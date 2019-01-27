«Витесс» Слуцкого проиграл на последних минутах матча «Фортуне»

сегодня, 16:23

«Витесс» на выезде проиграл «Фортуне» в матче 19-го тура чемпионата Голландии. Напомним, что «Витессом» руководит российский тренер Леонид Слуцкий.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Витесс» первым открыл счет, однако в концовке встречи сначала упустил преимущество, а в компенсированное время упустил и ничью.

В данный момент «Витесс» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Голландии.

Недавно стало известно, что «Витесс» вылетел из Кубка Нидерландов.