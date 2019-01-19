«Галатасарай» хочет арендовать форварда «Локомотива»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 68’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Галатасарай» хочет арендовать форварда «Локомотива»

19 января 2019, 13:25

Турецкая пресса сообщает, что нападающий «Локомотива» Эдер заинтересовал «Галатасарай». «Желто-красные» уже несколько дней ведут переговоры с представителями футболиста и желают его арендовать.

Эдер принял участие в 15 матчах этого розыгрыша РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что «железнодорожники» выкупили форварда у «Лилля» прошлым летом.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   134 / 808
20 января в 06:53
Никто не заметит потери бойца...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил нечитайло
   313 / 808
19 января в 19:54
Чемпионство Локо его гол принес.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Leha-ha50
   313 / 808
19 января в 19:52
Летом 17-го его купили.И он чемпионство Локо пррнес
beefs
beefs
   201 / 808
19 января в 18:52
Не большая потеря...
Mangur
Mangur
   287 / 808
19 января в 17:40
Хммм.Любопытно.
Tommy Lee
Tommy Lee
   261 / 808
19 января в 17:30
Мегафорвард - 15 матчей - 1 гол.
dok66
dok66
   223 / 808
19 января в 17:08
Можно и дать ему получить игровую практику в Турции
Остапчук 67
Остапчук 67
   288 / 808
19 января в 16:25
Пусть выкупают.
XaXatyn
XaXatyn
   447 / 808
19 января в 16:16
Пусть забирают ! Можно и по быстрее .
нечитайло
нечитайло
   517 / 808
19 января в 16:07
Зачем брали вообще
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   46 / 808
19 января в 16:04
прямо как забалотный. мегафорвард
борька
борька
   146 / 808
19 января в 15:41
Отдать и не переживать!
Т34
Т34 ответил LOpp
   8 / 808
19 января в 15:38
Я уж подумал Смолова
А кому он нужен? Прошла пора, когда на него чуть ли не в очереди стояли. Федя сдулся.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
19 января в 15:32
Эдер так се игрок!
XL-965
XL-965
   493 / 808
19 января в 15:15
Эдер наш игрок
Novograd
Novograd
   523 / 808
19 января в 15:14
Калтци пиици о кю ели леиТ
LOpp
LOpp
   5 / 808
19 января в 15:00
Я уж подумал Смолова
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   446 / 808
19 января в 14:54
На мой взгляд вероятность аренды очень мала.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
19 января в 14:53
Выкупить летом, чтоб зимой в аренду отдать???
Не вижу смысла?!?
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
19 января в 14:52
В принципе Локо ничего не теряет , отдав его.
Raketas80
Raketas80 ответил cska plus
   181 / 808
19 января в 14:50
А ты типа белая кровь голубая кость.
Ravshan878
Ravshan878
   65 / 808
19 января в 14:40
Отпускать чем быстрее тем лучше. ) made in Portugal.)
Кстати он Локо чемпионом сделал .) Перед ЭДЕР. покорить
ТУРЦИИ.
particular
particular
   101 / 808
19 января в 14:39
Сарай может пролететь, ибо, Эдер - это всего пара голов за сезон...
Правда, один из них может оказаться, типа, решающим..))
cska plus
cska plus
   12 / 808
19 января в 14:28
Шанс сплавить негра.
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
19 января в 14:22
Такого можно и отдать.
112910415
112910415
   41 / 808
19 января в 14:21
вполне себе вариант
фанат джигурды
фанат джигурды
   246 / 808
19 января в 14:16
Чтобы продать что-то ненужное- надо купить что-то ненужное (с)


В нашем случае заменить.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
19 января в 14:13
Паровозникам скидывать надо этот балласт.
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
19 января в 13:55
Не апечатлил меня лично Португалец.
Брулин
Брулин
   143 / 808
19 января в 13:54
Федя в Реал, Эдер в Сарай, Ману в Башахшехир...как играть будем)
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