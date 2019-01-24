«Енисей» обыграл «Вииторул» в товарищеском матче

«Енисей» в товарищеском матче победил румынский клуб «Вииторул».
«Енисей» - «Вииторул» 3:0 (3:0)
Голы: Гаджибеков 18, Саркисов 42, Саркисов 45
«Енисей»: Филиппов, Ятченко (Тихий 62), Гаджибеков (Руднев 64), Занев (Рожков 37), Грицаенко (Ганус 74), Торбинский (Фатуллаев 46), Семакин (Бодул 46), Зотов (Захаров 74), Комолов, Комков (Гавазай 62), Саркисов (Кутьин 46).
Напомним, что ранее «Енисей» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Динамо Минск - Зенит 4:0
цска - Виктория 1:2
Динамо Минск - Зенит 4:0
цска - Виктория 1:2