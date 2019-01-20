35-летний Квальярелла забил в 10-м матче Серии А подряд

20 января 2019, 19:26

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла отметился дублем в матче 20-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:3). 35-летний форвард отличился на 81-й минуте с пенальти, а второй гол забил на 85-й минуте.

Таким образом, Квальярелла забивает уже в 10 матчах чемпионата Италии кряду. Рекорд турнира принадлежит Габриэлю Батистуте, который в 1994 году 11 встреч подряд не уходил с поля без гола.

Теперь на счету нападающего 14 голов, и он делит первое место в списке бомбардиров с игроком «Юве» Криштиану Роналду и Дуваном Сапатой из «Аталанты».