«Урал» сыграл вничью с АПОЭЛом

«Урал» на своем кипрском сборе сыграл вничью с местным АПОЭЛом.
«Урал» - АПОЭЛ - 2:2
Голы «Урала»: Димитров, Араторе.
«Урал» (1 тайм): Баклов, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Бавин, Бумаль, Эль Кабир, Бикфалви, Димитров, Панюков.
«Урал» (2 тайм): Полетаев, Ароян, Балажиц, Брызгалов, Данцев, Бавин (Герасимов, 90), Жигулев, Араторе, Егорычев, Катрич, Ильин.
Удаление: Бавин 90.
«Урал» этим матчем завершил первый сбор. До 28 января футболисты будут отдыхать, а затем подготовка к сезону продолжится.