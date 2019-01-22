Экс-главрач «Спартака»: «Ничего критичного у Кокорина с ногой нет»

Бывший главный врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал информацию о том, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину может понадобиться замена коленного сустава из-за невозможности закончить реабилитацию прооперированного колена в СИЗО.

У Кокорина операция уже была. Сейчас идет речь о том, что он до конца не восстановился, колено не прошло полную реабилитацию. У него на данный момент нет специалиста по этому вопросу. Поэтому нога у него по-русски говоря, до конца не доработана. Ему самому надо там не сложа руки, потихоньку работать над собой. Делать простые упражнения, поприседать. Для того, чтобы атрофии на данной конечности не было. А кричать и орать, что у меня нога в плохом состоянии… Надо сначала думать, что ты делаешь.

Можно ли в его условиях делать упражнения для реабилитации ноги? Есть упражнения для создания мышечного тонуса на нижней конечности. Их можно сделать, но их надо делать регулярно и не забывать. Конечно, трудно это делать в условиях тюремного заключения. Тем более, когда человек находится в жутком стрессе. Эти вещи осложняют ситуацию, так что толком восстановиться в таких условиях сложно.

В принципе парень страдает. Все мы ждем, когда он вернется. На мой взгляд он свое уже отсидел, наказан. Если вернется, то доработать немного осталось. Ничего страшного в этом нет, это не критично. Хотя, находясь в тюрьме мы не знаем, что с ним происходит.