Дюков заявил, что у РФС может увеличиться финансирование

23 января 2019, 11:33

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков рассчитывает на увеличение финансирования организации за счет привлечения новых спонсоров.

Финансирование РФС будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами. По предварительным прогнозам, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы.

Ранее Дюков заявил, что семь из десяти сибирских регионов подготовили прообразы программ в рамках стратегии развития футбола в РФдо 2030 года.