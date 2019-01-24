Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о цели команды на сезон, а также поделился ожиданиями от противостояния с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Главная цель — выиграть чемпионат России. Но в Лиге Европы тоже будем стараться пройти как можно дальше. Мы понимаем, что уровень соперников в Европе высокий и просто не будет. Хотя и в РПЛ непросто.

Я знал, что «Фенербахче» выступает в чемпионате не очень удачно. Но удивился, когда узнал, что они на предпоследнем месте. Это странно, учитывая, какие футболисты собраны в команде. Но Лига Европы — совсем другой турнир, к тому же играть два матча. Всё может случиться.

Тот факт, что «Фенер» идет в хвосте таблицы, не расслабит «Зенит». Команда попала в 1/16 финала Лиги Европы, несмотря на неудачи во внутреннем чемпионате. Это ведь о чем-то говорит. Готовимся к матчу с сильным соперником.