Аджоев: «Ведем нескольких футболистов из Швейцарии, Франции и Турции»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поведал о трансферных планах клуба.

Ряд трансферов из французской лиги? Это просто совпадение. Тот же Альварес приезжал из Испании. Костадинов и Александров — игроки сборной Болгарии, Джорджевич – Черногории. В это трансферное окно намерены усилить позицию центрального защитника. Считаем, что в этой зоне не хватает конкуренции — всё-таки многовато пропускали осенью, но нужно понимать, что в обороне играет вся команда. Ведем нескольких футболистов, которые выступают в Швейцарии, Франции и Турции. Но не совсем правильно говорить, что мы ищем игрока на конкретную позицию. Селекция — сложный процесс, это вопрос наших возможностей, а также соотношения цена-качество.

Работа ведется чуть ли не круглосуточно: у нас есть выходы по всему миру. С генеральным директором Дмитрием Балашовым мы знакомы еще по «Динамо», он имеет опыт работы в Италии. Спортивный директор Андрей Рудаков 20 лет провел в Швейцарии и великолепно знает европейский рынок. В клубе много профессионалов, которые находятся на своем месте.