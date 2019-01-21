Крупная победа ПСЖ и другие результаты 21-го тура чемпионата Франции

Завершились матчи 21-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» - «Генгам» 9:0
Голы: Неймар 11, Мбаппе 37, Мбаппе 45+1, Кавани 59, Кавани 66, Неймар 68, Кавани 75, Мбаппе 80, Менье 83
«Сент-Этьен» - «Лион» 1:2
Голы: Амума 21 - Фекир 65 (пенальти), Дембеле 90+5
«Кан» - «Марсель» 0:1
Гол: Сансон 47
«Монако» - «Страсбур» 1:5
Голы: Фалькао 22 - Ажорке 12, Томассон 17, Сиссоко 63, Ажорке 68, Фофана 90+4
«Ренн» - «Монпелье» 0:0
«Анже» - «Нант» 1:0
Гол: Фюльжени 90
«Бордо» - «Дижон» 1:0
Гол: Корнелиус 77
«Лилль» - «Амьен» 2:1
Голы: Рафаэл Леау 45, Шека 85 - Отеро 5
«Ним» - «Тулуза» 0:1
Гол: Саного 41
«Реймс» - «Ницца» 1:1
Голы: Уден 12 - Вильтер 90 (пенальти)
Как Лига 1 может быть зрелищнее, когда ПСЖ разгромил Генгам (клуб национального первенства) сравнивая с МС - Бертон (является клубом второй лиги, которая идет после Чемпионшипа).
Как Лига 1 может быть зрелищнее, когда ПСЖ разгромил Генгам (клуб национального первенства) сравнивая с МС - Бертон (является клубом второй лиги, которая идет после Чемпионшипа).