«Челси» вышел в финал Кубка Лиги

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги «Челси» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Тоттенхэм» 2:1 (2:0) (по пенальти 4:2)
Голы: Канте 27, Азар 38 - Льоренте 50
«Челси»: Кепа, Эмерсон, Рюдигер, Луис, Аспиликуэта, Баркли (Ковачич 81), Жоржиньо, Канте, Азар, Жиру, Педро (Виллиан 76)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис (Роуз 33), Дайер, Сиссоко (Давинсон Санчес 79), Эриксен, Уинкс, Ламела, Льоренте (Моура 67)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Жоржиньо 54, Канте 55, Аспиликуэта 65, Сиссоко 72
Судья: Аткинсон Мартин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом матче «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 1:0.
В финале «Челси» встретится с «Манчестер Сити».
Аткинсону пора на пенсию.
Аткинсону пора на пенсию.
Сарри что-то подозрительный тип!!! После того как он продул Арсеналу, вызывает сомнения!!!
Удачи Челси в финале!!!
Сарри что-то подозрительный тип!!! После того как он продул Арсеналу, вызывает сомнения!!!
Удачи Челси в финале!!!
P.S Впервые видел,как злится Канте)
P.S Впервые видел,как злится Канте)