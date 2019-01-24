Месси сыграл роль в трансфере де Йонга

Бывший наставник «Аякса» Ад де Мос поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Френки де Йонге, который присоединится к «Барселоне» следующим летом.

Комбинировать в узком пространстве - это он умеет. Когда мяч у Френки, я сидеть спокойно не могу. Случиться может всё что угодно.

Что также важно - он всегда предпочитает играть глубоко, а не впереди.

Я слышал, что большой босс - Месси - очень хотел, чтобы де Йонг перешел в «Барселону». После этого клуб приложил усилия.