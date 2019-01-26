Шавло: «У Мелкадзе будет шанс»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями после игры «красно-белых» на Кубке «Матч Премьер».

Сейчас игра «Спартака» поменялась. Если вы заметили, команда больше играет вперед. Нет почти передач назад и поперек. Мелкадзе раньше часто мяч принимал спиной (к воротам). Он игрок быстрый, с финтами, может обыграть, корпус поставить, но только когда бежит и лицом к воротам. С тем футболом, который практикует и требует Кононов, у Мелкадзе будет шанс. Да, у него были травмы, которые мешали выйти на хороший уровень готовности, а сейчас он здоров. Видно, что многое осмыслил, голова встала на место. У молодежи ведь часто с этим проблема. Заметно, что он получает от игры удовольствие. Но не так сладко ему будет - конкуренция заставляет так играть.

По игре «Спартака» можно отметить, что все выглядят довольно свежо, несмотря на нагрузки. Значит тренерский штаб нашел правильный подход к команде. «Спартак» правильно готовится к сезону: игра спорится. Работают, прессингуют весь матч. В настроении поменялось многое. Хотя еще нет некоторых ведущих игроков. Например Фернандо, Зобнин только чуть-чуть сыграл. Видно, что в «Спартаке» молодежь на правильном пути.