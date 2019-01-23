Дюков баллотировался на пост президента РФС из-за поддержки субъектов

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков заявил, что решил баллотироваться на этот пост из-за поддержки его кандидатуры большинством регионов РФ .

Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60 субъектов российского футбола - членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост.