ПСЖ заплатит за Паредеса 47 млн евро

24 января 2019, 19:26

ПСЖ и «Зенит» договорились о трансфере полузащитника Леандро Паредеса.

Сообщается, 24-летний аргентинец обойдется парижанам в 47 миллионов евро. Хавбек подпишет контракт с новым клубом до лета 2023 года.

Летом 2017 года «Зенит» купил игрока у «Ромы» за 23 млн евро.