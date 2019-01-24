Анри отстранил группу игроков «Монако» от первой команды

Наставник «Монако» Тьерри Анри решил отстранить группу футболистов от первой команды из-за неудач в чемпионате Франции.
Полузащитника Александра Головина в этом списке нет. Впрочем, нет пока и самого списка игроков, которые будут вынуждены заниматься отдельно.
Сильнейшая фраза )))
Сильнейшая фраза )))
Физрук-дебютант обвиняет в своих неудачах игроков.. Похоже на неудачную комедию. возвращайте Жардима короче и не забудьте извиниться перед ним..
Физрук-дебютант обвиняет в своих неудачах игроков.. Похоже на неудачную комедию. возвращайте Жардима короче и не забудьте извиниться перед ним..
Но нет и списка это минус...
Но нет и списка это минус...
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Соккеру по секрету что ли шепнули, что Головина там нет?)
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Соккеру по секрету что ли шепнули, что Головина там нет?)
Надо было себя отстранить в первую очередь!!!
Надо было себя отстранить в первую очередь!!!