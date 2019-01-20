«Зенит» нашел замену Паредесу

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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
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«Зенит» нашел замену Паредесу

20 января 2019, 17:51

«Зенит» нашел замену полузащитнику Леандро Паредесу, на которого претендуют топ-клубы Европы. В случае, если Паредес покинет «Зенит», то «сине-бело-голубые» попытаются подписать 29-летнего хорватского полузащитника «Лацио» Милана Баделя.

В текущем сезоне Бадель провел 11 матчей в чемпионате Италии.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails ответил Алексей Коротеев
22 января в 18:15
Глушакова у нас забирают вместо Паредеса ! У Глушака и банька есть ,а это то чего вам ,немытым ,всю жизнь не хватало . Вот и попаритесь заодно и сбудутся мечты ваши ! Аминь ! ))))
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил Ваня лучший
       126 / 808
    21 января в 01:39
    Особо умилила фраза "топ клубы Европы" претендуют на Паредеса. Челси даже не планировал. а в ПСЖ сказали, что он им не нужен. Какие топ клубы? Может ПАОК, или Легия.? Надо продавать, а то уйдет бесплатно.
    Скорее в Монако, спасать клуб от головена.
    wingback
    wingback
       613 / 808
    20 января в 23:48
    В таком возрасте ноунейму только в спартак или в кетай...
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Т34
       27 / 808
    20 января в 22:35
    Уже смеяться, или подождать, когда его возьмут?
    Особо умилила фраза "топ клубы Европы" претендуют на Паредеса. Челси даже не планировал. а в ПСЖ сказали, что он им не нужен. Какие топ клубы? Может ПАОК, или Легия.? Надо продавать, а то уйдет бесплатно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 808
    20 января в 22:02
    Пора Зениту определяться. Надоели эти слухи.
    Гавроша
    Гавроша
       66 / 808
    20 января в 21:39
    Если он там так редко играл, то какая это замена? Да и вообще - хватит смотреть на эту Италию, есть и другие страны.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       163 / 808
    20 января в 21:37
    Глушакова у нас забирают вместо Паредеса ! У Глушака и банька есть ,а это то чего вам ,немытым ,всю жизнь не хватало . Вот и попаритесь заодно и сбудутся мечты ваши ! Аминь ! ))))
    Palex
    Palex ответил Лакшери
       281 / 808
    20 января в 21:00
    Акунья, Бадель, Ракицкий с таким усилением 8 место глядишь и займем , не напрягаясь почти
    А ты ждешь Ройса,Левандовски или может Мбапе?
    Т34
    Т34
       8 / 808
    20 января в 20:11
    Уже смеяться, или подождать, когда его возьмут?
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       616 / 808
    20 января в 20:01
    Зенит, по ходу, коллекционирует не только аргентинцеа, но и лавочников сериАла - Паредес, Маркизио, теперь Бадель.
    Лакшери
    Лакшери
       49 / 808
    20 января в 20:00
    Акунья, Бадель, Ракицкий с таким усилением 8 место глядишь и займем , не напрягаясь почти
    серый1925
    серый1925
       390 / 808
    20 января в 19:56
    поживём будем посмотреть
    Лакшери
    Лакшери
       49 / 808
    20 января в 19:56
    фу , что за дичь ? Всех пенсов собрать решили из италии
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       333 / 808
    20 января в 19:46
    А прошлом году предпочел Зениту Лацио
    В итоге там он сел на лавку
    Зачем нам нужен игрок не способный навязать конкуренцию?
    У нас своих таких полно
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан ответил Jeck Denielse
       783 / 808
    20 января в 19:40
    Это ж сколько раз надо потерять...что б в 8-й раз найти ???? )))) Зенит уже претендует на Баделя с тех пор пока тот ещё в школу ходил....))))
    на самом деле!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 808
    20 января в 19:36
    Это ж сколько раз надо потерять...что б в 8-й раз найти ???? ))))

    Зенит уже претендует на Баделя с тех пор пока тот ещё в школу ходил....))))
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       226 / 808
    20 января в 19:34
    Я думаю врядли он будет в Зените.
    МКС
    МКС
       30 / 808
    20 января в 19:19
    Зенит уже продал Лео 4м командам, а подписал так и вовсе половину земного шарика.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 808
    20 января в 18:59
    Неравноценная замена.
    Raketas80
    Raketas80
       181 / 808
    20 января в 18:47
    Нет это не вариант. Более класный и молодой игрок нужен.
    LOpp
    LOpp
       5 / 808
    20 января в 18:39
    Бадель слишком молод для Зенита.
    pomor45
    pomor45
       141 / 808
    20 января в 18:36
    Замена - подмена - измена.
    112910415
    112910415
       41 / 808
    20 января в 18:35
    отныне и навсегда введено у лазурных специальное амплуа - "Паредес"!
    и поиски заморского принца на эту позицию будут продолжаться вечно
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       145 / 808
    20 января в 18:34
    Должен заиграть, если перейдёт.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 808
    20 января в 18:30
    Немножко староват, но на ЧМ он понравился...
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 808
    20 января в 18:20
    Пупсики одобрят этот трансфер? Гыгыгы
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
       53 / 808
    20 января в 18:19

    Из орлов в бакланы это жесть
    EAGuar As
    EAGuar As
       35 / 808
    20 января в 18:18
    Паредес 2 .
    makkie
    makkie
       29 / 808
    20 января в 18:14
    Какой Бадель, если есть Эрнани и Оздоев?)
    Nikola45
    Nikola45 ответил parallels
       32 / 808
    20 января в 18:12
    усаживаемся поудобнее, слушаем тарасовские сказки, какой это плохой игрок 😆
    А Теперь послушаем специалистов из Тарасовки )) Заклинателей Педров Рошев )) 12 миллионов на ветер ))
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