«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»

«Милан» одержал победу над «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (34 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Дженоа» (20 очков) идет на 14-й строчке.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Дженоа» - «Милан» 0:2 (0:0)
Голы: Борини 72, Сусо 83
«Дженоа»: Раду, Бираски (Перейра 76), Ромеро, Зуканович, Бесса, Лазович, Ролон, Велозу (Даль Монте 84), Кришито, Куаме, Пандев (Фавилли 58)
Главный тренер: Пранделли Чезаре.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Сапата (Конти 15), Мусаккьо, Родригес, Лукас Пакета, Бакайоко, Чалханоглу (Маури 79), Сусо (Кастильехо 88), Кутроне, Борини
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Борини 8, Ромеро 41, Кутроне 45+1, Лукас Пакета 58, Ролон 70, Зуканович 77
Судья: Орсато Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что нападающий «россонери» Гонсало Игуаин в заявку на поединок включен не был.
Гаттузо не соответствует...
Гаттузо не соответствует...
...и без толстячка справились...)))))
...и без толстячка справились...)))))
Приветствую. Не привычно смотреть Юве в понедельник. Тем более, что спать охота.
Приветствую. Не привычно смотреть Юве в понедельник. Тем более, что спать охота.