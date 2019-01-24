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«Барселона» потерпела поражение от «Севильи», Промес отдал голевой пас

24 января 2019, 01:23
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» проиграла «Севилье» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Ответная встреча состоится 30 января в столице Каталонии. Голевой передачей отметился бывший игрок «Спартака» Квинси Промес.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Сарабия 58, Бен-Йеддер 76

«Севилья»: Сориано, Меркадо, Кьер, Гомес, Эскудеро (Гильерме Арана 88), Амаду, Хесус Навас (Андре Силва 71), Банега, Промес, Сарабия (Васкес 67), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Барселона»: Силлессен, Ленгле, Пике, Семеду (Альба 80), Аленья, Видаль, Ракитич, Роберто, Артур Рамос, Боатенг (Л. Суарес 63), Малком (Коутиньо 63).
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Гомес 74, Альба 84

Судья: Карлос Дель Серро Гранде.

В другом четвертьфинальном поединке «Валенсия» на выезде уступила «Хетафе» (0:1).

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил mikysss
   535 / 808
25 января в 14:39
Эти всякие Боатенги, Артуры и Аленьи мало кому смогут забить. Когда Барса играла основой, от Севильи камня на камне не осталось
mikysss
mikysss ответил Hesus_4erez_us
   339 / 808
25 января в 13:16
И что? Забить Севилье явно проще, чем забить Барсе. Я скорее поверю, что он опять дубль Севилье забьет в игре против Барсы
только что-то Барса не смогла забить севилье, как так?
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 11:24
Странный результат. Даже не забили. Если Севилья забьют в ответном придется 4 забивать. Смогут?
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   137 / 808
24 января в 22:29
Ответка будет 5:0
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил mikysss
   535 / 808
24 января в 19:42
И что? Забить Севилье явно проще, чем забить Барсе. Я скорее поверю, что он опять дубль Севилье забьет в игре против Барсы
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   328 / 808
24 января в 19:38
У. Барсы полурезерв сыграл. это не матч чемпионата
Остапчук 67
Остапчук 67
   292 / 808
24 января в 15:53
"Барселона" пренебрегла Кубком Испании?
Mangur
Mangur
   288 / 808
24 января в 15:03
буккеры в озлобе.
Ismadiyar
Ismadiyar
24 января в 14:40
Данный проигрыш на совести Вальверде, каким боком он решил делать ротацию в такой игре с таким соперником, оставить костяка полузащиты Бускетса и вообще без лидера атак Месси... и выпустил мертвого Малкома, дрожащего Аленью, и теряющегося на левом фланге Семеду, он не дооценивал Севилью или как? Севилья дома и в гостях в этом сезоне две разные команды, он должен был учесть что Реал играл дома, а Севилья вчера рвала на всех фронтах, чтоб сделать норм результат к Камп Ноу...Ротация вещь важная, но ее надо делать перед слабыми соперниками, а не так чтоб потом основа выкладывалась по максимуму и теряла еще больше сил, а уверен в ответке так и будет, Барса возможно сделает камбэк, но отдаст много сил
CSKA2012
CSKA2012
   174 / 808
24 января в 13:51
В ответке просто 4;0 или 3:0 будет в пользу барсуков .
XL-965
XL-965
   508 / 808
24 января в 13:49
В ответном будет 3-0
Alhunah
Alhunah
24 января в 13:42
срочно вернуть свинку домой =)
Novograd
Novograd
   481 / 808
24 января в 13:01
пращай салома
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
24 января в 12:55
Интересная Испания в этом сезоне
oFANATo
oFANATo
   57 / 808
24 января в 12:41
В ОТВЕТКЕ БАРСА ТРЕШКУ ОТГРУЗИТ
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   216 / 808
24 января в 12:16
Севилья просто сильнее
Sadjon
Sadjon
   485 / 808
24 января в 12:00
Севилья респект Вам за победу.....
alex1990for
alex1990for ответил 25процентный клоун
   592 / 808
24 января в 11:49
Севилья - его любимый соперник. Рояль тоже недалеко. Учи матчасть.
alex1990for
alex1990for ответил Ragnar_Lodbrok
   592 / 808
24 января в 11:48
32 голов 35 матчах? Не позорился бы хоть, как нгуша.
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
24 января в 11:21
Ничего страшного не случилось для Барсы
борька
борька
   151 / 808
24 января в 11:18
Барсе кубок не нужен
Т34
Т34 ответил Caniggia
   8 / 808
24 января в 11:10
Без Меськи Барса откровенный середняк.
Так же, как и Реал без Кристины.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   78 / 808
24 января в 10:35
Так барся это и есть тупое бей беги
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ronaldo743
   78 / 808
24 января в 10:33
Меся потерялся бы в этом матче
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
24 января в 10:32
А промеска то жив!😂😂😂
mikysss
mikysss ответил Hesus_4erez_us
   339 / 808
24 января в 10:04
Дубль? Квинси? Не смеши!!! Он за всю карьеру в Севилье двух голов не забил
зато в одном памятном матче той же севильи двушку отвесил и дважды ассистировал)))
FERIS
FERIS
   83 / 808
24 января в 09:51
    makkie
    makkie
       29 / 808
    24 января в 09:43
    Севилью с победой, Промес молодца!
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
       285 / 808
    24 января в 09:27
    Молодцы, конечно, но как можно было до этого дважды продуть Атлетику, а теперь обыграли Барсу? Давайте больше стабильности, что ли. Удачи! ¡Adelante, Sevilla!
    Alexander Garmash
    Alexander Garmash
       625 / 808
    24 января в 09:19
    Вот Пике 7 а, на мостик встал оперевшись пяткой об Промеса. Взял пару уроков мерзости у Рамоса чтоль?
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