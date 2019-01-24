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Игуаин в «Челси»: плюсы, минусы и давнее проклятие

вчера, 12:00

Воссоединение Сарри и Гонсало любопытно само по себе, но «Соккер.ру» отмечает, как один трансфер ведет к еще двум большим сделкам.

Довольный бородач пожал руку Марине Грановской. «Ювентус» смог оперативно найти Игуаину новый клуб зимой после того, как в «Милане» не все получилось. «Россонери» не выгоняли форварда – Гаттузо даже предлагал похитить Гонсало и закормить до подписания нового контракта, но сам решил сменить обстановку. 

Аргентинец перешел в аренду в «Челси» до конца сезона. Стороны обсудили сразу два варианта развития событий. Первый – форвард остается в Лондоне еще на год. Второй – «Ювентус» сразу получит 36 миллионов евро, кроме денег от двух клубов, которые по очереди арендовали Гонсало.

Игуаин обошелся туринцам в 90 миллионов евро, он за два года в 105 матчах забил 55 мячей. Даже падение стоимости контракта к условным 54 миллионам (сумма возможного выкупа плюс деньги за две аренды) не пугает клуб, чей новый вожак Роналду отказался от работы с форвардом, которого знал по «Реалу». 

У Гонсало тоже настроение улучшается – в «Милане» закис, не смог круто сыграть даже против «Ювентуса». Возникло непонимание в переговорах с Леонардо о выкупе контракта и переходе в «Милан» на постоянной основе. Кроме того, в составе «россонери» было всего 6 голов в Серии А после 56 ударов. Реализация в два раза хуже, чем у Суареса из «Барселоны».  

Но Сарри не волнует текущая форма Игуаина. Помнит о работе в «Наполи» и понимает, что Жиру и Мората уже не оправдали ожидания, а Гонсало получит шанс начать с чистого листа, как после  ухода из «Реала» в «Наполи». В Неаполе получилось, но рассорился с Де Лаурентисом. В «Милане» не получилось – 22 матча и 8 голов во всех турнирах, но Сарри верит в Гонсало. 

Плюсы перехода Игуаина в «Челси»

• закрывает проблемную позицию. У Жиру и Мораты в сумме 6 голов за «Челси» в АПЛ. Игуаин в плохой форме забил столько же за «Милан» в чемпионате Италии. «Челси» не мог тянуть без острия, так что речь о грамотном трансфере с точки зрения потребностей команды; 

• можно исправить перекос в игре «Челси». На данный момент в команде нет никого с более чем 2.6 удара за игру (конечно же, это Азар). А у Салаха -  3.2, у Кейна - 3.5, у Агуэро – 3.6 за игру. «Челси» играл без острия, потому и забил на шесть голов меньше, чем «Манчестер Юнайтед»; 

• на рынке сложно найти форварда за 9 млн евро для команды уровня «Челси», пусть даже на полгода. Зато аренда не подразумевает выкуп у «Ювентуса», если Гонсало не заиграет. Но итоговая сумма не пугает – 36 млн евро за заигравшего форварда не является огромной. За Бакайоко платили 40 млн евро и не разорились; 

• Маурицио Сарри – человек со своими странностями. Будет доволен, что Грановская и Абрамович его послушали и пригласили именно нападающего, которого он просил, а не любого другого. Не забываем, как тренер и форвард работали вместе в «Наполи» - тогда все получилось идеально; 

• Добби свободен – Мората активно ведет переговоры с «Атлетико», он получит шанс перезапустить карьеру в связке с Гризманном и в команде Симеоне. Для Альваро, который обошелся «Челси» в рекордные для клуба на тот момент деньги, согласие Игуаина на Лондон - шанс все исправить; 

• Пёнтек тоже получает шанс всей жизни отчасти благодаря Гонсало. Менее года назад молодой поляк не имел ни одного матча за сборную, играл за «Краковию». А теперь 23-летний Кшыштоф представлен как новый нападающий «Милана» после 19 голов во всех турнирах за «Дженоа». Уход Игуаина открывает новые горизонты для молодого коллеги. 

Опасения после трансфера Гонсало 

• первое – серьезное. В «Милане» Игуаин был в плохой форме, он вряд ли за неделю-вторую наберет нужные кондиции. Многие сейчас расписывают, как удачно играл у Сарри в «Наполи», но тогда был моложе и свежее. А по игре Диего Косты после возвращения в «Атлетико» знаем – не всегда можно дважды круто отработать даже со знакомым тренером. Но здесь есть фактор новизны. Гонсало не играл в АПЛ, ему будет интересно; 

• второе – «мистическое». Цой пел: «я в эти сказки не верю», отражая отношение к плохим приметам, но в футболе народ суеверный. Сам Сарри – тренер старой школы, обращает внимание на ритуалы, которые якобы должны принести удачу. Так что ему лучше не рассказывать о «проклятии 9 номера» в «Челси». Кежман, Креспо, Буларуз, Сидуэлл, Ди Санто, Торрес, Фалькао и Мората пробовали заиграть под номером Джимми Флойда Хассельбайнка, но не смогли. Странно, что Де Брюйне и Салаху «девятка» не досталась; 
 
• третье – сравнительное. Педро и Виллиан не впечатляют, а Азар явно собрался в «Реал», пускай вряд ли решится на переход до назначения нового главного тренера «сливочных». Получается, «Челси» нужен правильный вингер, чтобы сбалансировать игру в атаке, одного Игуаина мало. Кроме того, Гонсало стартует как аутсайдер – худший нападающий по показателям сезона среди всех ключевых форвардов в топ-6 АПЛ.  

Игуаин может успешно заиграть в АПЛ

Игуаин – невероятно опытный и довольно стабильный форвард. Если начать отсчет с дебютного для Гонсало матча в Европе в составе «Реала» в январе 2007 года, то найдете всего четверку нападающих с опытом в ведущих лигах, которые до сегодняшнего дня успели забить больше мячей. 

Аргентинец рядом с легендами. На первой строчке Месси – 391 мяч, второй Роналду – 378 голов, третий Кавани – 242 (в «Наполи» умеют выбирать нападающих), на четвертом месте Ибрагимович – 237 точных ударов. Но у Гонсало есть шанс обогнать шведа в обозримом будущем, ведь он собрал 224 мяча. И это с учетом, что в «Реале» была конкуренция, а в «Милане» не все получилось. 

Игуаин сильнее, чем принято считать из-за его знаменитого подкожного жира на животе. Сам аргентинец после перехода в «Ювентус» заявлял, что ему плевать на критику, он очень высокого мнения о собственных достоинствах. Хотя вопрос промахов никуда не делся, поскольку здесь репутация опережает спокойные оценки. Никто не смотрит, что Игуаин собрал 56 ударов за неидеальный «Милан» (с xG на семь мячей), всем важнее, что там 50 промахов.   

Вот только у «Челси» давненько не было такого наглого в хорошем смысле слова форварда, как Игуаин. Гонсало нескладный, не всегда держит слово – перед матчами с «Днепром» в Лиге Европы заявлял, что закончит карьеру, если вылетят от украинского клуба. Но клуб проиграл, а Игуаин, разумеется, остался. Не всегда верен клубам, за которые играет – в Неаполе не простили.

Все знают, как ведет себя Де Лаурентис, как с ним сложно. Но это не повод для Инсинье, Мертенса или Гамшика бросать «Наполи». Такая у южан логика, а у Сарри своя – не хватало форвардов с инстинктами убийцы. Из Жиру фотомодель лучше, чем снайпер. Мората тоже оказался безвольным. Азар уверен в себе, но он не центральный нападающий. 

Выковать из Эдена второго Мертенса не получилось, поэтому приезжает Игуаин. Ожиданий особых нет, поскольку все в «Челси» знают, что Коста принес чемпионство 20 голами в АПЛ, а позже за «Атлетико» забил в Ла Лиге всего четыре мяча. Форварды – народ нестабильный, хотя про испанца не случайно упомянули. Игуаин такой же уверенный. 

Отсюда столько ударов, невзирая на напарников. Также Гонсало выше классом. С девятнадцати лет в топ-5, он забил больше мячей, чем Диего Коста, который в двадцать пять играл за «Райо Вальекано». Если «матрасники», подписывая Морату, рассчитывают на моральное освобождение и  голы, то у Сарри ставка на характер Гонсало. 

«Челси» обострит борьбу за место в ЛЧ

Жиру и Мората парни рослые, но мягкие, а Игуаин пухлый, но жесткий. А рассказы, что в АПЛ не может заиграть форвард из Серии А, не всегда должны начинаться отсылками к переходу Шевченко в «Челси». Команда Моуриньо играла совсем не так, как коллектив Сарри. И есть другие примеры. Анри оказался в «Арсенале» после Италии, как и Бергкамп. Дзола и Виалли – итальянцы. Коутиньо играл за «Интер».

А если искать немолодого новичка АПЛ с опытом в Италии, что приходит на ум? Златан. Ибрагимович слишком поздно зашел в МЮ, чтобы править долго, но забил 28 мячей в 46 матчах за МЮ. В командах Сарри или Сульшера мог бы отличаться даже чаще. Педро, Виллиан, Жоржиньо, Канте и Азар обеспечат аргентинскому Гонсало моменты. И вряд ли защитные линии клубов АПЛ, которые в сезоне в основном не блещут надежностью, его остановят. 

У «Челси» не было подходящего под идеи Сарри человека в центре. Нехватка чувствовалась от первого матча сезона до поражения от «Арсенала». Приход Игуаина – грамотное решение, ведь никто не заставит его выкупить, если он не заиграет. А девять миллионов евро за аренду для клуба уровня «Челси» - небольшая трата за человека, который в Европе с 2006 года, а за это время во всех турнирах наколотил 275 мячей. 

В «Челси» явно не спешили удовлетворять просьбу Сарри по Игуаину – наставник просил подписать форварда прошлым летом. Под руководством Сарри нападающий побил рекорд Серии А – забил 36 мячей в 35 играх за «Наполи». Случилось это три года назад, но в «Челси» аргентинец получит то, чем его радовали напарники в «Ювентусе» - идеальные моменты. 

У Аспиликуэты, Алонсо и Давида Луиса в сумме 52 момента для напарников. У Азара – 59, Виллиана – 55, Канте – 27, Жоржиньо - 14. Суммарно получаете 207 комбинаций, которые завершились ударами. При реализации хотя бы в 15 % должно быть 30 голов без учета пенальти, индивидуальных действий и прямых штрафных. Но у «Челси» всего 40 забитых мячей, причем 10 – от Азара. Цифры кричат о необходимости появления нападающего, который любит собирать голы. 

Опасения понятные, но хуже с Игуаином не станет. Форвард грамотно двигается, за последние четыре сезона собирал от 2.9 до 5.2 удара за матч, и хотя не прижился в «Милане», «Челси» - команда более высокого уровня организации. Гонсало снова повезло. Поиграл с Месси, Роналду, оказался в составе побеждающего всех «Ювентуса», а теперь минимум полгода будет открываться под передачи Азара под крики знакомого тренера с бровки. 

Ведь Сарри прав в оценках. Игуаин из тех, кто живет голами, он забивать их будет «до самой смерти». При этом в «Милане» от него ждали роли вожака. А Гонсало удобнее, если просто главный по голам. Шутки шутками, но у аргентинца, кроме почти 300 мячей, еще и под 100 ассистов. И точность паса, как у хавбека, а не форварда. Шикарная игра внутри штрафной, постоянно открыт на ударных позициях – Игуаин намного продуктивнее, чем принято считать. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 727
вчера в 22:25
Автор недооценивает Жиру явно. Он хорош в подыгрыше и на втором этаже.
ariec93
ariec93 ответил dimagas1
вчера в 18:32
Те что перечислены тоже все за 30,Манджукичу вообще уже 33 в этом году.
Фига ты молодых нашел, Игуаин 87года, как и Бенз с Кавани, Манджукич 86го, ахахха, оптимальный вариант говоришь?))))
Медив
Медив
   67 / 727
вчера в 18:27
Жиру мягкий? Да он единственный из игроков атаки Челси, кто может побороться за мяч.
bublikyo
bublikyo
   517 / 727
вчера в 16:31
9 млн - копейки, игра стоит свеч для обоих сторон
dimagas1
dimagas1 ответил XL-965
   175 / 727
вчера в 14:28
Игуаин староват нужна свежая кровь самый оптимальный форвард Бензема, Кавани или Манджукич
Те что перечислены тоже все за 30,Манджукичу вообще уже 33 в этом году.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   323 / 727
вчера в 14:18
Пожелаем удачи Игуаину в составе Челси!
dimagas1
dimagas1
   175 / 727
вчера в 14:07
Сарри идет на риск.По моему дебют Игуаина будет примерно с МС(в основе) раньше не думаю что будет его выпускать .
XL-965
XL-965
   620 / 727
вчера в 13:57
Игуаин староват нужна свежая кровь самый оптимальный форвард Бензема, Кавани или Манджукич
Roger Young
Roger Young
   430 / 727
вчера в 13:50
Отличная аренда. Удачи Гонсало!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   69 / 727
вчера в 13:40
С ним Челси станет чемпионом!
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