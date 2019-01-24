ПСЖ заплатит за Паредеса 47 млн евро

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
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04:00 71’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 35’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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ПСЖ заплатит за Паредеса 47 млн евро

24 января 2019, 19:26

ПСЖ и «Зенит» договорились о трансфере полузащитника Леандро Паредеса

Сообщается, 24-летний аргентинец обойдется парижанам в 47 миллионов евро. Хавбек подпишет контракт с новым клубом до лета 2023 года.

Летом 2017 года «Зенит» купил игрока у «Ромы» за 23 млн евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   188 / 808
25 января в 15:21
В нашем случае необходимо говорить не о стоимости трансфера Паредеса, а о том, нужен ли он "Зениту". Про "ПСЖ" я умолчу, это их внутреннее дело. Может быть, они разглядели в нем что-то такое, чего не разглядели мы. Да и в Париже он не будет валять на поле дурака и делать вид, что отдает игре все силы, как это делал в Санкт-Петербурге. И это самое главное. Давно известно, что наш чемпионат легионеры считают не то что второсортным, а неким переходным мостиком к более статусным чемпионатам. И это их полное право. Потому мы и наблюдаем, как некоторые из них первый сезон стараются на поле, а во втором начинают играть спустя рукава, в общем-то правомерно считая, что в России можно играть особо не напрягаясь. Именно это и происходит в "Зените" с аргентинской диаспорой. Продавать Паредеса по этой причине просто необходимо, иначе Семак и Ко. намучаются с ним во втором круге. Как, впрочем, и с другими южно-американцами.
berda2003
berda2003
   718 / 808
25 января в 14:31
с бизнесом, вроде, получается, с футболом полная ж...па...
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   209 / 808
25 января в 14:04
Аргентино-французский сериал про бездомных уже который сезон продолжается. Нашёл ошибку в опечатке хотели написать 4.7 получилось все как всегда
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Ragnar_Lodbrok
   17 / 808
25 января в 09:48
У меня почти такие же взгляды, как у тебя, но только я не люблю Зенит, при этом - не болею за Спартак, как многие тут думают
Меня так же постоянно записывают в болельщики, то Зенита, то ЦСКА, то ещё кого то. Даже раньше приписывали мне, другие ники, якобы я ник сменил, а раньше был кем то другим (список огромный). И всё потому, что я против спартачей.
Они меня как то даже уговаривали к ним переметнутся, против Зенита и ЦСКА, но они одного понять не могут, что я сам по себе. К этим клубам отношусь ровно.
У нас кстати у болел Локо, кто то Зенит не любит, кто то Спартак, кто то ЦСКА и т.д. но я никогда, никому ни разу за это не говорил. У каждого свой выбор.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Гром 222
   342 / 808
25 января в 08:34
С ПСЖ и Китайцев можно брать больше стоимости игроков)
Project Pandora
Project Pandora
   643 / 808
25 января в 08:20
Мешки могут себе позволить обмениваться дешёвыми вещами за большие деньги.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Байкал-38.
   78 / 808
25 января в 07:56
У меня почти такие же взгляды, как у тебя, но только я не люблю Зенит, при этом - не болею за Спартак, как многие тут думают
Гром 222
Гром 222
   403 / 808
25 января в 05:36
Хороший игрок, его цена ну 30 макс с учётом нынешних стоимостей игроков
kastites
kastites
   335 / 808
25 января в 04:01
Ну наконец то мы больше не увидем этого дятла и лодыря Паредеса
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Санкт-Ватутинки
   245 / 808
25 января в 01:32
40 из которых газпром предварительно переведет ПСЖ, чтобы те им вернули их назад! Ведь весь мир понимает, что игрок зенита больше трёшки не стоит!
Когда у Гавроши (четвертак лет болеющего за Зенит) спросили, почему он не знает Овсепяна и Березовского, которых обязан помнить, так он просил 0 (нолик) приписать к количеству лет назад, когда это было))))


Так и тут 4,7.
Ошиблись слегонца)))))
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Невский 5
   245 / 808
25 января в 01:28
BREAKING NEWS Я почитал РашанХорса на спортсе. Там он ведёт себя совсем не так, как на Соккере. Пишет нелицеприятные вещи о зените, а о Спартаке почти ни слова))бугага! Уважаю!
    kotmyshka
    kotmyshka
       139 / 808
    25 января в 00:42
    Пока это слухи
    kingoffam
    kingoffam ответил Ангел неБесГрешен
       218 / 808
    25 января в 00:18
    Прикинь для начала, скока мазутных денег улетело в никуда за 16 доюбилейных лет, а потом будешь считать три последних года Зенита...
    Да ты ещё 90-е вспомни.Три года-это срок для "лучшего клупа Восточной Европы".Государственный газпроект под лозунгом "Мы за ценой не постоим".
    4RT
    4RT
       208 / 808
    24 января в 23:56
    Теперь можно будет еще трех-четырех тридцатилетних юнцов прикупить)))
    legendsofsails
    legendsofsails ответил Фата лист
    24 января в 23:54
    Я бы за такие деньги нашел опорника получше. Паредес больше 30 млн не стоит.
    так у тебя и нет 30 лямов, а может и 30 евро тоже нет!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       20 / 808
    24 января в 23:54
    Неплохие деньги за чуть выше среднего в общем то игрока.
    legendsofsails
    legendsofsails ответил Спартак лучший в мире
    24 января в 23:52
    столетняя история РФПЛ показывает, что пирифирию имели все кто хотел и всегда
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         169 / 808
      24 января в 23:37
      Ух как у свиных бомбануло)) они своего лучшего игрока в истории максимум 20 лямов могут выжать. Такие трансферы у них только в мокрых снах! Гы-гы
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         19 / 808
      24 января в 23:36
      До официального сообщения можно играть цифрами ....строить предположения...но стоит ли ??
      Сделки нет - пока нет объявлений от ПСЖ и Зенита...
      Рад бы сказать что совсем неплохо,особенно в сфере трансферов последних сезонов, обменять игрока с отсутствующей самоотдачей на 47 млн евро.......
      Но пока нет повода....)))
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         63 / 808
      24 января в 23:25
      Не верю!
      Miaf
      Miaf
         38 / 808
      24 января в 23:21
      Вот лапшу то вешают) посмеялся )))
      fineflat
      fineflat
         598 / 808
      24 января в 23:05
      Вообще если Зенит продолжит скупать крепких запасных в Европе потом наигрывать в основе то можно неплохо зарабатывать
      fineflat
      fineflat
         598 / 808
      24 января в 23:04
      ПСЖ он нужней чем Челси
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире ответил Ангел неБесГрешен
         44 / 808
      24 января в 22:53
      Про какое унижение идёт речь? Зенит играл первый матч после каникул, да и то товарняк. Это для твоего луччего в мире такие кубки трофеи для музея. Зенит брал настоящие. Кстати, завтра взглянем на наш матч. Говорят, ваши от сборов уже загибаются...
      столетняя история РФПЛ показывает, что пирифирию имели все кто хотел и всегда
      Башмакоса
      Башмакоса
         588 / 808
      24 января в 22:43
      Не стоит он этих денег. Если Зенит провернет такую сделку, то можно поздравить их с этой аферой.
      Рoнальдиньo
      Рoнальдиньo
         137 / 808
      24 января в 22:36
      ПСЖ скупает балласт
      Против_всех
      Против_всех
         99 / 808
      24 января в 22:35
        Против_всех
        Против_всех ответил kingoffam
           99 / 808
        24 января в 22:33
        Такой он сбг фан, даже имен ведущих игроков своей команды они не знают
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил kingoffam
           21 / 808
        24 января в 22:32
        Ты,видать,силён в математике.Сколько потратил газпроект за три бестрофейных года,и какое место он займёт в чемпионате.Задачка в одно действие.
        Прикинь для начала, скока мазутных денег улетело в никуда за 16 доюбилейных лет, а потом будешь считать три последних года Зенита...
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил Спартак лучший в мире
           21 / 808
        24 января в 22:28
        и провал в чемпионате России, хеххе. Приятно видеть унижение пирифирии к примеру от московского локо. вы там продавайте дальше, нам совершенно наплевать на деньги миллера. Нам весело смотреть на бездарную игру зиинита
        Про какое унижение идёт речь? Зенит играл первый матч после каникул, да и то товарняк.
        Это для твоего луччего в мире такие кубки трофеи для музея. Зенит брал настоящие.
        Кстати, завтра взглянем на наш матч. Говорят, ваши от сборов уже загибаются...
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