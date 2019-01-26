Зуев: «Команда с каждой игрой набирает форму»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о работе на сборе.

Все хорошо, сбор проходит в штатном режиме. Выполняем, что было запланировано. Команда с каждой игрой набирает форму. Все ребята вливаются в коллектив. Эти футболисты — очень хорошее усиление для нашей команды. Отмечу Еременко, ведь высокий класс игрока очевиден. Недавно присоединился и Попов, который, безусловно, усилит наш состав. Это окно лишний раз показывает как руководство клуба умеет работать на трансферном рынке. Лучше играть с сильными соперниками, так как это гораздо интереснее. К тому же, условия приближены к реалиям РПЛ .