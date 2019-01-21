Кононов: «Стояла задача забить больше, чем „Ростов“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Ростовом» в товарищеском матче.

Игра бывает разная. В целом, это турнир, каждому хотелось победить. Ребята выходили на второй тайм при счете 0:1, поэтому ставилась задача забить больше, чем соперник. Моментов создали достаточно, отрезки определенные сыграли неплохо, разыгрывали перед штрафной. Выходы были один в один, в целом за игру ребят можно похвалить.

Самое главное, что создаем моменты. Конечно, работаем в двухразовом режиме. У нас все впереди. Команда у нас молодая. Мы стараемся строить, чтобы состав был смешанный и молодые быстрее вошли в игру и быстрее адаптировались.