Тикнизян: «Щенников в матче с „Реалом“ выглядел гораздо интереснее Марсело»

23 января 2019, 12:29

Полузащитник ЦСКА Наияр Тикнизян высоко оценил выступление Георгия Щенникова в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0).

- Кто из футболистов, выступающих на этой позиции, импонирует вам больше других?



- Марсело.

- Когда «армейцы» выступали на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов, особенно следили за его игрой?



- Да, конечно. Но в том матче Жора Щенников выглядел гораздо интереснее!



- Да и Марио Фернандес хорошенько «повозил» Марсело, не так ли?



- Марио вообще вне конкуренции!