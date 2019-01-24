Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи, которые связывали его с переходом в другой клуб.

Я сейчас в «Спартаке» — и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу. Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем «красно-белых» болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!