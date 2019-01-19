Интриги 2019 года. Трансферные приключения звезд РПЛ

вчера, 13:00

Влашич сменит ЦСКА на другой российский клуб? Дзюба будет в Англии, а Головин во второй лиге Франции? «Соккер.ру» собирает интригующие трансферные завязки.

Дзюба скоро уедет в Англию?

С Паредесом все ясно, уже не интрига – Леандро хочет уехать. Осталось определить пункт назначения и сторговаться. А вот об уходе Дзюбы в последнее время не говорили. Но по эксклюзивной информации источников RT, у которых в Англии действительно найдутся инсайдеры, Артем может перейти в «Эвертон». Игрок обвинял агента в срыве трансфера в АПЛ прошлым летом, то есть в планах переход был. В «Зените» не все гладко с игрой в атаке, а «ириски» сказочно богатый клуб с солидными тратами. Могут взять Артема в аренду, ведь Ришарлисон может и атакующим хавбеком побыть. Впрочем, «Эвертон» не единственный клуб Англии, где приживется крепкий форвард.

Вероятность трансфера: средняя. Кажется, что момент упущен, а желание выиграть РПЛ с «Зенитом» перевесит мечту поиграть в АПЛ . Или нет?

Головин летом сменит клуб?

Александр – бывшая звезда РПЛ , но в топ-5 очень мало российских легионеров. Не будем игнорировать его трансферную судьбу. Если игрок вернется в Россию, то в ЦСКА в аренду. «Монако» может развалиться на футбольном поле, если клуб продолжит проигрывать и терять очки с тренером Анри даже после подписания отряда спасателей в лице Сеска и компании. «Монако» может сменить владельца, если тамошние власти сделают всё, чтобы Рыболовлев не хотел больше вкладывать деньги в известный клуб. И в Лиге 2 Головин вряд ли мечтает играть в следующем сезоне. С другой стороны, пока не вылетели. Во Франции со дна на вершину вынырнуть можно и нужно.

Вероятность трансфера: низкая. Головин достаточно молод, чтобы поиграть за «Монако» в следующем сезоне. И поиграть намного успешнее, чем в этом. Но если вылетят – вероятность ухода вырастет до 99 %.

«Зенит» отпустит ветеранов?

Летом завершаются контракты Жиркова, Анюкова, Кержакова, Лодыгина, Нету, Ивановича и Кокорина. Из этого списка кто-то может завершить карьеру – Жирков и Анюков, другие уедут в поисках игровой практики – как Лодыгин или Кержаков. В третьей категории Нету, он может сменить клуб уже этой зимой, ведь предложения у Луиша есть. Остается Кокорин – не ветеран, но с проблемами. С ним заключат новый контракт, даже если он сядет в тюрьму на время. А вот Иванович может уйти, и это будет главной потерей во всем списке. Бранислав играет с переменным успехом, но добавляет «Зениту» чемпионского характера, а его не хватает.

Вероятность трансферов: очень высокая. «Зениту» нужно будет собирать состав под ЛЧ , если туда вернутся. Раздавать солидные контракты ветеранам – не лучшая затея в такой ситуации.

«Быки» попрощаются с легионом?

У Перейры, Мартыновича, Каборе и Ари завершаются контракты, а подписать новое соглашение могут только с Александром. И с форвардом Ари, если проведет весну ударно и без эксцессов. А вот Маурисио Перейра может покинуть краснодарский клуб – об этом не раз говорили, он место в железной основе потерял. Вернулся на поле после заключения Мамаева, однако не вписывается в лимит. В атаке подрастают Сулейманов и Игнатьев, Каборе зовут в Москву и Турцию. У «Краснодара» может стать меньше легионеров. Будут доверять воспитанникам, подпишут парочку россиян у других клубов.

Вероятность трансферов: очень высокая. Конечно, не все вместе уйдут, да и прикупить могут тоже иностранцев. Но Жоаозиньо явно не последний ушедший легионер.

Фернандес пойдет на повышение?

«Наполи», «Боруссия» Д, «Интер», «Валенсия» - таким был список клубов, которые присматривались к правому латералю в 2018 году. Но если здесь появятся «Челси» или «Ювентус» - будет совершенно другой разговор. У ЦСКА достаточно футболистов, которые могут заинтересовать именитые клубы, но Фернандес на первом месте. Марио заметно старше, чем многие его коллеги, однако он играет так, что в топ-5 пригодится сразу же. Впрочем, «Ювентус» или «Боруссия» Д подписывали крайних беков моложе, а Марио явно не спешит покидать РПЛ , ведь имел предложения летом, но остался. Все зависит от качества приглашений.

Вероятность трансфера: средняя. Фернандес не хочет уезжать, он покинет ЦСКА , только если покупатель впечатлит Гинера ценой, или Марио – именем.

«Локомотив» без Миранчуков?

У Антона завершается контракт, новый пока не подписали, так что желающих заманить универсала предостаточно. И за Алексеем тоже идет охота. Сроки соглашения с «Локомотивом», где меняется руководящий состав, никого из потенциальных покупателей не отпугнут. И «Спартак» мечтает об этом брате Миранчуке, и «Зенит» не отказывался от идеи с покупками молодых россиян у конкурентов. «Локомотив» могут покинуть Фернандеш, Тарасов, Ротенберг, Михалик, но это ветераны. Потеря Миранчуков болезненнее, ведь речь о молодых российских мастерах. Оба нужны для конкуренции в условиях лимита.

Вероятность: высокая. РПЛ и кубок брали, в ЛЧ сыграли – Миранчуки будут искать другие вызовы. Антон, быть может, и не сменит клуб, а вот на Алексея пристально смотрят представители «Спартака» и «Зенита».

Чалов останется без предложений?

Бабаев – очень хитрый и опытный менеджер. Поэтому трансферные слухи комментирует, используя давний трюк. Говорит правду, но замалчивает суть. «Официальных предложений по Чалову (подставьте имя) не поступало». Конечно, сейчас никто факсы с печатями друг другу не посылает. Но Бабаеву могут позвонить или написать в мессенджер коллеги из других клубов – как известные скауты, так и спортивные директора. Когда речь о двадцатилетнем форварде, который клепает немало мячей, забивал на «Бернабеу», и при этом отличается футбольным умом – Бердыев правильно выбрал главный козырь Фёдора, переговоры точно будут.

Вероятность трансфера: низкая. Помним, как Акинфеев и Дзагоев «уходили» в другие клубы десяток лет. Жива история Головина. Чалов может не дождаться идеального предложения из топ-5, а рисковать, лишь бы уехать, не станет.

Классон уедет или останется?

Отдельно хочется выделить Виктора, хотя в РПЛ достаточно легионеров в известных клубах, которые в этом году должны определиться с будущим. У «Динамо» Соу и Шунич. У «Ростова» под вопросом Ингасон, у «Рубина» - все, и Азмун не исключение. У ЦСКА даже Бекао пока не подписал полноценный контракт. Если его нынешний клуб получит щедрое предложение со стороны какого-то «Порту», то «армейцам» будет сложно перебить цену после завершения аренды. Кверквелия из «Локомотива» может уехать в Англию. Но и Классон не навсегда в России, куда не все шведские девушки согласны перебираться, как знаем по рассказу его нового одноклубника Ольссона.

Вероятность трансфера: средняя. «Краснодар» может удачно выступить в РПЛ , и если Классон поймет, что сыграет в Лиге чемпионов – может остаться еще на сезон.

Глушаков летом покинет «Спартак»?

Дениса, по мнению фаната «красно-белых» актера Михаила Ефремова, команда «не кинула». За капитана заступились напарники, заступилось руководство клуба – исторический факт. Но чтобы они, а не фанаты, оказались мудрее в скандальной ситуации, нужны две вещи. Первая – чтобы Глушаков не оказался в СИЗО весной. Вторая – чтобы успешно играл за команду и за Кононова, а не против «Спартака» или его нового главного тренера. Денис может выдать качественный отрезок, ведь именно из длительных спадов и ярких всплесков состоит вся его карьера. Как только забьет гол-другой – запоют дифирамбы те, кто принял решение не прощаться с капитаном.



Вероятность трансфера: низкая. Это вопрос принципа, а не футбола. Если Глушакова так яростно защищали, то ждут его в основе с хорошим футболом.

Влашич перейдет в «Зенит»?

Еще одна зацепка, почему трансфер Дзюбы в клуб из Ливерпуля может быть реальным. Рибалта начал общение с представителями «Эвертона», он мог намекнуть, что как только подойдет к концу аренда Влашича в ЦСКА , то «Зенит» заберет хорвата с выгодой для «ирисок». Проблема для Николы в Англии в том, что у «Эвертона» есть талантливые футболисты на его позицию, хотя у Бернарда и не получается пока работать стабильно. Также Бабаев честно признался, что у ЦСКА существует лимит при покупках – считают, что больше определенной суммы отдавать «нерентабельно». Получается, «Зенит» ближе к получению контракта Влашича. Могут себе позволить заплатить столько, как запросит «Эвертон», да и Николу убедят – ему в РПЛ понравилось.