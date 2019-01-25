Дзола: «„Атлетико“ работает над переходом Мораты»

Ассистент главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Джанфранко Дзола подтвердил, что нападающий Альваро Мората может перейти в «Атлетико» на правах аренды.
Я знаю, что интерес со стороны «Атлетико» есть. Полагаю, они работают над переходом.
|Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Аккрингтон Стэнли
|-:-
|Дерби Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Уотфорд
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Шрюсбери Таун
|-:-
|Вулверхэмптон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Портсмут
|-:-
|КПР
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Манчестер Сити
|-:-
|Бернли
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Мидлсбро
|-:-
|Ньюпорт Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Донкастер Роверс
|-:-
|Олдхэм
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Вест Бромвич
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Суонси Сити
|-:-
|Джиллингем
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Миллуолл
|-:-
|Эвертон
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Уимблдон
|-:-
|Вест Хэм
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Леванте
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|Атлетико М
|-:-
|Хетафе
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Леганес
|-:-
|Эйбар
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Валенсия
|-:-
|Вильярреал
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Сассуоло
|-:-
|Кальяри
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Сампдория
|-:-
|Удинезе
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Милан
|-:-
|Наполи
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Вольфсбург
|-:-
|Байер
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Майнц
|-:-
|Нюрнберг
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Фрайбург
|-:-
|Хоффенхайм
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Боруссия М
|-:-
|Аугсбург
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Боруссия Д
|-:-
|Ганновер-96
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Вердер
|-:-
|Айнтрахт Ф
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Страсбур
|-:-
|Бордо
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Ницца
|-:-
|Ним
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Генгам
|-:-
|Реймс
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Дижон
|-:-
|Монако
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|09:35
|сегодня
|Веллингтон Ф
|-:-
|Мельбурн Сити
|-
|-
|-
|11:50
|сегодня
|Мельбурн Виктори
|-:-
|Сидней
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кукес
|-:-
|Лачи
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Нортгемптон Таун
|-:-
|Моркамб
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гримсби
|-:-
|МК Донс
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Эксетер Сити
|-:-
|Кэмбридж Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Крю Александра
|-:-
|Колчестер Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Челтенхэм
|-:-
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Суиндон Таун
|-:-
|Кроули Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Стивенидж Боро
|-:-
|Форест Грин
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Порт Вейл
|-:-
|Карлайл Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Мэнсфилд Таун
|-:-
|Транмер
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Бери
|-:-
|Линкольн Сити
|-
|-
|-
|Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Бёртон Альбион
|-:-
|Брэдфорд Сити
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Барнсли
|-:-
|Рочдейл
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Уикомб Уондерерс
|-:-
|Плимут Аргайл
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Саутенд Юнайтед
|-:-
|Лутон Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Питерборо
|-:-
|Чарльтон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Флитвуд
|-:-
|Сканторп Юн
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ковентри Сити
|-:-
|Блэкпул
|-
|-
|-
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч перенесен
|Мидлсбро
|-:-
|Бристоль Сити
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Сток Сити
|-:-
|Престон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ротерхэм
|-:-
|Лидс
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ноттингем Форест
|-:-
|Уиган
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Норвич Сити
|-:-
|Шеффилд Юн
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Блэкберн
|-:-
|Халл Сити
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Астон Вилла
|-:-
|Ипсвич Таун
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|01:00
|сегодня
|Годой-Крус
|-:-
|Ланус
|-
|-
|-
|01:00
|сегодня
|Банфилд
|-:-
|Сан-Мартин С-Х
|-
|-
|-
|03:10
|сегодня
|Дефенса
|-:-
|Сан-Лоренсо
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Тигре
|-:-
|Сан-Мартин Тукуман
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Уракан
|-:-
|Росарио Сентраль
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тристан Суарес
|-:-
|Атлетико Атланта
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Мидленд
|-:-
|ЛН Алем
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Лаферрере
|-:-
|Викториано Ар
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Арменио
|-:-
|Берасатеги
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Генерал Ламадрид
|-:-
|Эль Порвенир
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Шарлеруа
|-:-
|Ваасланд-Беверен
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Локерен
|-:-
|Зюлте-Варегем
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Серкль Брюгге
|-:-
|Сент-Трюйден
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Генк
|-:-
|Мускрон
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Бразил де Пелотас
|-:-
|Ново Хамбурго
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тупинамбас
|-:-
|Боа
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|02:00
|сегодня
|Депортиво Гуайра
|-:-
|Монагас
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|ЛАЛА
|-:-
|Минерос Гайана
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Португеса
|-:-
|Депортиво А
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Льянерос
|-:-
|Эстудиантес М
|-
|-
|-
|Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Фортуна К
|-:-
|Халлешер
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Энерги
|-:-
|Вехен
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Оснабрюк
|-:-
|Меппен
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Кайзерслаутерн
|-:-
|Сонненхоф Грос
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Карл Цейсс
|-:-
|Пройcсен Мюнстер
|-
|-
|-
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|04:15
|сегодня
|Прогресо
|-:-
|Платенсе
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|18:15
|Матч перенесен
|ПАС
|-:-
|Аполлон См
|-
|-
|-
|20:00
|Матч перенесен
|Панетоликос
|-:-
|Ксанти
|-
|-
|-
|20:30
|Матч перенесен
|Паниониос
|-:-
|АЕК
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Хапоэль ТА
|-:-
|Бней-Иегуда
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Хапоэль Хф
|-:-
|Хапоэль Ир
|-
|-
|-
|19:15
|сегодня
|Хапоэль
|-:-
|Хапоэль БШ
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Бейтар
|-:-
|Ашдод
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Альмерия
|-:-
|Осасуна
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Луго
|-:-
|Райо Мах
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Эльче
|-:-
|Нумансия
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Тенерифе
|-:-
|Малага
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Мальорка
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Кремонезе
|-:-
|Палермо
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Читтаделла
|-:-
|Карпи
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Асколи Пиккио
|-:-
|Перуджа
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Салернитана
|-:-
|Лечче
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Кармиотисса
|-:-
|Акритас Члоракас
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Олимпиакос Н
|-:-
|ПАЕЕК
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|АСИЛ Лиси
|-:-
|Айя-Напа
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Анагенниси Деринейя
|-:-
|АЕ Закакиу
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Омония ФК Арадиппу
|-:-
|Этникос
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Неа Саламина
|-:-
|Эрмис
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Аполлон
|-:-
|Докса
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Пафос
|-:-
|Омония
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|03:45
|сегодня
|Патриотас Бояка
|-:-
|Метелин
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|ЛаЭквидад
|-:-
|Атлет.Уила
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|02:00
|сегодня
|Спартак Суб
|-:-
|Ньиредьхаза
|-
|-
|-
|02:00
|сегодня
|Нью-Йорк Ред Б
|-:-
|Эльфсборг
|-
|-
|-
|02:00
|сегодня
|Висла
|-:-
|Оптик
|-
|-
|-
|сегодня
|Раднички Ниш
|-:-
|Подбрезова
|-
|-
|-
|сегодня
|Радник Сур
|-:-
|Ботев Пл
|-
|-
|-
|сегодня
|Десна
|-:-
|Приштина
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Базель
|-:-
|Унион
|-
|-
|-
|03:00
|Матч отменен
|Висла
|-:-
|Сталь Мелец
|-
|-
|-
|сегодня
|Александрия
|-:-
|Ботев Пл
|-
|-
|-
|сегодня
|Краковия
|-:-
|Ахмат
|-
|-
|-
|сегодня
|Заглембе
|-:-
|Хорсенс
|-
|-
|-
|сегодня
|Лех П
|-:-
|Штурм
|-
|-
|-
|сегодня
|ДАК 1904
|-:-
|Лех П
|-
|-
|-
|сегодня
|Шленск
|-:-
|Похан Стилерс
|-
|-
|-
|сегодня
|Залаэгерсег
|-:-
|Карвина
|-
|-
|-
|сегодня
|Рад
|-:-
|Бежанийя
|-
|-
|-
|11:00
|сегодня
|Шахтер Дн
|-:-
|Карабах
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Спарта
|-:-
|Динамо К
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Сандеция
|-:-
|Татран Прешов
|-
|-
|-
|14:45
|сегодня
|ХИК
|-:-
|Хаммарбю
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Висмут Гера
|-:-
|Локомотив
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Хельсингборг
|-:-
|Хелсингор
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Варнамо
|-:-
|Треллеборг ФФ
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Дагерфорс
|-:-
|Форвард
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Янг Бойз
|-:-
|Виль
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Этыр
|-:-
|Висла
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|АФК
|-:-
|Сирианска
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Хартберг
|-:-
|Лафниц
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Санкт-Галлен
|-:-
|Рейндорф
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Вестерос СК
|-:-
|Далкурд
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Колдинг
|-:-
|Вейче Фленсбург
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Санкт-Пёльтен
|-:-
|Рид
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Согндаль
|-:-
|Флоро
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Люцерн
|-:-
|Чиассо
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|АИК
|-:-
|Сундсвалль
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Пяст
|-:-
|Богемианс 1905
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Теплице
|-:-
|Гурник З
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ягеллония
|-:-
|Слован Л
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Хэкен
|-:-
|Сарпсборг 08
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Лугано
|-:-
|Ваккер
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Рига
|-:-
|Крылья Советов
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Далянь Ифан
|-:-
|Спарта
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гетеборг
|-:-
|Одд
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|ГАЙС
|-:-
|Хальмстад
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Лозанна-Спорт
|-:-
|Янг Бойз
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Лиферинг
|-:-
|Вольфсберг
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|04:00
|сегодня
|Веракрус
|-:-
|Пуэбла
|-
|-
|-
|06:00
|сегодня
|Атлас
|-:-
|Лобос БУАП
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Хераклес
|-:-
|Зволле
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|ПСВ
|-:-
|Гронинген
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Экселсиор
|-:-
|Де Графсхап
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Венло
|-:-
|Эммен
|-
|-
|-
|Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Порту
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кайсериспор
|-:-
|Бурсаспор
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Гёзтепе
|-:-
|Галатасарай
|-
|-
|-
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|Матч перенесен
|Бангор Сити
|-:-
|Эйрбас
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Рутин Таун
|-:-
|Флинт Таун Юнайтед
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Портмадог
|-:-
|Бакли Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Престатин Таун
|-:-
|Холихед Хотспур
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Пенринкоч
|-:-
|Денбиг Таун
|-
|-
|-
|Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Орлеан
|-:-
|Ньор
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Брест
|-:-
|Сошо
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Данди
|-:-
|Мазервелл
|-
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Ассистент главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Джанфранко Дзола подтвердил, что нападающий Альваро Мората может перейти в «Атлетико» на правах аренды.
Я знаю, что интерес со стороны «Атлетико» есть. Полагаю, они работают над переходом.