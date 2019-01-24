«Барселона» потерпела поражение от «Севильи», Промес отдал голевой пас

«Барселона» проиграла «Севилье» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Ответная встреча состоится 30 января в столице Каталонии. Голевой передачей отметился бывший игрок «Спартака» Квинси Промес.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Барселона» 2:0 (0:0)
Голы: Сарабия 58, Бен-Йеддер 76
«Севилья»: Сориано, Меркадо, Кьер, Гомес, Эскудеро (Гильерме Арана 88), Амаду, Хесус Навас (Андре Силва 71), Банега, Промес, Сарабия (Васкес 67), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Барселона»: Силлессен, Ленгле, Пике, Семеду (Альба 80), Аленья, Видаль, Ракитич, Роберто, Артур Рамос, Боатенг (Л. Суарес 63), Малком (Коутиньо 63).
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Гомес 74, Альба 84
Судья: Карлос Дель Серро Гранде.
В другом четвертьфинальном поединке «Валенсия» на выезде уступила «Хетафе» (0:1).