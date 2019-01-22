Кроос и Льоренте смогут сыграть с «Жироной»

22 января 2019, 01:31

Полузащитники «Реала» Тони Кроос и Маркос Льоренте смогут помочь своей команде в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Жироны». Оба хавбека последнее время тренировались в общей группе без ограничений.

В то же время, два других полузащитника «сливочных» Гарет Бэйл и Марко Асенсио вернулись к тренировкам, но работают с меньшей интенсивностью и, скорее всего, будут готовы помочь «Реалу» только на следующей неделе.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» уступил «Леганесу» (0:1), но вышел в следующий раунд благодаря победе в первом круге (3:0).