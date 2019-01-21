«Лион» вырвал победу у «Сент-Этьена»

«Лион» обыграл «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (37 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (36 очков) - четвертый.
Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар
«Сент-Этьен» - «Лион» 1:2 (1:0)
Голы: Амума 21 - Фекир 64 (пенальти), Дембеле 90+5
«Сент-Этьен»: Руффье, Перрен, Суботич, Колоджейчак, Монне-Паке, Сельнес (Диуссе 81), М'Вила, Силва (Полома 90), Кабелья, Хазри, Амума (Диони 72)
Главный тренер: Гассе Жан-Луи.
«Лион»: Лопеш, Тете (Дюбуа 80), Марсело, Денайе, Менди, Н'Домбеле, Ауар, Траоре (Дембеле 58), Фекир, Корне (Мартен 87), Депай
Главный тренер: Женезио Бруно.
Предупреждения: Марсело 20, Монне-Паке 43, Перрен 65, Тете 71
Судья: Бастьен Бенуа.
Напомним, что вчера ПСЖ отправил девять мячей в ворота «Генгама».
Сколько же их в футболе?!))
Сколько же их в футболе?!))