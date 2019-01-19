«Галатасарай» хочет арендовать форварда «Локомотива»

19 января 2019, 13:25

Турецкая пресса сообщает, что нападающий «Локомотива» Эдер заинтересовал «Галатасарай». «Желто-красные» уже несколько дней ведут переговоры с представителями футболиста и желают его арендовать.

Эдер принял участие в 15 матчах этого розыгрыша РПЛ , забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что «железнодорожники» выкупили форварда у «Лилля» прошлым летом.