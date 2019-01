🔥 @LuisSuarez9 is now in the 🔝5⃣ of Barça's all-time scorers! 🔵🔴 Congrats, Luis! 👏👏



⚽ Leo Messi 5⃣7⃣6⃣

⚽ César 2⃣3⃣2⃣

⚽ Kubala 1⃣9⃣4⃣

⚽ Samitier 1⃣8⃣4⃣

⚽ Luis Suárez 1⃣6⃣7⃣

⚽ Escolà 1⃣6⃣7⃣



