Савичев: «В „Енисее“ меня лично хотели видеть Аленичев и Титов»

Хавбек Констатин Савичев заявил, что подписал контракт с «Енисеем» из-за личной заинтересованности тренеров команды Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

Напомним, что до этого футболист выступал за «Анжи», а первый зимний сбор провел с «Арсеналом».

В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить «Арсенал» и все его руководство за оказанное доверие проявить себя на сборе. Мне все очень понравилось, начиная от тренировочного процесса и заканчивая работой массажиста. Все было на высшем уровне. Я не говорю «Арсеналу» прощай, я говорю - до свидания.