Тикнизян: «Щенников в матче с „Реалом“ выглядел гораздо интереснее Марсело»

Полузащитник ЦСКА Наияр Тикнизян высоко оценил выступление Георгия Щенникова в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0).
- Кто из футболистов, выступающих на этой позиции, импонирует вам больше других?
- Марсело.
- Когда «армейцы» выступали на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов, особенно следили за его игрой?
- Да, конечно. Но в том матче Жора Щенников выглядел гораздо интереснее!
- Да и Марио Фернандес хорошенько «повозил» Марсело, не так ли?
- Марио вообще вне конкуренции!
ЦСКА - Реал 1:0. Реал - ЦСКА. 0:3
И будем теперь гордиться этим всю жизнь ....
Как гордимся победой ЦСКА над Барселоной в 1992 году на Камп Ноу....
ЦСКА - Реал 1:0. Реал - ЦСКА. 0:3
И будем теперь гордиться этим всю жизнь ....
Как гордимся победой ЦСКА над Барселоной в 1992 году на Камп Ноу....