СМИ: ЦСКА подпишет центрбека и капитана «Стремсгодсета» Глеснеса

Центральный защитник и капитан «Стремсгодсета» Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА.
По данным источника, 24-летний футболист переедет в Россию за солидную по меркам Норвегии сумму.
Глеснес выступает за «Стремсгодсет» с 2016 года. На его счету 80 матчей, 3 гола и 3 ассиста.
Напомним, что ранее в ЦСКА вернулся тренер Паулино Гранеро.
Сильные стороны (по оценке WhoScored): игра вверху, длинные передачи, отборы, дриблинг. Выраженных слабых сторон нет.
Капитан команды в 24 года - значит есть стержень, лидерские качества.
Сильные стороны (по оценке WhoScored): игра вверху, длинные передачи, отборы, дриблинг. Выраженных слабых сторон нет.
Капитан команды в 24 года - значит есть стержень, лидерские качества.
Во-вторых: запасы энергоресурсов Норвегии заканчиваются, так что до 5-го поколения явно не хватит. Тем более, что больше чем на 3-4 года в будущее при нынешнем времени, заглядывать проблематично, всё меняется очень быстро.
Во-вторых: запасы энергоресурсов Норвегии заканчиваются, так что до 5-го поколения явно не хватит. Тем более, что больше чем на 3-4 года в будущее при нынешнем времени, заглядывать проблематично, всё меняется очень быстро.
P.S. в Норвегии кроны, а не Евро.....стыдно быть таким взрослым и одновременно незнайкой, очень стыдно !
P.S. в Норвегии кроны, а не Евро.....стыдно быть таким взрослым и одновременно незнайкой, очень стыдно !