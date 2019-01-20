«Зенит» нашел замену Паредесу

«Зенит» нашел замену полузащитнику Леандро Паредесу, на которого претендуют топ-клубы Европы. В случае, если Паредес покинет «Зенит», то «сине-бело-голубые» попытаются подписать 29-летнего хорватского полузащитника «Лацио» Милана Баделя.
В текущем сезоне Бадель провел 11 матчей в чемпионате Италии.
В итоге там он сел на лавку
Зачем нам нужен игрок не способный навязать конкуренцию?
У нас своих таких полно
В итоге там он сел на лавку
Зачем нам нужен игрок не способный навязать конкуренцию?
У нас своих таких полно
Зенит уже претендует на Баделя с тех пор пока тот ещё в школу ходил....))))
Зенит уже претендует на Баделя с тех пор пока тот ещё в школу ходил....))))
и поиски заморского принца на эту позицию будут продолжаться вечно
и поиски заморского принца на эту позицию будут продолжаться вечно
Из орлов в бакланы это жесть
Из орлов в бакланы это жесть