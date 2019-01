Трансфер в неизвестность

Вся футбольная общественность шокирована пропажей нападающего Эмилиано Салы. «Соккер.ру» рассказывает о сложившейся ситуации, которая не внушает оптимизма.

Еще три дня назад счастью 28-летнего нападающего Эмилиано Салы не было предела. Аргентинец, который всю свою карьеру провел во Франции, мечтал сыграть в самой популярной лиге мира – в чемпионате Англии. Казалось, что воспитанник «Бордо», который с 2015 года результативно играл в «Нанте», исполнил свою мечту – сделку с «канарейками» по его покупке оформил «Кардифф Сити». Причем валлийский клуб выложил за нападающего рекордную для себя сумму – 17 миллионов евро.

Сала переходил в «Кардифф» на пике цены и своей игры. Он стал главным бомбардиром «Нанта», раскрылся сполна именно в нынешнем сезоне, за него вели борьбу и топовые французские клубы, например, «Лион», но Салу тянуло в Англию. В чемпионате Франции он стал одним из лучших бомбардиров. За 19 матчей Сала наколотил 12 мячей – ровно столько у него было в каждом из двух последних сезонов всего. Но на самом пике, на пике карьерном, игровом и эмоциональном, кажется, все оборвалось.

В понедельник вечером, в 20.15 по местному времени частный самолет Piper PA-46-310P Malibu поднялся в воздух из Нанта. На борту помимо пилота были два пассажира. Кто был с Салой, не сообщается. Вот такая же модель самолета:

1985 Piper PA-46-310P Malibu for sale in Auckland, New Zealand => https://t.co/n7fYYLUt7O pic.twitter.com/Wf2zc1RKdE

Полет до Кардиффа должен был продолжатся всего 2,5 часа. А уже в 21.15 в районе Нормандских островов воздушное судно пропало с экранов радаров. Как стало известно позднее, самолет запросил экстренную посадку на островах, когда находился на высоте 1500 метров. Им было получено разрешение, но на высоте 600 метров он пропал с радаров. Поисковая операция началась сразу же ночью силами британской береговой охраны.

Утром к ней подключились французы. Поиски велись с помощью катеров и вертолетов. Поначалу поступала противоречивая информация, кто-то продолжал верить, что на борту Салы не было. Однако Управление гражданской авиации Франции сообщило, что аргентинец все-таки летел на этом самолете. Утром растерянные футболисты и тренеры «Нанта» все же прибыли на клубную базу, но совершенно очевидно, что никто не мог думать о работе.

После завтрака все с тревожными мыслями и уплывающей надежной отправились по домам – тренировки и матч Кубка Франции отменили. Поначалу клуб запретил игрокам давать комментарии, поскольку боялся, что кто-то преждевременно выскажет самое страшное, пока еще не было официальных заявлений от властей и поисковиков.

Однако спустя 16 часов поиска береговая охрана и специалисты гражданской авиации сообщили, что даже если после крушения или посадки на воду кто-то и остался в живых, то шансы на его выживание спустя такое время стремятся к невероятно малым. На ночь поисковая операция была приостановлена без видимых результатов, хотя площадь была охвачена внушительная.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y