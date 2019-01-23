Гений, которому не хватает лишь одного

вчера, 13:00

Много трансферных слухов вокруг парня, в котором «Реал» видел идеального напарника для Роналду, «Бавария» - лидера, а «Соккер.ру» - жертву популярности.

Без футбола у Хамеса всё отлично

Большая звезда в Латинской Америке, парень нарасхват. Родригес знаменитее, чем аккаунт яйца, чья фотография поставила рекорд - более 50 миллионов лайков в Инстаграме. Колумбиец входит в топ-5 футболистов планеты по количеству подписчиков.

У него 41-миллионная аудитория. Роналду, Неймар, Месси, Бекхэм и Хамес – в первой пятерке. И понятно, что популярность может влиять на концентрацию улыбчивого хавбека, вокруг слишком много соблазнов, футбол не основная цель жизни. Тем более что развелся.

Хамес культурно расстался с сестрой Давида Оспины по имени Даниэла. Но не исключено, что на размолвку повлияло появление рядом горячих девушек. Говорили о российской модели под псевдонимом Хэльга Лавкейти, с которой веселились на вечеринке Роналду. Позже барышня заявляла, что не знает, кто такой Хамес.

Зато появилась Шэннон де Лима – снова модель. Но проблема та же, что с мамой Саломеи – дочери Хамеса. Не хотят красотки в Мюнхен. Колумбийка Даниэла объясняла, что отказалась переезжать из-за бизнеса в Испании и Колумбии, а брак на расстоянии – плохая затея. Шэннон живет в Майами (на фото слева, а Ольга - справа), где Хамесу играть пока рано.



Неудивительно, что Родригес сезон доказывал бывшей жене, что переезд в Мюнхен – правильное решение, а после оформления бумаг никакой. Да, любой финансовый директор проголосует за подписание настолько популярного человека. Но «Бавария» задумалась, стоит ли тратить 42 млн евро для выкупа контракта Хамеса летом. А Родригес отвлекся на жизнь звезды шоу-бизнеса.

Хамес – мастер создания моментов

Нет спортивной злости на поле, хотя от природы одарен. Даже когда играет с баскетбольным мячом, может забросить пять раз подряд. Оценка пространства у плеймейкера всегда была феноменальной. Отсюда амазонской красоты удары и парашюты-передачи, напоминающие о великих мастерах прошлого.

Но Родригес в 27 лет всего шестнадцатый во второй команде Бундеслиги по количеству сыгранных минут. Больше игровой практики в «Баварии» у Рафиньи, Роббена, Хави Мартинеса и Рибери. Не говоря о Гнабри или Горецке – молодые закрывают две зоны, которые на разных этапах карьеры использовал сам Хамес.

Поэтому боссы «Баварии» странно отвечают на вопросы о его будущем - «выкупать для перепродажи не наш стиль». Слухи отправляют Родригеса в другие клубы уже зимой. Но если проблема строго в характере – не хватает мужественности на поле и лидерских качеств, то у Хамеса остался один хороший путь развития карьеры.

Если Дибала устанет подносить снаряды Роналду, а Криштиану одобрит переход колумбийца в Турин, то Родригес может стать частью «Ювентуса». В Серии А статичная игра будет к месту. Хотя, зная португальца, он скорее рекомендует подписать в «Ювентус» если не Модрича и Озила, то Иско, который оказался в «Реале» в похожей ситуации.

Родригес в «Мадриде» и «Баварии» в среднем каждые 90 минут создавал по 3-3.5 момента, которые завершились ударами. Когда в ударе, то придумывает моментов на 0.42-0.46 хA90 – математическая вероятность ассистов впечатляет. Даже если сравнить с Азаром или Озилом, то окажется, что для напарников Хамес выгоднее.

У Эдена xA90 в АПЛ сейчас на максимальном уровне за последние пять лет (0.37). У Месута скачет между 0.2 и 0.3, разок запрыгнула в район 0.5. А у Хамеса сейчас все ужасно – почти не играет, но в среднем за четыре сезона (три в «Реале» и один в «Баварии») получите 0.43.

Даже у самого продуктивного ассистента топ-5 Месси (10 голевых, как у Азара) средний показатель за тот же отрезок составляет 0.47. Родригес может играть на уровне с великими футболистами. Но впустую тратит время, находясь или в лазарете, или на скамейке «Баварии». Зато из цифр сразу становится понятно, почему в «Ювентусе», «Арсенале» и «Тоттенхэме» хотят заполучить колумбийца.

Родригесу очень не повезло с агентом

Хамес обожает принимать плохие трансферные решения. Ушел из «Монако» в «Реал» имени Роналду, где футболисту его позиции могла отводиться только роль в тени, которая была у Озила. Для начала выбрал именно клуб Лиги 1, хотя многие советовали хавбеку остаться в «Порту». Потом пошел в «Баварию» - присел на скамейку.

Стоит ли оставаться в Мюнхене? Роббен и Рибери уйдут в конце сезона, но останутся Горецка, Мюллер, Гнабри. Появится новичок или сразу два на фланги. В «Баварии» нет места для плеймейкера формата Родригеса. Все это понимают, кроме Жорже Мендеша - агент проваливает свою работу.

Пример более тупого выбора клубов для сказочно талантливого молодого человека трудно отыскать. Причем время летит быстро – ЧМ -2014 был почти пять лет назад, в этом году Хамесу стукнет двадцать восемь. Пора рубиться мощно, как лидер и вожак, делиться опытом, приносить большие победы. А «Бавария» с Хамесом в качестве шестнадцатого по игровой практике уступает «Боруссии» Д в таблице Бундеслиги, да и клуб явно не главный фаворит ЛЧ .

Зная Хамеса, он одним матчем с двумя голами или дублем из ассистов может вернуться на большую сцену. Но если подумать, то «Баварии» игрок, который шикарно читает развитие атаки, может побороться за мяч, однако плох в командном прессинге, не нужен. Выбрал лигу и клуб, где поначалу был уместен – 7 голов, 11 ассистов, но лидером коллектива не стал. Теперь последовал заметный спад.

А в «Реале», где не могут пристроить Иско и торгуются с «Тоттенхэмом» за Эриксена, его не ждут. Если бы существовали гарантии, что «шпоры» сохранят Алли, Кейна и Почеттино, можно было подумать о заходе в АПЛ . Хотя Хамес не фантастический атлет, но хавбек из тех, кто выдаст умные пасы с крошечным браком в любом состоянии. Но проблема в том, что Мендеш на Хамесе зарабатывает, а не ищет ему клуб, который подойдет идеально.

Каждому нужен, но все без него обойдутся

Хочет вернуться в «Реал»? Тогда будет на скамейке. Выбор есть, но риски присутствуют. Например, в «Ювентусе» может появиться тренер Зидан, с которым не сработались. Зинедин в 29 лет решился на переезд в Мадрид, он видоизменил свой подход, будучи чемпионом мира и Европы. Родригес на жертвы ради команд не готов. Поэтому Горецка вписывается в тактику Ковача, а Хамес не попадает в «4-1-4-1».

Получалось буквально в прошлом сезоне, а без Хайнкеса сломался. У Ковача нет тренерской квалификации, чтобы настроить парня, который в 2014 году сделал заявку на выход в космос. А теперь Родригес как Рикардо Кака после перехода в «Реал», только без «Золотого мяча» за плечами. Ключевая задача полузащитника в 2019 году – сконцентрироваться на футболе и идеально подобрать себе клуб.

Вряд ли «Бавария», «Реал», «Арсенал» или «Тоттенхэм» подходят. В МЮ тоже нет места – ни в тактике Сульшера, ни в теории. В «Сити» путь закрыт, Родригес не может играть так, как Бернарду Силва или Давид Сильва. Хамес в двадцать семь лет человек без четкой позиции. В Германии пробовали разный подход, чтобы его раскрыть. Ни один метод до конца не сработал.

Возможно, Хамес так и останется в истории парнем, у которого почти получилось войти в список великих игроков, но застрянет в дверях. Сложно найти подходящий клуб, где он не станет новым Озилом – выдаст крутой отрезок, а затем пойдет искать новую жену и планировать пышную свадьбу. Или еще одним Ламелой – новобранцем, на которого в «Тоттенхэме» рассчитывали, но не получилось. Родригес не играет так, чтобы большой клуб видел в нем нового лидера.

Родригеса пока рановато списывать со счетов

Речь об одном из самых ценных футболистов, если говорим о феноменальных возможностях – дальние удары, штрафные, голевое чутье, тайминг, точность паса и выбор направления передач. Но нет лидерских качеств, нет концентрации на тренировках вместо перелетов за океан к дочке и очередным барышням из Майами. Следовательно, Ковач недоволен, а боссы «Баварии» боятся упустить выгоду.

«Реал» вмиг продаст контракт колумбийца за 42 млн евро, которые прописаны в соглашении с немцами. А что делать сейчас? Возможно, идеальным решением была бы аренда в январе в качестве нового вызова. Но из «Арсенала» ушел спортивный директор, знающий повадки «Баварии» – может не хватить специалистов для продуктивных переговоров. А «шпорам» может отказать сам Хамес, хотя им нужны люди после травм.

Жаль, что великолепный футболист без практики, потерял форму, выпадает из игры «Баварии», не получил поддержку от агента. Мендеш переживает только о делах Роналду, на других клиентах никогда аналогично не концентрировался. Хамес оказался в ситуации, когда никто не сомневается в характеристиках и умениях, но скептичны при обсуждении стабильности.

Зидан рассказывал, что не выставлял Хамеса из «Реала». Но и отдавать место в основе парню, который не может его завоевать, не видел смысла. Все есть у одного из самых известных футболистов планеты, кроме умения сражаться. Родригес сдается и всегда может устроить скандал – Зидана в Мадриде после замены обозвал так, что в былые времена получил бы лысиной в грудь.

Если за улыбкой скрывается вспыльчивый человек, который понимает, что упускает шанс стать легендой, хотя все имеет – может скатиться окончательно. Не случайно «Реал» торгует Азара и Эриксена, но расстался с Озилом и Родригесом. У первых есть лидерские качества, которые демонстрируют, в том числе, в сборных Бельгии и Дании. А вторые никакие, когда нужно тащить команду на гениальности, которая заходит в гости к Озилу и Хамесу.

Родригес в европейском футболе с 2010 года, но до сих пор не понял, что красивая игра принимается, только если она чемпионская. В Примере, Бундеслиге, АПЛ или Серии А от него потребуют приносить трофеи и спасать в критический момент. Пока же Хамес в больших финалах звездой не становился, ему не хватает умения показать характер. В «Порту» выходил на финал ЛЕ со скамейки, в «Реале» тоже не был в основе, теперь в запасе «Баварии». Это не случайность.

Впрочем, у Хамеса под боком есть пример Роббена – Арьена в «Реале» списали, а играет до 35-го дня рождения, который празднует сегодня. Но чтобы повторить путь голландца, Родригесу нужно думать только о футболе.