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«Челси» вышел в финал Кубка Лиги

25 января 2019, 00:53
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги «Челси» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Тоттенхэм» 2:1 (2:0) (по пенальти 4:2) 
Голы: Канте 27, Азар 38 - Льоренте 50

«Челси»: Кепа, Эмерсон, Рюдигер, Луис, Аспиликуэта, Баркли (Ковачич 81), Жоржиньо, Канте, Азар, Жиру, Педро (Виллиан 76)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис (Роуз 33), Дайер, Сиссоко (Давинсон Санчес 79), Эриксен, Уинкс, Ламела, Льоренте (Моура 67)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Жоржиньо 54, Канте 55, Аспиликуэта 65, Сиссоко 72

Судья: Аткинсон Мартин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В первом матче «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 1:0.

В финале «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   246 / 808
27 января в 17:19
с учетом такого барахла в основе состава Тоттенхэма играли не плохо. Но стенфорд проклят никак не удается ломануть челси в гостях. а так поздравим их с выходом дальше удачи в финале.
drug01
drug01
   92 / 808
25 января в 20:16
Теперь ждём финал!!!!
рус фан
рус фан
   161 / 808
25 января в 18:10
Тотен снова мимо хоть какого кубка, Алли, Эриксен и Кейн могут так и всю клубную карьеру проиграть без трофеев, Тотен считаю должен обновиться, продав в Реал двух своих лидеров примерно за 300 млн, такому раскладу англичане должны еще порадоваться, потому как неудачные бесстрофейные сезоны в конце концов состарят и собьют цену на этих игроков, а про Почета скажут что он не оправдал и т.д.
Ulan Kulsinbaev
Ulan Kulsinbaev
   767 / 808
25 января в 17:19
Ожидаемая победа в основное время, у шпор два ключевых игрока отсутствовали ну а пенальти лоторея
STVA 1
STVA 1 ответил kotmyshka
   105 / 808
25 января в 15:46
Трудно было
Финал будет огонь!Мне кажется.
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
25 января в 15:12
Трудно было
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 14:30
С победой
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
25 января в 11:05
Хорошая битва была!!! Челси с победой!
lobsterdam
lobsterdam
   324 / 808
25 января в 10:04
лучше проиграть в полуфинале, чем в финале. МС как всегда свезло с партнером по полуфиналу, а эти бились насмерть...
azkan
azkan
   72 / 808
25 января в 09:42
С победой друзья Челси!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   327 / 808
25 января в 09:09
У ТТХ проблемы в игре.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Медив
   633 / 808
25 января в 08:43
Вряд ли в этом сезоне сыграет... Я немного даже проностальгировал, когда увидел Пиазона на лавке... Думал он где то в Лиге 1 пылит
Должен, во всяком случае если операцию делать не будут, думаю можно на него расчитывать.В противном случае нужна покупка полузащитника.Росс начал неплохо, но сейчас я на него смотрю, он как дерево, не пас обострящий отдать, не ударить, хотя в Эвертоне он все мог, почему у него эта стогнация продолжаеся я не знаю.А Пиазону в заявке я тоже удивился, мне кажется Сарри думал им своего внебраного сына бразильца поменять, если у него игра не пойдет .
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   54 / 808
25 января в 07:47
Ништяк отшаурмили бройлерню
dok66
dok66
   221 / 808
25 января в 07:36
Челси с победой. Ждем финал !
cska plus
cska plus
   13 / 808
25 января в 05:08
Шпоры забуксовали.
Romeo 777
Romeo 777
   231 / 808
25 января в 04:34
Ну, с учётом мутного пенальти/офсайда в первом матче, то справедливо. Но, несмотря на отсутствие лидеров сегодня Шпоры играли более чем достойно. Идём дальше, будет интересный финал.
Аткинсону пора на пенсию.
Mr_Tim
Mr_Tim
   296 / 808
25 января в 03:58
Вот и славненько, такой Финал ожидался больше)
Горожане
Горожане
   322 / 808
25 января в 03:36
В финале возьмём реванш, за поражение на Стэмфорд Бридж, в чемпионате Англии!
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
25 января в 02:52
Сумеет ли Сарри обыграть МС???
Сарри что-то подозрительный тип!!! После того как он продул Арсеналу, вызывает сомнения!!!
Удачи Челси в финале!!!
Pervomaez
Pervomaez
   776 / 808
25 января в 02:41
    амурец
    амурец
       157 / 808
    25 января в 02:14
    поздравления Челси
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Kirill Erokhin
       50 / 808
    25 января в 02:10
    Та забей ты на него, видишь полыхает, пусть себе горит)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил alexov222
       267 / 808
    25 января в 02:01
    Ливерные позорятся,как всегда. Один настолько туп,что своего ничего сказать не может,другой хвалит Эриксена,которого во втором тайме видно не было. Один ливерфан говорит правду про свой курятник)
    Если про похвалу Эриксена это ко мне, то я вообще не хотел вас сегодня хейтить, написал только то, что отметил по игре.
    311
    311
       76 / 808
    25 января в 01:54
    Жиру хотелось прибить сегодня! Челси с победой! Сарри голоден до трофеев, должен дать бой голубым!)
    DarkLight
    DarkLight
       626 / 808
    25 января в 01:53
    Судья конечно знатный фанат ттх,по игре - не меньше 2-0,и никакого гола ттх. Эмерсон явно лучше Алонсо,С победой и выходом в финал!)
    P.S Впервые видел,как злится Канте)
    BURNLEY
    BURNLEY
       651 / 808
    25 января в 01:47
    С выходом в финал Челси!
    Rampage585
    Rampage585
       529 / 808
    25 января в 01:39
    Почеттино Маурисио трофеи это не для него) ещё его в Реал сватали
    alexov222
    alexov222
       60 / 808
    25 января в 01:36
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
         110 / 808
      25 января в 01:28
      В след за Бертоном в полуфинале отправили и вторую выскочку)) Без оффсайдов и левых пенок Ттттхмм никакой
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         56 / 808
      25 января в 01:22
      Курятник и трофеи не совместимы
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