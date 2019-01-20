СМИ: ЦСКА подпишет центрбека и капитана «Стремсгодсета» Глеснеса

20 января 2019, 20:24

Центральный защитник и капитан «Стремсгодсета» Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА .

По данным источника, 24-летний футболист переедет в Россию за солидную по меркам Норвегии сумму.

Глеснес выступает за «Стремсгодсет» с 2016 года. На его счету 80 матчей, 3 гола и 3 ассиста.