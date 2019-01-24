Месси в марте может вернуться в сборную Аргентины

24 января 2019, 15:34

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в марте должен вернуться в сборную Аргентины. Возвращение игрока намечено на 22-е число, когда «альбиселесте» проведут товарищеский матч с Венесуэлой.

Напомним, что Месси приостановил карьеру в сборной после неудачи на ЧМ -2018, где Аргентина вылетела в 1/8 финала.

31-летний Лионель Месси дебютировал в сборной в августе 2005 года и с тех пор на его счету 128 матча, в которых он забил 65 голов. Месси является лучшим снайпером в истории национальной команды, на 11 голов опережая Габриэля Батистуту.