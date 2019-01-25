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Дубль Рамоса принёс «Реалу» победу над «Жироной»

25 января 2019, 01:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Реал» переиграл «Жирону» в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 31 января.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Жирона» 4:2 (2:1)
Голы: Васкес 18, Рамос 42 (пенальти), Рамос 77, Бензема 80 - Лозано 7, Гранель 67 (пенальти)

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Марсело, Модрич (Кроос 63), Каземиро (Льоренте 59), Себальос (Иско 70), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Жирона»: Ирайсос, Муньеса Мартинес, Рамальо, Хуанпе, Алкала (Бернардо 46), Рауль Гарсия, Гранель, Лозано (Мансанера 79), Дуглас Луис, Борха Гарсия (Паик 59), Думбия.
Главный тренер: Сакристан Эусебио.

Предупреждения: Алькала 36, Начо 45+3, Рамос 62, Льоренте 66.

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, в другом четвертьфинальном поединке «Барселона» в гостях уступила «Севилье» (0:2).

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   481 / 808
25 января в 20:05
серхи топит как надо
lobsterdam
lobsterdam
   324 / 808
25 января в 16:12
серега - бомбардир, салах нервничает и просит клопа перевести его в защиту.
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
25 января в 15:16
В ответке будет сложно, но скорее всего Реал пройдет дальше
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   138 / 808
25 января в 14:58
идет к тому что в реале только защитники будут забивать
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 14:33
С победой
Mangur
Mangur
   288 / 808
25 января в 13:51
Вообще удивлен что Реал смог победить.
ermak6848
ermak6848
   214 / 808
25 января в 12:04
посмотрим что будет дальше...
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
25 января в 11:57
Не получилось ничейки!
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   216 / 808
25 января в 10:26
мало Жирона забила
112910415
112910415
   41 / 808
25 января в 10:15
да здравствует эпичная победа над Жироной!
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
25 января в 09:55
Молодец капитан.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил petso23rus
   476 / 808
25 января в 09:25
Его голы выводили Реал вперёд по счету. Поэтому они победные
Ruslik1982
Ruslik1982
   93 / 808
25 января в 09:12
только самый ленивый в этом сезоне не обыгрывал Реал со счетом 3-0, так что у Жироны большие шансы на выход
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Kavaro
   97 / 808
25 января в 08:53
Модрич однажды подал такой угловой, что после этого может пороть все угловые до скончания времён, ему будет простительно.
один из самых эмоциональных голов в моей жизни ))) Рамос 93 ))
petso23rus
petso23rus
   758 / 808
25 января в 08:46
"Дубль Рамоса принес Реалу победу". А остальные не принесли? Больше никто не забивал? Что за заголовок? Как-будто матч окончился со счётом 2-0. Дубль Рамоса в этом матче принес бы только ничью.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
25 января в 08:44
Кое как!
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
25 января в 08:29
Вымучали победу
kella
kella
   551 / 808
25 января в 08:20
В кубковых встречах все бывает, но в этот раз Реал Жирону пройдет!
рус фан
рус фан
   161 / 808
25 января в 08:03
Посмотрел только первый тайм потом срубило, вроде неплохо играли, Винни порадовал активностью, Рамос пенальти на уровне забил, в защите конечно есть проблемы, Начо не впечатлил, всех Реалистов с победой, полагаю в ответном матче Жирона больше чем на ничейку не будет способна.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
25 января в 07:51
Никто не сомневался в их победу.
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 808
25 января в 07:00
Дежурная победа
нечитайло
нечитайло
   475 / 808
25 января в 05:59
Много пропустили
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   146 / 808
25 января в 05:56
Потянет
No problem
No problem
   126 / 808
25 января в 05:00
Жаль пропустили. Может аукнуться.
А так норм,потихоньку вроде оживает Мадрид.
Кэпа с дублем,нас с победой!
cska plus
cska plus
   13 / 808
25 января в 04:25
Ну хоть показали своё Я.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Kavaro
   113 / 808
25 января в 03:08
Модрич однажды подал такой угловой, что после этого может пороть все угловые до скончания времён, ему будет простительно.
В финале ЛЧ с Атлетико что ли? Ну, который Рамос забил
Kavaro
Kavaro ответил 95-shishani-95
   552 / 808
25 января в 02:51
С победой всех!!! Но без пропущенных голов, в этом сезоне никак! Но 2 от Жироны много конечно!!! Понравилась игра Винисиуса, Одриосолы и Рамоса! Рамос и голы забивал, и в защите хорошо сыграл! Винисиус в двух голах поучаствовал, плюс ещё пенальти заработал! Марсело тоже хорош, но далек от своей хорошей формы! Рад, что Бензема забил, и что Иско поучаствовал в этом голе! Может придаст ему уверенности и мотивации!!! Когда же в Реале поймут, что Начо не цз??? Модрич вообще может норм подавать угловые??? Столько угловых, и ни одного гола, после подачи! Или это игроки не могут бить, после ухода Роналду? Одного Рамоса ведь мало, и игры головой! Короче, нужен забивной нап, как Роналду!!! Надеюсь этот второй бразилец, который должен скоро приехать в Реал, тоже раскроется не хуже Винисиуса, буду рад, если лучше него это сделает!!!
Модрич однажды подал такой угловой, что после этого может пороть все угловые до скончания времён, ему будет простительно.
Madridist-m
Madridist-m
   587 / 808
25 января в 02:44
Тут без вопросов. Вини поучаствовал в 3-х голах (учитывая что пеналь заработал) и создал 2 верных момента для Бензема в штрафной в первом тайме, который тот удачно промазал.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
25 января в 02:39
С победой всех!!!
Но без пропущенных голов, в этом сезоне никак! Но 2 от Жироны много конечно!!!
Понравилась игра Винисиуса, Одриосолы и Рамоса!
Рамос и голы забивал, и в защите хорошо сыграл!
Винисиус в двух голах поучаствовал, плюс ещё пенальти заработал!
Марсело тоже хорош, но далек от своей хорошей формы!
Рад, что Бензема забил, и что Иско поучаствовал в этом голе! Может придаст ему уверенности и мотивации!!!
Когда же в Реале поймут, что Начо не цз???
Модрич вообще может норм подавать угловые??? Столько угловых, и ни одного гола, после подачи! Или это игроки не могут бить, после ухода Роналду? Одного Рамоса ведь мало, и игры головой!
Короче, нужен забивной нап, как Роналду!!!
Надеюсь этот второй бразилец, который должен скоро приехать в Реал, тоже раскроется не хуже Винисиуса, буду рад, если лучше него это сделает!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Manny_Pacquiao
   113 / 808
25 января в 02:27
Бензема с офсайда забил. Что такое вар?
Если ты не знаешь, если игрок позади линии мяча, то это не оффсайд!
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