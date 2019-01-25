Дубль Рамоса принёс «Реалу» победу над «Жироной»

«Реал» переиграл «Жирону» в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 31 января.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Жирона» 4:2 (2:1)
Голы: Васкес 18, Рамос 42 (пенальти), Рамос 77, Бензема 80 - Лозано 7, Гранель 67 (пенальти)
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Марсело, Модрич (Кроос 63), Каземиро (Льоренте 59), Себальос (Иско 70), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Жирона»: Ирайсос, Муньеса Мартинес, Рамальо, Хуанпе, Алкала (Бернардо 46), Рауль Гарсия, Гранель, Лозано (Мансанера 79), Дуглас Луис, Борха Гарсия (Паик 59), Думбия.
Главный тренер: Сакристан Эусебио.
Предупреждения: Алькала 36, Начо 45+3, Рамос 62, Льоренте 66.
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, в другом четвертьфинальном поединке «Барселона» в гостях уступила «Севилье» (0:2).
А так норм,потихоньку вроде оживает Мадрид.
Кэпа с дублем,нас с победой!
А так норм,потихоньку вроде оживает Мадрид.
Кэпа с дублем,нас с победой!
Но без пропущенных голов, в этом сезоне никак! Но 2 от Жироны много конечно!!!
Понравилась игра Винисиуса, Одриосолы и Рамоса!
Рамос и голы забивал, и в защите хорошо сыграл!
Винисиус в двух голах поучаствовал, плюс ещё пенальти заработал!
Марсело тоже хорош, но далек от своей хорошей формы!
Рад, что Бензема забил, и что Иско поучаствовал в этом голе! Может придаст ему уверенности и мотивации!!!
Когда же в Реале поймут, что Начо не цз???
Модрич вообще может норм подавать угловые??? Столько угловых, и ни одного гола, после подачи! Или это игроки не могут бить, после ухода Роналду? Одного Рамоса ведь мало, и игры головой!
Короче, нужен забивной нап, как Роналду!!!
Надеюсь этот второй бразилец, который должен скоро приехать в Реал, тоже раскроется не хуже Винисиуса, буду рад, если лучше него это сделает!!!
Но без пропущенных голов, в этом сезоне никак! Но 2 от Жироны много конечно!!!
Понравилась игра Винисиуса, Одриосолы и Рамоса!
Рамос и голы забивал, и в защите хорошо сыграл!
Винисиус в двух голах поучаствовал, плюс ещё пенальти заработал!
Марсело тоже хорош, но далек от своей хорошей формы!
Рад, что Бензема забил, и что Иско поучаствовал в этом голе! Может придаст ему уверенности и мотивации!!!
Когда же в Реале поймут, что Начо не цз???
Модрич вообще может норм подавать угловые??? Столько угловых, и ни одного гола, после подачи! Или это игроки не могут бить, после ухода Роналду? Одного Рамоса ведь мало, и игры головой!
Короче, нужен забивной нап, как Роналду!!!
Надеюсь этот второй бразилец, который должен скоро приехать в Реал, тоже раскроется не хуже Винисиуса, буду рад, если лучше него это сделает!!!