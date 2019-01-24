Савичев: «В „Енисее“ меня лично хотели видеть Аленичев и Титов»

Хавбек Констатин Савичев заявил, что подписал контракт с «Енисеем» из-за личной заинтересованности тренеров команды Дмитрия Аленичева и Егора Титова.
Напомним, что до этого футболист выступал за «Анжи», а первый зимний сбор провел с «Арсеналом».
В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить «Арсенал» и все его руководство за оказанное доверие проявить себя на сборе. Мне все очень понравилось, начиная от тренировочного процесса и заканчивая работой массажиста. Все было на высшем уровне. Я не говорю «Арсеналу» прощай, я говорю - до свидания.
В «Енисее» меня лично хотели видеть Дмитрий Анатольевич Аленичев и Егор Ильич Титов – тренеры очень высокого уровня, с которыми мне посчастливилось поработать в московском «Спартаке». С их требованиями я хорошо знаком и приложу все усилия, чтобы оправдать их доверие и помочь команде сохранить прописку в РПЛ.