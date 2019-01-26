Шавло: «„Спартак“ способен побороться за чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло считает, что «красно-белые» могут завершить чемпионат России на первом месте.

6 очков от «Зенита» - это не тот гандикап, который нельзя отыграть. Это всего две победы. Тем более «Спартак» со всеми ведущими командами весной играет дома. Главное - брать свои очки. Будет борьба, потому что «Зениту» ехать и к «Спартаку», и к «Локомотиву», и к «Краснодару». ЦСКА приедет в Питер, но надо признать, что «Зенит» не так уж дома у себя силен. Всё может быть. У «Зенита» футболисты опытные, они знают, как играть, доказывали это уже. Но если «Спартак» такую форму сохранит и будет и дальше так играть, то шансы у него будут.