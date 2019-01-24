Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи, которые связывали его с переходом в другой клуб.
Я сейчас в «Спартаке» — и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу. Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем «красно-белых» болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!
Если предложат хорошую сумму - надо соглашаться.....
А получиться у него "там" или нет ....уже другой вопрос....
При всём уважении наверно ожидали от него большего...чем периоды по 10 месяцев без голов...может Кононов своим доверием придаст Зе новую мотивацию....
Временами неплох - но нестабилен.....
Без раздумий отдал бы англичанам за предлагаемые деньги .........и через 3 минуты купил бы условного Азмуна...
Удачи !!!!!!
Если предложат хорошую сумму - надо соглашаться.....
А получиться у него "там" или нет ....уже другой вопрос....
При всём уважении наверно ожидали от него большего...чем периоды по 10 месяцев без голов...может Кононов своим доверием придаст Зе новую мотивацию....
Временами неплох - но нестабилен.....
Без раздумий отдал бы англичанам за предлагаемые деньги .........и через 3 минуты купил бы условного Азмуна...
Удачи !!!!!!
Так что неча тут полемику разводить. И еще наркоманом он стал в цска, в Спартак пришел после реабилитации.
Так что неча тут полемику разводить. И еще наркоманом он стал в цска, в Спартак пришел после реабилитации.