !!! P.S. в Норвегии кроны, а не Евро.....стыдно быть таким взрослым и одновременно незнайкой, очень стыдно !
Ну и что, то что кроны? У нас - рубли, а все сделки забугорные в баксах. Так и в этом случае.
Во-вторых: запасы энергоресурсов Норвегии заканчиваются, так что до 5-го поколения явно не хватит. Тем более, что больше чем на 3-4 года в будущее при нынешнем времени, заглядывать проблематично, всё меняется очень быстро.
Гавроша
Гавроша ответил VV V
   66 / 808
20 января в 21:38
В Норвегии пять следующих поколений могут не работать-это самая богатая в мире страна, если брать на душу населения. Учись больше, а не тупо болей за мясных из Питера ! За Спартак вообще болеть стыдно, а из Питера болеть за Спартак-это мазохизм !!! P.S. в Норвегии кроны, а не Евро.....стыдно быть таким взрослым и одновременно незнайкой, очень стыдно !
Ты прав, а уж под прикидом цска глорить за пупсиков (как ты) - это самомазохизм.
VV V
VV V ответил морозз
   250 / 808
20 января в 21:29
Солидную для Норвегии сумму в размере 100 евро, Гинеру присвоено звание почётный еврей Норвегии!
В Норвегии пять следующих поколений могут не работать-это самая богатая в мире страна, если брать на душу населения. Учись больше, а не тупо болей за мясных из Питера ! За Спартак вообще болеть стыдно, а из Питера болеть за Спартак-это мазохизм !!!
P.S. в Норвегии кроны, а не Евро.....стыдно быть таким взрослым и одновременно незнайкой, очень стыдно !
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
20 января в 21:25
Как бы не промазал в этот раз Леонорыч! Обычно он не за солидные мерки, даже норвежские, классных ребят находит!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Felipe Rivera CVBP
   182 / 808
20 января в 21:17
Утка, потому что зимой подписывать смысла нет, разве что если прямо сейчас кого-то продать, потому как центральных защитников хватает, еще и Васин когда-нибудь вернется.
разве что "когда-нибудь"...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил CSKA2012
   182 / 808
20 января в 21:13
А зачем нам центр защитник ,у нас же Магнусен Чернов и Бекао , не договорились по Бекао?
Что там по Бекао договариваться - у них в контракте прописана сумма первоочередного выкупа, считай все уже договорено. Тремя центральными весь сезон играть - не серьезно, да и не тянет Чернов, потому и сидел на скамейке в последних турах. Видимо по Васину приняли решение не продлевать - он уже год не играет и никак не может восстановиться, до сих пор не тренируется с командой
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Ангел неБесГрешен
20 января в 21:05
Даже не аренда? Да гинер просто сорит деньгами...
Ты за мимером смотри. Он вам два супер трансфера готовит + Паредас на лавке )))
морозз
морозз
   75 / 808
20 января в 21:04
Солидную для Норвегии сумму в размере 100 евро, Гинеру присвоено звание почётный еврей Норвегии!
Nikola45
Nikola45 ответил Питермен
   32 / 808
20 января в 21:02
А Федун подпишет 39-летнего Зулуса за солидную по меркам Эфиопии сумму. Гыгыгыгыггггггггггггы
Луиску отправят в защиту он по возрасту подходит ))
КЭТиК
КЭТиК
   128 / 808
20 января в 21:02
В каждый клуб по скандинаву!
VIPded
VIPded
   84 / 808
20 января в 20:58
Интересная новость... Ждём чего-нить поофициальнее...
SHMEL
SHMEL
   57 / 808
20 января в 20:56
Если получится,то очень хорошо,ну а если нет,то так тому и быть,обойдёмся.
spartach n1
spartach n1
   1 / 808
20 января в 20:54
Больше шлака в канюшню !
CSKA2012
CSKA2012
   170 / 808
20 января в 20:52
А зачем нам центр защитник ,у нас же Магнусен Чернов и Бекао , не договорились по Бекао?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
20 января в 20:51
Даже не аренда? Да гинер просто сорит деньгами...
Igo0rek
Igo0rek ответил Так Себе Аналитик
   135 / 808
20 января в 20:47
(PER)дун вообще далёк от футбола и весь его интерес в этом спорте, заканчивается банковскими счетами. У Спартака отвратительная селекция, отвратительный маркетинг и отвратительное руководство. Единственное на чем держится сейчас Спартак, это на своей популярности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
20 января в 20:46
40% слов в названии ветки мне неизвестны....)))
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