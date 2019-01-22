Черчесов: «Встречался с Головиным, руководством „Монако“ и Анри»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что поддерживает связь с полузащитником «Монако» Александром Головиным, который сейчас переживает вместе с монегасками непростые времена.

Ваш брат журналист пишет чисто арифметические вещи: проиграл или выиграл, а я был там, посмотрел, где он живет, с ним повстречался, пообщался с руководством клуба и главным тренером. У них сейчас определенные изменения произошли, они команду некоторыми трансферами усилили. Есть все основания считать, что трудности у клуба носят временный характер, тем более, что Головин свои минуты на поле проводит. На мой взгляд тот опыт, который он сейчас получает, неоценим. Вне зависимости от результата.