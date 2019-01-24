Анри отстранил группу игроков «Монако» от первой команды

24 января 2019, 19:45

Наставник «Монако» Тьерри Анри решил отстранить группу футболистов от первой команды из-за неудач в чемпионате Франции.

Полузащитника Александра Головина в этом списке нет. Впрочем, нет пока и самого списка игроков, которые будут вынуждены заниматься отдельно.