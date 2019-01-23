Черчесов: «Берем в сборную тех, кто может помочь»

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе форвардов в состав национальной команды.

Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом или маленьком форварде. Это сборная и мы ведь не раздаем здесь контракты. Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. Нужно учитывать то, с кем мы играем, когда играем. Вариант «А» должен быть, вариант «Б» должен быть. Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача — внимательно наблюдать и быть объективными.