«Шахтер» требует у «Зенита» 12 млн евро за Ракицкого

«Шахтер» увеличил требования по трансферу своего защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».
«Горняки» хотят получить за 29-летнего футболиста 12 млн евро и еще 3 млн прописать в качестве возможных бонусов.
Изначально «Зенит» предлагал 7 млн евро, а «Шахтер» хотел 10.
В украинском клубе надеются, что хорошие отношения Шандора Варги, агента, занимающегося этой сделкой, с тренером и руководством «Зенита» позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму.
У тебя есть повод для гордости.
Правда, странный, но в лазурном братстве прокатит.
У тебя есть повод для гордости.
Правда, странный, но в лазурном братстве прокатит.
А несчастные журналисты слухов и сплетен уже на 4 состава и 5 бюджетов наковыряли....))))
Семак просил 3-4 игроков...думаю он их получит...
Удачных трансферов !!!!!!
А несчастные журналисты слухов и сплетен уже на 4 состава и 5 бюджетов наковыряли....))))
Семак просил 3-4 игроков...думаю он их получит...
Удачных трансферов !!!!!!