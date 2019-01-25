Журналист: «„Монако“ уже уволил Анри и договорился с Жардимом»

Французский специалист Тьерри Анри покинул «Монако», утверждает известный британский журналист Дэвид Орнстейн. По его словам, отстранение Анри от работы с первой командой носит лишь формальный характер, и клуб на самом деле уже уволил 41-летнего француза. При этом кресло наставника монегасков займёт уволенный в начале сезона Леонарду Жардим, с которым клуб уже достиг договорённости.
Вчера сообщалось о том, что Жардим может возглавить «Монако» в ближайшие 48 часов.
Сначала смешно продали почти весь состав, потом смешно удивились, что нет результатов.
Потом Анри смешно кинул Астон-Виллу, чтобы стать у руля этого трупа.
Ну, и смешно ждали от него чуда.
Со всех щелей торчат уши "эффективного менеджмента" Russian style
Сначала смешно продали почти весь состав, потом смешно удивились, что нет результатов.
Потом Анри смешно кинул Астон-Виллу, чтобы стать у руля этого трупа.
Ну, и смешно ждали от него чуда.
Со всех щелей торчат уши "эффективного менеджмента" Russian style
Второй заход получится у Жардима?
Второй заход получится у Жардима?