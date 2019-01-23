Дюков баллотировался на пост президента РФС из-за поддержки субъектов

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков заявил, что решил баллотироваться на этот пост из-за поддержки его кандидатуры большинством регионов РФ.
Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60 субъектов российского футбола - членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост.
Для меня это очень интересный вызов, это достаточно сложная, но решаемая управленческая задача, а я люблю их. Я люблю футбол, работаю в футболе давно - и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. У меня есть понимание, что нужно российскому футболу и что нужно сделать, чтобы вывести его на более высокий уровень.
ХК СКА (Санкт-Петербург) - бюджет более 200 млн евро
БК Зенит (Санкт-Петербург) - бюджет около 100 млн евро
ВК Зенит (Санкт-Петербург) - бюджет около 100 млн евро
Газпром - народное достояние!
а народ у нас только в Санкт-Петербурге живет, а все остальное челядь.
ХК СКА (Санкт-Петербург) - бюджет более 200 млн евро
БК Зенит (Санкт-Петербург) - бюджет около 100 млн евро
ВК Зенит (Санкт-Петербург) - бюджет около 100 млн евро
Газпром - народное достояние!
а народ у нас только в Санкт-Петербурге живет, а все остальное челядь.