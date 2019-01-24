ПСЖ заплатит за Паредеса 47 млн евро

ПСЖ и «Зенит» договорились о трансфере полузащитника Леандро Паредеса.
Сообщается, 24-летний аргентинец обойдется парижанам в 47 миллионов евро. Хавбек подпишет контракт с новым клубом до лета 2023 года.
Летом 2017 года «Зенит» купил игрока у «Ромы» за 23 млн евро.
Они меня как то даже уговаривали к ним переметнутся, против Зенита и ЦСКА, но они одного понять не могут, что я сам по себе. К этим клубам отношусь ровно.
У нас кстати у болел Локо, кто то Зенит не любит, кто то Спартак, кто то ЦСКА и т.д. но я никогда, никому ни разу за это не говорил. У каждого свой выбор.
Они меня как то даже уговаривали к ним переметнутся, против Зенита и ЦСКА, но они одного понять не могут, что я сам по себе. К этим клубам отношусь ровно.
У нас кстати у болел Локо, кто то Зенит не любит, кто то Спартак, кто то ЦСКА и т.д. но я никогда, никому ни разу за это не говорил. У каждого свой выбор.
Так и тут 4,7.
Ошиблись слегонца)))))
Так и тут 4,7.
Ошиблись слегонца)))))
Он сначала всех жестко троллил, потом с бомжами сдружился, потом весь нормальный троллинг пропал, а потом на весь соккер признался, что он трус)))))))))))))))))))))))
Есть свидетели.
Он сначала всех жестко троллил, потом с бомжами сдружился, потом весь нормальный троллинг пропал, а потом на весь соккер признался, что он трус)))))))))))))))))))))))
Есть свидетели.
Сделки нет - пока нет объявлений от ПСЖ и Зенита...
Рад бы сказать что совсем неплохо,особенно в сфере трансферов последних сезонов, обменять игрока с отсутствующей самоотдачей на 47 млн евро.......
Но пока нет повода....)))
Сделки нет - пока нет объявлений от ПСЖ и Зенита...
Рад бы сказать что совсем неплохо,особенно в сфере трансферов последних сезонов, обменять игрока с отсутствующей самоотдачей на 47 млн евро.......
Но пока нет повода....)))
Это для твоего луччего в мире такие кубки трофеи для музея. Зенит брал настоящие.
Кстати, завтра взглянем на наш матч. Говорят, ваши от сборов уже загибаются...
Это для твоего луччего в мире такие кубки трофеи для музея. Зенит брал настоящие.
Кстати, завтра взглянем на наш матч. Говорят, ваши от сборов уже загибаются...