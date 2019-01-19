Интриги 2019 года. Трансферные приключения звезд РПЛ

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Манчестер Сити 19 7.75 1.15
19:00 сегодня  Фулхэм -:-  Тоттенхэм 5.3 3.4 1.75
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Жирона 1.64 4 5.2
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Атлетик Б 2.23 3.32 3.3
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Леванте -:-  Вальядолид 2.12 3.55 3.35
22:45 сегодня  Барселона -:-  Леганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Аталанта 6.9 4.7 1.43
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Сампдория 1.8 3.65 4.4
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Болонья 2.45 2.93 3.25
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Эмполи 2 3.55 3.65
22:30 сегодня  Наполи -:-  Лацио 1.8 3.6 4.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Герта 3.35 3.2 2.25
20:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Вольфсбург 2.2 3.2 3.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ренн -:-  Монпелье 2.07 3.2 3.8
19:00 сегодня  Кан -:-  Марсель 4.4 3.65 1.8
19:00 сегодня  Анже -:-  Нант 2.65 3.05 2.85
21:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Лион 2.8 3.65 2.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.75 3.75 4.3
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.95 3.4 2.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.47 4.5 6.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.02 3.6 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.07 3.5 3.35
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 4:2 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.9 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 1.55 3.7 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.73 3.42 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.12 2.85 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.65 3.53 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.15 2.85 3.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 3.15 4.25
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.5 3.3 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 2.6 3.2 2.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 сегодня  Иордания -:-  Вьетнам - - -
17:00 сегодня  Таиланд -:-  Китай - - -
20:00 сегодня  Иран -:-  Оман - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбург-2Вольфсбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Германия Хальб.Германия Хальб. - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хеннеф 05Хеннеф 05 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс Йена 2Карл Цейсс Йена 2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт НордерштедтАйнтрахт Нордерштедт -:- Логотип футбольный клуб Альтона 93 (Гамбург)Альтона 93 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 0:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.83 3.6 4.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 12 6.5 1.21
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 3.35 3.7 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.37 3.2 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2.7 3.2 2.6
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Интриги 2019 года. Трансферные приключения звезд РПЛ

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник

Влашич сменит ЦСКА на другой российский клуб? Дзюба будет в Англии, а Головин во второй лиге Франции? «Соккер.ру» собирает интригующие трансферные завязки. 

Дзюба скоро уедет в Англию?

С Паредесом все ясно, уже не интрига – Леандро хочет уехать. Осталось определить пункт назначения и сторговаться. А вот об уходе Дзюбы в последнее время не говорили. Но по эксклюзивной информации источников RT, у которых в Англии действительно найдутся инсайдеры, Артем может перейти в «Эвертон». Игрок обвинял агента в срыве трансфера в АПЛ прошлым летом, то есть в планах переход был. В «Зените» не все гладко с игрой в атаке, а «ириски» сказочно богатый клуб с солидными тратами. Могут взять Артема в аренду, ведь Ришарлисон может и атакующим хавбеком побыть. Впрочем, «Эвертон» не единственный клуб Англии, где приживется крепкий форвард. 

Вероятность трансфера: средняя. Кажется, что момент упущен, а желание выиграть РПЛ с «Зенитом» перевесит мечту поиграть в АПЛ. Или нет? 

Головин летом сменит клуб?

Александр – бывшая звезда РПЛ, но в топ-5 очень мало российских легионеров. Не будем игнорировать его трансферную судьбу. Если игрок вернется в Россию, то в ЦСКА в аренду. «Монако» может развалиться на футбольном поле, если клуб продолжит проигрывать и терять очки с тренером Анри даже после подписания отряда спасателей в лице Сеска и компании. «Монако» может сменить владельца, если тамошние власти сделают всё, чтобы Рыболовлев не хотел больше вкладывать деньги в известный клуб. И в Лиге 2 Головин вряд ли мечтает играть в следующем сезоне. С другой стороны, пока не вылетели. Во Франции со дна на вершину вынырнуть можно и нужно. 

Вероятность трансфера: низкая. Головин достаточно молод, чтобы поиграть за «Монако» в следующем сезоне. И поиграть намного успешнее, чем в этом. Но если вылетят – вероятность ухода вырастет до 99 %. 

«Зенит» отпустит ветеранов?

Летом завершаются контракты Жиркова, Анюкова, Кержакова, Лодыгина, Нету, Ивановича и Кокорина. Из этого списка кто-то может завершить карьеру – Жирков и Анюков, другие уедут в поисках игровой практики – как Лодыгин или Кержаков. В третьей категории Нету, он может сменить клуб уже этой зимой, ведь предложения у Луиша есть. Остается Кокорин – не ветеран, но с проблемами. С ним заключат новый контракт, даже если он сядет в тюрьму на время. А вот Иванович может уйти, и это будет главной потерей во всем списке. Бранислав играет с переменным успехом, но добавляет «Зениту» чемпионского характера, а его не хватает.

Вероятность трансферов: очень высокая. «Зениту» нужно будет собирать состав под ЛЧ, если туда вернутся. Раздавать солидные контракты ветеранам – не лучшая затея в такой ситуации. 

«Быки» попрощаются с легионом?

У Перейры, Мартыновича, Каборе и Ари завершаются контракты, а подписать новое соглашение могут только с Александром. И с форвардом Ари, если проведет весну ударно и без эксцессов. А вот Маурисио Перейра может покинуть краснодарский клуб – об этом не раз говорили, он место в железной основе потерял. Вернулся на поле после заключения Мамаева, однако не вписывается в лимит. В атаке подрастают Сулейманов и Игнатьев, Каборе зовут в Москву и Турцию. У «Краснодара» может стать меньше легионеров. Будут доверять воспитанникам, подпишут парочку россиян у других клубов. 

Вероятность трансферов: очень высокая. Конечно, не все  вместе уйдут, да и прикупить могут тоже иностранцев. Но Жоаозиньо явно не последний ушедший легионер. 

Фернандес пойдет на повышение?

«Наполи», «Боруссия» Д, «Интер», «Валенсия» - таким был список клубов, которые присматривались к правому латералю в 2018 году. Но если здесь появятся «Челси» или «Ювентус» - будет совершенно другой разговор. У ЦСКА достаточно футболистов, которые могут заинтересовать именитые клубы, но Фернандес на первом месте. Марио заметно старше, чем многие его коллеги, однако он играет так, что в топ-5 пригодится сразу же. Впрочем, «Ювентус» или «Боруссия» Д подписывали крайних беков моложе, а Марио явно не спешит покидать РПЛ, ведь имел предложения летом, но остался. Все зависит от качества приглашений.  

Вероятность трансфера: средняя. Фернандес не хочет уезжать, он покинет ЦСКА, только если покупатель впечатлит Гинера ценой, или Марио – именем. 

«Локомотив» без Миранчуков?

У Антона завершается контракт, новый пока не подписали, так что желающих заманить универсала предостаточно. И за Алексеем тоже идет охота. Сроки соглашения с «Локомотивом», где меняется руководящий состав, никого из потенциальных покупателей не отпугнут. И «Спартак» мечтает об этом брате Миранчуке, и «Зенит» не отказывался от идеи с покупками молодых россиян у конкурентов. «Локомотив» могут покинуть Фернандеш, Тарасов, Ротенберг, Михалик, но это ветераны. Потеря Миранчуков болезненнее, ведь речь о молодых российских мастерах. Оба нужны для конкуренции в условиях лимита. 

Вероятность: высокая. РПЛ и кубок брали, в ЛЧ сыграли – Миранчуки будут искать другие вызовы. Антон, быть может, и не сменит клуб, а вот на Алексея пристально смотрят представители «Спартака» и «Зенита».

Чалов останется без предложений?

Бабаев – очень хитрый и опытный менеджер. Поэтому трансферные слухи комментирует, используя давний трюк. Говорит правду, но замалчивает суть. «Официальных предложений по Чалову (подставьте имя) не поступало». Конечно, сейчас никто факсы с печатями друг другу не посылает. Но Бабаеву могут позвонить или написать в мессенджер коллеги из других клубов – как известные скауты, так и спортивные директора. Когда речь о двадцатилетнем форварде, который клепает немало мячей, забивал на «Бернабеу», и при этом отличается футбольным умом – Бердыев правильно выбрал главный козырь Фёдора, переговоры точно будут. 

Вероятность трансфера: низкая. Помним, как Акинфеев и Дзагоев «уходили» в другие клубы десяток лет. Жива история Головина. Чалов может не дождаться идеального предложения из топ-5, а рисковать, лишь бы уехать, не станет.  

Классон уедет или останется?

Отдельно хочется выделить Виктора, хотя в РПЛ достаточно легионеров в известных клубах, которые в этом году должны определиться с будущим. У «Динамо» Соу и Шунич. У «Ростова» под вопросом Ингасон, у «Рубина» - все, и Азмун не исключение. У ЦСКА даже Бекао пока не подписал полноценный контракт. Если его нынешний клуб получит щедрое предложение со стороны какого-то «Порту», то «армейцам» будет сложно перебить цену после завершения аренды. Кверквелия из «Локомотива» может уехать в Англию. Но и Классон не навсегда в России, куда не все шведские девушки согласны перебираться, как знаем по рассказу его нового одноклубника Ольссона. 

Вероятность трансфера: средняя. «Краснодар» может удачно выступить в РПЛ, и если Классон поймет, что сыграет в Лиге чемпионов – может остаться еще на сезон.  

Глушаков летом покинет «Спартак»?

Дениса, по мнению фаната «красно-белых» актера Михаила Ефремова, команда «не кинула». За капитана заступились напарники, заступилось руководство клуба – исторический факт. Но чтобы они, а не фанаты, оказались мудрее в скандальной ситуации, нужны две вещи. Первая – чтобы Глушаков не оказался в СИЗО весной. Вторая – чтобы успешно играл за команду и за Кононова, а не против «Спартака» или его нового главного тренера. Денис может выдать качественный отрезок, ведь именно из длительных спадов и ярких всплесков состоит вся его карьера. Как только забьет гол-другой – запоют дифирамбы те, кто принял решение не прощаться с капитаном. 
    
Вероятность трансфера: низкая. Это вопрос принципа, а не футбола. Если Глушакова так яростно защищали, то ждут его в основе с хорошим футболом.  

Влашич перейдет в «Зенит»?

Еще одна зацепка, почему трансфер Дзюбы в клуб из Ливерпуля может быть реальным. Рибалта начал общение с представителями «Эвертона», он мог намекнуть, что как только подойдет к концу аренда Влашича в ЦСКА, то «Зенит» заберет хорвата с выгодой для «ирисок». Проблема для Николы в Англии в том, что у «Эвертона» есть талантливые футболисты на его позицию, хотя у Бернарда и не получается пока работать стабильно. Также Бабаев честно признался, что у ЦСКА существует лимит при покупках – считают, что больше определенной суммы отдавать «нерентабельно». Получается, «Зенит» ближе к получению контракта Влашича. Могут себе позволить заплатить столько, как запросит «Эвертон», да и Николу убедят – ему в РПЛ понравилось. 

Вероятность трансфера: высокая. Не сработает «джентльменское соглашение» между ЦСКА и «Зенитом» о прямом переходе игроков. Влашич не воспитанник «армейцев», как Заболотный. И не легенда клуба, как Жирков. Никола не пойдет в «Спартак», а о «Зените» ничего не говорил.  

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   15 / 726
сегодня в 07:31
У всех какая то перспектива и только у капитана Спартака полная ....... безнадёга. Хрю!!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил dok66
   47 / 726
вчера в 22:56
Интересная статья . Все вроде по делу
В основном гадание на вилах.
Zoigen47
Zoigen47
   364 / 726
вчера в 22:27
Для Влашича переходить в отстойный Зенит глупо. А вот Глушакова надо гнать из Спартака и не смотреть на 14очных защитников.
ildar_3871
ildar_3871
   726 / 726
вчера в 21:59
Зюба в Англии , не смешите меня !)
dok66
dok66
   235 / 726
вчера в 18:30
Интересная статья . Все вроде по делу
mikysss
mikysss
   369 / 726
вчера в 18:12
Глушак если свалит то не велика потеря. влашич в бомжи??? кони потом его фото копытами топтать будут
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Антон Куцый
   300 / 726
вчера в 15:52
На счет Влашича не знаю, а вот про зенит абсолютно согласен. Не помню ни одного футболиста за последнее время кто хоть немного спрогрессировал перейдя в зенит. В основном наоборот деградируют. Так что пока перспективным игрокам туда лучше не соваться.
Пишите не помню, так вот напоминаю, после перехода в зенит кузяев и лунёв твёрдые игроки сборной, трансферная цена паредеса, дриуси, маманы только растёт.
Ваше замечание о том что игроки в основном деградируют, тоже безосновательно.
хуже не стали играть: жирков, дзюба, иванович, мак, набоа, анюков. Эти игроки сформировали свой класс и опыт и остаются на том же уровне.
Если отбросить всю шелуху про полирование лавки. То мы имеем молодёжь набиулин, оздоев, заболотный, которые не растеряли свой уровень, просто до уровня зенита пока не поднялись. Сложно говорить о футбольной деградации ерохина, мевли, смольникова и пр. У них есть ошибки и провалы. А кого их нет?
Вообщем не слушайте местных не самых умных писак без шарфов. Они свои сожгли после аека из кипра. Анализируйте, это убережёт Вас от опрометчивых, ничем не подкреплённых заявлений.
parallels
parallels
   7 / 726
вчера в 15:37
а чего, пусть сгоняет в англию. последний шанс, как-никак. только верните нам кокорина, в таком случае, и все останутся довольны (кроме хряков).
DAD81
DAD81
   283 / 726
вчера в 14:48
Про Бекао - бред. В ЦСКА не спартаковский менеджмент, в контракте все прописано - аренда с правом первоочередного выкупа за уже прописанные деньги. По Влашичу - ему не РФПЛ понравилась, а в ЦСКА понравилось, вряд-ли он горит желанием летать в условный Красноярск в составе другого клуба РФПЛ. Деньгами его вряд-ли заманят, т к. он достаточно честолюбив и вкусив игр в ЛЧ не пойдет в команду не играющую в ЛЧ. А Зениту ЛЧ вообще не гарантирована. ))) Стало быть разговоры про Влашича в Зените, сейчас, ну вообще не актуальны. По поводу Фернандеса: создаётся впечатление, что он может рассматривать вопрос о переходе куда-либо только если сам Гинер его об этом ну очень попросит. ))) Чалову - рано ехать. Да он и сам это понимает и не спешит. Головин - не вернётся в РФПЛ в ближайшем будущем.
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   13 / 726
вчера в 14:36
Банщик не покинет Спартак. Он уже легенда и бренд толерантного клуба. Гыгыгы
Толерантный, это лазурный клуб. От этого никуда не денешься. Голубой ваш любимый цвет, и аргентинцев бело-голубых тянете в клуб. А чего лазурными стали свои цвета называть, застеснялись голубого? Этим не замаскируешься, все знают, кто есть кто.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Эрик Бернар
   297 / 726
вчера в 14:34
Узнает,скоро мы с ним встретимся ,Федя большое будущее страны
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Эрик Бернар
   297 / 726
вчера в 14:32
я на соккере на свой уровень двух трех поставлю,они могут мне ответить,их я уважаю,тот же Джек Дэниелз,а ты смотрю новичек и чего? википедией умеешь пользоватьса? не трать мое время,а то в игнор,я большой человек в футболе
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Антон Куцый
   297 / 726
вчера в 14:30
я - объективность ,а не клубная зависть.
Фернандеш уже не мальчишка,он затерялся ,рпл его уровень
а Рома это молодость ,и трамплин у него великий Спартак .
Антон Куцый
Антон Куцый ответил Serg_Diamond
   343 / 726
вчера в 14:28
Эвертон не будет продавать Влашича - это может быть ценный актив, который ещё прибавит в стоимости. Ведь это игрок сборной Хорватии, который завтра будет играть в её основе. Ему всего 21 год! В его возрасте он ещё будет расти в цене. Уже сейчас за него можно смело просить 30 млн евро, а после Евро его цена может подскочить до 50. В Эвертоне не идиоты сидят! Вероятнее всего он либо продолжит карьеру в АПЛ либо, что тоже вероятно, уйдет в аренду в ЛаЛигу - он мечтает играть в Испании, а Зенит при всем уважении, - не то место, где можно строить карьеру и о чем мечтает Никола... К тому же еще далеко не факт, что по итогам сезона Зенит будет в зоне ЛЧ... Ведь Португалия наступает на пятки, а от первого места до третьего в РПЛ всего 4 очка на 13 туров.
На счет Влашича не знаю, а вот про зенит абсолютно согласен. Не помню ни одного футболиста за последнее время кто хоть немного спрогрессировал перейдя в зенит. В основном наоборот деградируют. Так что пока перспективным игрокам туда лучше не соваться.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил 25процентный клоун
   10 / 726
вчера в 14:26
Интересно, а Чалов знает, что ты его раскрыл?=)
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил 25процентный клоун
   10 / 726
вчера в 14:25
* Провалился на Евро-2016 и КК-2017
* Похоронил пищевик в матче с Тосно
* Пролетел мимо ЧМ
* Угрожал жене, теперь может схлопотать срок поболе Кокорина да Мамаева

глушаков лучший!))))))
Антон Куцый
Антон Куцый ответил 25процентный клоун
   343 / 726
вчера в 14:24
Фернандес мыльный пузырь Чалова я открыл ,он голодный до голов и с чуйкой ,удачи ему ,и спешить ни куда не надо,у него одна проблема - Гинер ,человек который загубил многих ,перечислять нет смысла ,все навиду. удачи Феде Краснодарские не уедут,на договорняках хорошо здесь поднимают,опять коням сольют место. Влашич никто и звать никак,вылет из двух кубков это его заслуга А кто уедет? Зобнин в Арсенал лондонский летом и Дзюба в Ворсклу
Фернандес явно лучший игрок чемпионата на данный момент но он не так молод , а зобнин конечно может уехать в арсенал...тульский правда - дзюбе это очень помогло кстати
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   49 / 726
вчера в 14:14
Зенит и Влашич бред какой то.
112910415
112910415
   95 / 726
вчера в 14:01
по поводу Влашича угадать трудно : много вариантов
Горожане
Горожане
   230 / 726
вчера в 14:01
В РПЛ играет один шлак!
Горожане
Горожане
   230 / 726
вчера в 14:00
У нас нет звездных футболистов!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
   231 / 726
вчера в 13:57
Да,с Влашичем всё очень сложно,но он нам очень нужен и нужно приложить максимум усилий,чтобы его оставить.
la_masia
la_masia
   199 / 726
вчера в 13:56
Странно что про Смолова не написали. Там ведь очередь за ним.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   297 / 726
вчера в 13:52
зачем клубу отпускать лучшего игрока страны?))))) вот ведь странности ,а когда аредес станет лучшим?))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   297 / 726
вчера в 13:47
Фернандес мыльный пузырь
Чалова я открыл ,он голодный до голов и с чуйкой ,удачи ему ,и спешить ни куда не надо,у него одна проблема - Гинер ,человек который загубил многих ,перечислять нет смысла ,все навиду. удачи Феде
Краснодарские не уедут,на договорняках хорошо здесь поднимают,опять коням сольют место.
Влашич никто и звать никак,вылет из двух кубков это его заслуга

А кто уедет?
Зобнин в Арсенал лондонский летом и Дзюба в Ворсклу
МКС
МКС
   43 / 726
вчера в 13:41
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       85 / 726
    вчера в 13:36
    Влашича нельзя отдавать!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       285 / 726
    вчера в 13:33
    Эвертон не будет продавать Влашича - это может быть ценный актив, который ещё прибавит в стоимости. Ведь это игрок сборной Хорватии, который завтра будет играть в её основе. Ему всего 21 год! В его возрасте он ещё будет расти в цене. Уже сейчас за него можно смело просить 30 млн евро, а после Евро его цена может подскочить до 50. В Эвертоне не идиоты сидят! Вероятнее всего он либо продолжит карьеру в АПЛ либо, что тоже вероятно, уйдет в аренду в ЛаЛигу - он мечтает играть в Испании, а Зенит при всем уважении, - не то место, где можно строить карьеру и о чем мечтает Никола... К тому же еще далеко не факт, что по итогам сезона Зенит будет в зоне ЛЧ... Ведь Португалия наступает на пятки, а от первого места до третьего в РПЛ всего 4 очка на 13 туров.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 726
    вчера в 12:54
    Банщик не покинет Спартак. Он уже легенда и бренд толерантного клуба. Гыгыгы
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