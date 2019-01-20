«Шахтер» требует у «Зенита» 12 млн евро за Ракицкого

20 января 2019, 17:19

«Шахтер» увеличил требования по трансферу своего защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Горняки» хотят получить за 29-летнего футболиста 12 млн евро и еще 3 млн прописать в качестве возможных бонусов.

Изначально «Зенит» предлагал 7 млн евро, а «Шахтер» хотел 10.

В украинском клубе надеются, что хорошие отношения Шандора Варги, агента, занимающегося этой сделкой, с тренером и руководством «Зенита» позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму.