Интриги 2019 года. Трансферные приключения звезд РПЛ

Влашич сменит ЦСКА на другой российский клуб? Дзюба будет в Англии, а Головин во второй лиге Франции? «Соккер.ру» собирает интригующие трансферные завязки.
Дзюба скоро уедет в Англию?
С Паредесом все ясно, уже не интрига – Леандро хочет уехать. Осталось определить пункт назначения и сторговаться. А вот об уходе Дзюбы в последнее время не говорили. Но по эксклюзивной информации источников RT, у которых в Англии действительно найдутся инсайдеры, Артем может перейти в «Эвертон». Игрок обвинял агента в срыве трансфера в АПЛ прошлым летом, то есть в планах переход был. В «Зените» не все гладко с игрой в атаке, а «ириски» сказочно богатый клуб с солидными тратами. Могут взять Артема в аренду, ведь Ришарлисон может и атакующим хавбеком побыть. Впрочем, «Эвертон» не единственный клуб Англии, где приживется крепкий форвард.
Вероятность трансфера: средняя. Кажется, что момент упущен, а желание выиграть РПЛ с «Зенитом» перевесит мечту поиграть в АПЛ. Или нет?
Головин летом сменит клуб?
Александр – бывшая звезда РПЛ, но в топ-5 очень мало российских легионеров. Не будем игнорировать его трансферную судьбу. Если игрок вернется в Россию, то в ЦСКА в аренду. «Монако» может развалиться на футбольном поле, если клуб продолжит проигрывать и терять очки с тренером Анри даже после подписания отряда спасателей в лице Сеска и компании. «Монако» может сменить владельца, если тамошние власти сделают всё, чтобы Рыболовлев не хотел больше вкладывать деньги в известный клуб. И в Лиге 2 Головин вряд ли мечтает играть в следующем сезоне. С другой стороны, пока не вылетели. Во Франции со дна на вершину вынырнуть можно и нужно.
Вероятность трансфера: низкая. Головин достаточно молод, чтобы поиграть за «Монако» в следующем сезоне. И поиграть намного успешнее, чем в этом. Но если вылетят – вероятность ухода вырастет до 99 %.
«Зенит» отпустит ветеранов?
Летом завершаются контракты Жиркова, Анюкова, Кержакова, Лодыгина, Нету, Ивановича и Кокорина. Из этого списка кто-то может завершить карьеру – Жирков и Анюков, другие уедут в поисках игровой практики – как Лодыгин или Кержаков. В третьей категории Нету, он может сменить клуб уже этой зимой, ведь предложения у Луиша есть. Остается Кокорин – не ветеран, но с проблемами. С ним заключат новый контракт, даже если он сядет в тюрьму на время. А вот Иванович может уйти, и это будет главной потерей во всем списке. Бранислав играет с переменным успехом, но добавляет «Зениту» чемпионского характера, а его не хватает.
Вероятность трансферов: очень высокая. «Зениту» нужно будет собирать состав под ЛЧ, если туда вернутся. Раздавать солидные контракты ветеранам – не лучшая затея в такой ситуации.
«Быки» попрощаются с легионом?
У Перейры, Мартыновича, Каборе и Ари завершаются контракты, а подписать новое соглашение могут только с Александром. И с форвардом Ари, если проведет весну ударно и без эксцессов. А вот Маурисио Перейра может покинуть краснодарский клуб – об этом не раз говорили, он место в железной основе потерял. Вернулся на поле после заключения Мамаева, однако не вписывается в лимит. В атаке подрастают Сулейманов и Игнатьев, Каборе зовут в Москву и Турцию. У «Краснодара» может стать меньше легионеров. Будут доверять воспитанникам, подпишут парочку россиян у других клубов.
Вероятность трансферов: очень высокая. Конечно, не все вместе уйдут, да и прикупить могут тоже иностранцев. Но Жоаозиньо явно не последний ушедший легионер.
Фернандес пойдет на повышение?
«Наполи», «Боруссия» Д, «Интер», «Валенсия» - таким был список клубов, которые присматривались к правому латералю в 2018 году. Но если здесь появятся «Челси» или «Ювентус» - будет совершенно другой разговор. У ЦСКА достаточно футболистов, которые могут заинтересовать именитые клубы, но Фернандес на первом месте. Марио заметно старше, чем многие его коллеги, однако он играет так, что в топ-5 пригодится сразу же. Впрочем, «Ювентус» или «Боруссия» Д подписывали крайних беков моложе, а Марио явно не спешит покидать РПЛ, ведь имел предложения летом, но остался. Все зависит от качества приглашений.
Вероятность трансфера: средняя. Фернандес не хочет уезжать, он покинет ЦСКА, только если покупатель впечатлит Гинера ценой, или Марио – именем.
«Локомотив» без Миранчуков?
У Антона завершается контракт, новый пока не подписали, так что желающих заманить универсала предостаточно. И за Алексеем тоже идет охота. Сроки соглашения с «Локомотивом», где меняется руководящий состав, никого из потенциальных покупателей не отпугнут. И «Спартак» мечтает об этом брате Миранчуке, и «Зенит» не отказывался от идеи с покупками молодых россиян у конкурентов. «Локомотив» могут покинуть Фернандеш, Тарасов, Ротенберг, Михалик, но это ветераны. Потеря Миранчуков болезненнее, ведь речь о молодых российских мастерах. Оба нужны для конкуренции в условиях лимита.
Вероятность: высокая. РПЛ и кубок брали, в ЛЧ сыграли – Миранчуки будут искать другие вызовы. Антон, быть может, и не сменит клуб, а вот на Алексея пристально смотрят представители «Спартака» и «Зенита».
Чалов останется без предложений?
Бабаев – очень хитрый и опытный менеджер. Поэтому трансферные слухи комментирует, используя давний трюк. Говорит правду, но замалчивает суть. «Официальных предложений по Чалову (подставьте имя) не поступало». Конечно, сейчас никто факсы с печатями друг другу не посылает. Но Бабаеву могут позвонить или написать в мессенджер коллеги из других клубов – как известные скауты, так и спортивные директора. Когда речь о двадцатилетнем форварде, который клепает немало мячей, забивал на «Бернабеу», и при этом отличается футбольным умом – Бердыев правильно выбрал главный козырь Фёдора, переговоры точно будут.
Вероятность трансфера: низкая. Помним, как Акинфеев и Дзагоев «уходили» в другие клубы десяток лет. Жива история Головина. Чалов может не дождаться идеального предложения из топ-5, а рисковать, лишь бы уехать, не станет.
Классон уедет или останется?
Отдельно хочется выделить Виктора, хотя в РПЛ достаточно легионеров в известных клубах, которые в этом году должны определиться с будущим. У «Динамо» Соу и Шунич. У «Ростова» под вопросом Ингасон, у «Рубина» - все, и Азмун не исключение. У ЦСКА даже Бекао пока не подписал полноценный контракт. Если его нынешний клуб получит щедрое предложение со стороны какого-то «Порту», то «армейцам» будет сложно перебить цену после завершения аренды. Кверквелия из «Локомотива» может уехать в Англию. Но и Классон не навсегда в России, куда не все шведские девушки согласны перебираться, как знаем по рассказу его нового одноклубника Ольссона.
Вероятность трансфера: средняя. «Краснодар» может удачно выступить в РПЛ, и если Классон поймет, что сыграет в Лиге чемпионов – может остаться еще на сезон.
Глушаков летом покинет «Спартак»?
Дениса, по мнению фаната «красно-белых» актера Михаила Ефремова, команда «не кинула». За капитана заступились напарники, заступилось руководство клуба – исторический факт. Но чтобы они, а не фанаты, оказались мудрее в скандальной ситуации, нужны две вещи. Первая – чтобы Глушаков не оказался в СИЗО весной. Вторая – чтобы успешно играл за команду и за Кононова, а не против «Спартака» или его нового главного тренера. Денис может выдать качественный отрезок, ведь именно из длительных спадов и ярких всплесков состоит вся его карьера. Как только забьет гол-другой – запоют дифирамбы те, кто принял решение не прощаться с капитаном.
Вероятность трансфера: низкая. Это вопрос принципа, а не футбола. Если Глушакова так яростно защищали, то ждут его в основе с хорошим футболом.
Влашич перейдет в «Зенит»?
Еще одна зацепка, почему трансфер Дзюбы в клуб из Ливерпуля может быть реальным. Рибалта начал общение с представителями «Эвертона», он мог намекнуть, что как только подойдет к концу аренда Влашича в ЦСКА, то «Зенит» заберет хорвата с выгодой для «ирисок». Проблема для Николы в Англии в том, что у «Эвертона» есть талантливые футболисты на его позицию, хотя у Бернарда и не получается пока работать стабильно. Также Бабаев честно признался, что у ЦСКА существует лимит при покупках – считают, что больше определенной суммы отдавать «нерентабельно». Получается, «Зенит» ближе к получению контракта Влашича. Могут себе позволить заплатить столько, как запросит «Эвертон», да и Николу убедят – ему в РПЛ понравилось.
Вероятность трансфера: высокая. Не сработает «джентльменское соглашение» между ЦСКА и «Зенитом» о прямом переходе игроков. Влашич не воспитанник «армейцев», как Заболотный. И не легенда клуба, как Жирков. Никола не пойдет в «Спартак», а о «Зените» ничего не говорил.
Ваше замечание о том что игроки в основном деградируют, тоже безосновательно.
хуже не стали играть: жирков, дзюба, иванович, мак, набоа, анюков. Эти игроки сформировали свой класс и опыт и остаются на том же уровне.
Если отбросить всю шелуху про полирование лавки. То мы имеем молодёжь набиулин, оздоев, заболотный, которые не растеряли свой уровень, просто до уровня зенита пока не поднялись. Сложно говорить о футбольной деградации ерохина, мевли, смольникова и пр. У них есть ошибки и провалы. А кого их нет?
Вообщем не слушайте местных не самых умных писак без шарфов. Они свои сожгли после аека из кипра. Анализируйте, это убережёт Вас от опрометчивых, ничем не подкреплённых заявлений.
Ваше замечание о том что игроки в основном деградируют, тоже безосновательно.
хуже не стали играть: жирков, дзюба, иванович, мак, набоа, анюков. Эти игроки сформировали свой класс и опыт и остаются на том же уровне.
Если отбросить всю шелуху про полирование лавки. То мы имеем молодёжь набиулин, оздоев, заболотный, которые не растеряли свой уровень, просто до уровня зенита пока не поднялись. Сложно говорить о футбольной деградации ерохина, мевли, смольникова и пр. У них есть ошибки и провалы. А кого их нет?
Вообщем не слушайте местных не самых умных писак без шарфов. Они свои сожгли после аека из кипра. Анализируйте, это убережёт Вас от опрометчивых, ничем не подкреплённых заявлений.
Фернандеш уже не мальчишка,он затерялся ,рпл его уровень
а Рома это молодость ,и трамплин у него великий Спартак .
Фернандеш уже не мальчишка,он затерялся ,рпл его уровень
а Рома это молодость ,и трамплин у него великий Спартак .
* Похоронил пищевик в матче с Тосно
* Пролетел мимо ЧМ
* Угрожал жене, теперь может схлопотать срок поболе Кокорина да Мамаева
глушаков лучший!))))))
* Похоронил пищевик в матче с Тосно
* Пролетел мимо ЧМ
* Угрожал жене, теперь может схлопотать срок поболе Кокорина да Мамаева
глушаков лучший!))))))
Чалова я открыл ,он голодный до голов и с чуйкой ,удачи ему ,и спешить ни куда не надо,у него одна проблема - Гинер ,человек который загубил многих ,перечислять нет смысла ,все навиду. удачи Феде
Краснодарские не уедут,на договорняках хорошо здесь поднимают,опять коням сольют место.
Влашич никто и звать никак,вылет из двух кубков это его заслуга
А кто уедет?
Зобнин в Арсенал лондонский летом и Дзюба в Ворсклу
Чалова я открыл ,он голодный до голов и с чуйкой ,удачи ему ,и спешить ни куда не надо,у него одна проблема - Гинер ,человек который загубил многих ,перечислять нет смысла ,все навиду. удачи Феде
Краснодарские не уедут,на договорняках хорошо здесь поднимают,опять коням сольют место.
Влашич никто и звать никак,вылет из двух кубков это его заслуга
А кто уедет?
Зобнин в Арсенал лондонский летом и Дзюба в Ворсклу
Недаром стадион уже переименовали.
Зенит как брэнд может и останется, но уже в качестве команды третьего дивизиона.
Да и поделом. Нечего толерантным мусором засорять Российскую премьер лигу.
Недаром стадион уже переименовали.
Зенит как брэнд может и останется, но уже в качестве команды третьего дивизиона.
Да и поделом. Нечего толерантным мусором засорять Российскую премьер лигу.