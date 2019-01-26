Коченков: «В официальных матчах пенальти более эмоциональные»

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал о победе над «Ростовом» на Кубке «Матч Премьер».

Конечно, в официальных матчах пенальти более эмоциональные. Много болельщиков, важен результат. Давление сильнее. Недавно на тренировке каждый пробил по разу. Я отразил один пенальти. Старался как можно дольше оставаться на линии, чтобы соперник не мог развести по углам. Получилось только у Скопинцева - меня повело чуть вправо, а он покатил левее. Самым сложным был последний пенальти.