Месси сыграл роль в трансфере де Йонга

Бывший наставник «Аякса» Ад де Мос поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Френки де Йонге, который присоединится к «Барселоне» следующим летом.
Комбинировать в узком пространстве - это он умеет. Когда мяч у Френки, я сидеть спокойно не могу. Случиться может всё что угодно.
Что также важно - он всегда предпочитает играть глубоко, а не впереди.
Я слышал, что большой босс - Месси - очень хотел, чтобы де Йонг перешел в «Барселону». После этого клуб приложил усилия.
Так то понятно, что по согласию и требованию Месси покупают игроков! А он конечно выбирает себе тех, кто сможет поработать на свою статистику!!!
Так то понятно, что по согласию и требованию Месси покупают игроков! А он конечно выбирает себе тех, кто сможет поработать на свою статистику!!!
Сегодня 16:16
Не порите чушь,Месси,Месси ,он уже считает дни до пенсии.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Личный поклонник плачещего мальчика или девочки, а он скорее 50, лучше за своим Неймором присмотрел бы. Он позорит футбол!
Сегодня 16:16
Не порите чушь,Месси,Месси ,он уже считает дни до пенсии.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Личный поклонник плачещего мальчика или девочки, а он скорее 50, лучше за своим Неймором присмотрел бы. Он позорит футбол!
Надо Барсе еще двух - трех молодых и перспективных подписать.
Надо Барсе еще двух - трех молодых и перспективных подписать.