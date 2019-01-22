Трансфер в неизвестность

вчера, 23:22

Вся футбольная общественность шокирована пропажей нападающего Эмилиано Салы. «Соккер.ру» рассказывает о сложившейся ситуации, которая не внушает оптимизма.

Еще три дня назад счастью 28-летнего нападающего Эмилиано Салы не было предела. Аргентинец, который всю свою карьеру провел во Франции, мечтал сыграть в самой популярной лиге мира – в чемпионате Англии. Казалось, что воспитанник «Бордо», который с 2015 года результативно играл в «Нанте», исполнил свою мечту – сделку с «канарейками» по его покупке оформил «Кардифф Сити». Причем валлийский клуб выложил за нападающего рекордную для себя сумму – 17 миллионов евро.

Сала переходил в «Кардифф» на пике цены и своей игры. Он стал главным бомбардиром «Нанта», раскрылся сполна именно в нынешнем сезоне, за него вели борьбу и топовые французские клубы, например, «Лион», но Салу тянуло в Англию. В чемпионате Франции он стал одним из лучших бомбардиров. За 19 матчей Сала наколотил 12 мячей – ровно столько у него было в каждом из двух последних сезонов всего. Но на самом пике, на пике карьерном, игровом и эмоциональном, кажется, все оборвалось.

В понедельник вечером, в 20.15 по местному времени частный самолет Piper PA-46-310P Malibu поднялся в воздух из Нанта. На борту помимо пилота были два пассажира. Кто был с Салой, не сообщается. Вот такая же модель самолета:

1985 Piper PA-46-310P Malibu for sale in Auckland, New Zealand => https://t.co/n7fYYLUt7O pic.twitter.com/Wf2zc1RKdE — The Airplane Mart (@AirplaneMart) 8 ноября 2018 г.

Полет до Кардиффа должен был продолжатся всего 2,5 часа. А уже в 21.15 в районе Нормандских островов воздушное судно пропало с экранов радаров. Как стало известно позднее, самолет запросил экстренную посадку на островах, когда находился на высоте 1500 метров. Им было получено разрешение, но на высоте 600 метров он пропал с радаров. Поисковая операция началась сразу же ночью силами британской береговой охраны.

Утром к ней подключились французы. Поиски велись с помощью катеров и вертолетов. Поначалу поступала противоречивая информация, кто-то продолжал верить, что на борту Салы не было. Однако Управление гражданской авиации Франции сообщило, что аргентинец все-таки летел на этом самолете. Утром растерянные футболисты и тренеры «Нанта» все же прибыли на клубную базу, но совершенно очевидно, что никто не мог думать о работе.

После завтрака все с тревожными мыслями и уплывающей надежной отправились по домам – тренировки и матч Кубка Франции отменили. Поначалу клуб запретил игрокам давать комментарии, поскольку боялся, что кто-то преждевременно выскажет самое страшное, пока еще не было официальных заявлений от властей и поисковиков.

Однако спустя 16 часов поиска береговая охрана и специалисты гражданской авиации сообщили, что даже если после крушения или посадки на воду кто-то и остался в живых, то шансы на его выживание спустя такое время стремятся к невероятно малым. На ночь поисковая операция была приостановлена без видимых результатов, хотя площадь была охвачена внушительная.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 января 2019 г.

Людям теперь остается верить и молиться, что они и делают. В центре Нанта болельщики устроили обширный митинг, который поддержали и местные власти, и руководство клуба.

Люди несут цветы, шарфы и продолжают верить в чудо. Фанаты «Кардиффа», за который Сала так и не сыграл, тоже несут цветы и шарфы – к стадиону клуба, мысленно присоединяясь к акции французских товарищей.

Трудно себе представить состояние близких, друзей Салы. А этот открытый дружелюбный парень успел завести во Франции массу настоящих хороших товарищей. Ясин Бамму, который играл с Салой в «Нанте», а теперь выступает за «Кан», рассказал, что до последнего пытался связаться с ним:

Он мне очень близок. Я с ним провел несколько незабываемых лет. Он дарит счастье. Не могу в это поверить. Жду и надеюсь на чудо. Это очень тяжело. Для всех нас тяжело. Он каждому из нас был как брат. Уже сегодня утром я пытался ему звонить, писал. Больно не получить ответа. 48 часов назад мы с ним болтали, смеялись, я поздравлял его с переходом в «Кардифф».

Не мог сдержать слез, рассказывая о Сале, и защитник «Нанта» Николя Паллуа, который, вероятно, последним видел аргентинца перед вылетом. Он провожал его в аэропорт. Паллуа вспомнил, что Сала жаловался ему на перелет. В Нант он прилетел на этом же самолете, говорил, что было дискомфортно. Или предчувствовал?

Тома Туре дружил с Салой еще со времен «Бордо». Он до последнего отказывался верить в произошедшее:

Мне о пропаже самолета сказали одноклубники. Я сначала не поверил, думал, что это глупая шутка. Не могу поверить. В первую очередь я связался с Вадой. Они вместе из одной футбольной академии в Аргентине. Они были словно братья. Это что-то невероятное. Сала только что совершил сделку всей своей жизни, которая могла обеспечить будущее всей его семьи. Это очень грустно. Он всегда отдавал все на поле, отдавался друзьям за его пределами.

Все футбольное сообщество верит, молится, но береговая охрана не оставляет шансов. Там подчеркивают, что самолет был оборудован аварийным маячком, но никаких сигналов поисковики не получили. Практически не верит в чудо и тренер «Нанта» Вахид Халилходжич:

Я потрясен. С момента пропажи самолета прошло уже много времени. Сложно на что-то надеяться. Мы ждем, но все меньше надежды. Мы ждем худшего.

Такие трагедии подчеркивают, как хрупка человеческая жизнь. Как близки могут быть моменты радости и горя. И как все может оборваться в одно мгновение, когда счастье так рядом – на том берегу Ла Манша.