«Галатасарай» хочет арендовать форварда «Локомотива»

Турецкая пресса сообщает, что нападающий «Локомотива» Эдер заинтересовал «Галатасарай». «Желто-красные» уже несколько дней ведут переговоры с представителями футболиста и желают его арендовать.
Эдер принял участие в 15 матчах этого розыгрыша РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, что «железнодорожники» выкупили форварда у «Лилля» прошлым летом.
Не вижу смысла?!?
Не вижу смысла?!?
Кстати он Локо чемпионом сделал .) Перед ЭДЕР. покорить
ТУРЦИИ.
Кстати он Локо чемпионом сделал .) Перед ЭДЕР. покорить
ТУРЦИИ.
Правда, один из них может оказаться, типа, решающим..))
Правда, один из них может оказаться, типа, решающим..))
В нашем случае заменить.
В нашем случае заменить.