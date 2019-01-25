Журналист: «„Монако“ уже уволил Анри и договорился с Жардимом»

25 января 2019, 01:42

Французский специалист Тьерри Анри покинул «Монако», утверждает известный британский журналист Дэвид Орнстейн. По его словам, отстранение Анри от работы с первой командой носит лишь формальный характер, и клуб на самом деле уже уволил 41-летнего француза. При этом кресло наставника монегасков займёт уволенный в начале сезона Леонарду Жардим, с которым клуб уже достиг договорённости.

Вчера сообщалось о том, что Жардим может возглавить «Монако» в ближайшие 48 часов.