35-летний Квальярелла забил в 10-м матче Серии А подряд

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла отметился дублем в матче 20-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:3). 35-летний форвард отличился на 81-й минуте с пенальти, а второй гол забил на 85-й минуте.
Таким образом, Квальярелла забивает уже в 10 матчах чемпионата Италии кряду. Рекорд турнира принадлежит Габриэлю Батистуте, который в 1994 году 11 встреч подряд не уходил с поля без гола.
Теперь на счету нападающего 14 голов, и он делит первое место в списке бомбардиров с игроком «Юве» Криштиану Роналду и Дуваном Сапатой из «Аталанты».
Как думаешь, почему Месси не уходит из Барсы, где он уже всё выиграл? Да потому что у него кишка тонка!!!
Как думаешь, почему Месси не уходит из Барсы, где он уже всё выиграл? Да потому что у него кишка тонка!!!
Посмотрел голы Сапаты "Фрозиноне", например, в Ла Лиге или АПЛ ему ни один из этих 4рех голов не дали бы забить, какие-то защитники на транквилизаторах, ни подпрыгнуть не могут, ни корпус поставить)))
Посмотрел голы Сапаты "Фрозиноне", например, в Ла Лиге или АПЛ ему ни один из этих 4рех голов не дали бы забить, какие-то защитники на транквилизаторах, ни подпрыгнуть не могут, ни корпус поставить)))