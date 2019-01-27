«Витесс» Слуцкого проиграл на последних минутах матча «Фортуне»

«Витесс» на выезде проиграл «Фортуне» в матче 19-го тура чемпионата Голландии. Напомним, что «Витессом» руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Витесс» первым открыл счет, однако в концовке встречи сначала упустил преимущество, а в компенсированное время упустил и ничью.
В данный момент «Витесс» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Голландии.
Недавно стало известно, что «Витесс» вылетел из Кубка Нидерландов.
Под занавес первого тайма счет в матче открыл Кэлвин Стенгс, а на 54-й минуте преимущество «сырных фермеров», как их называют в Нидерландах, удвоил Гус Тил.
Болельщики «Витесса» продолжают выказывать недовольство качеством игры, демонстрируемой командой Слуцкого, и прививаемой им излишне осторожной тактикой:
В частности, после поражения от АЗ в Кубке Голландии на ветке клубного форума появлялись следующие комментарии:
Wesselvv:
- Это антифутбол!
Tinus1892:
- Его тактические планы слишком трусливы. Он слишком консервативен в понимании игры. И зачастую у него просто не оказывается ответа на тактические перестроения в рядах команд-соперниц. У Эдварда Стуринга (исполняющий обязанности главного тренера «Витесса» после увольнения Хенка Фрэзера, передавший бразды правления клубом Слуцкому) получалось лучше. Буду рад, если по окончании сезона он уйдет.
Lowrider:
- Опять такая же схема, как и в прошлых матчах. Ну все... с меня достаточно.
Rowieg:
- Размазня. Пора от него избавляться.
HM026:
- Вообще неважно, против кого мы играем в гостевых встречах. Проваливаемся в поединках с любым оппонентом.
Dogo:
- Если подобрать правильного человека для работы с этими игроками, в них можно будет разглядеть совершенно иной потенциал…
VA026:
- Слуцкий: «Теперь нам надо разобраться поподробнее, что мы будем с этим делать. Потому что сегодня плана «B» или «С» у нас не оказалось».
Что, черт побери?
ACT:
- Это его работа - иметь план «B» или «С». Он расписывается здесь в собственной некомпетентности.
И так далее.
Под занавес первого тайма счет в матче открыл Кэлвин Стенгс, а на 54-й минуте преимущество «сырных фермеров», как их называют в Нидерландах, удвоил Гус Тил.
Болельщики «Витесса» продолжают выказывать недовольство качеством игры, демонстрируемой командой Слуцкого, и прививаемой им излишне осторожной тактикой:
В частности, после поражения от АЗ в Кубке Голландии на ветке клубного форума появлялись следующие комментарии:
Wesselvv:
- Это антифутбол!
Tinus1892:
- Его тактические планы слишком трусливы. Он слишком консервативен в понимании игры. И зачастую у него просто не оказывается ответа на тактические перестроения в рядах команд-соперниц. У Эдварда Стуринга (исполняющий обязанности главного тренера «Витесса» после увольнения Хенка Фрэзера, передавший бразды правления клубом Слуцкому) получалось лучше. Буду рад, если по окончании сезона он уйдет.
Lowrider:
- Опять такая же схема, как и в прошлых матчах. Ну все... с меня достаточно.
Rowieg:
- Размазня. Пора от него избавляться.
HM026:
- Вообще неважно, против кого мы играем в гостевых встречах. Проваливаемся в поединках с любым оппонентом.
Dogo:
- Если подобрать правильного человека для работы с этими игроками, в них можно будет разглядеть совершенно иной потенциал…
VA026:
- Слуцкий: «Теперь нам надо разобраться поподробнее, что мы будем с этим делать. Потому что сегодня плана «B» или «С» у нас не оказалось».
Что, черт побери?
ACT:
- Это его работа - иметь план «B» или «С». Он расписывается здесь в собственной некомпетентности.
И так далее.
Там от восьмого места три очка отрыв ,так что не важно где они сейчас
Там от восьмого места три очка отрыв ,так что не важно где они сейчас
Могли забить 5-6 голов, но проиграли. 25 й номер не попал с пяти меторов в пустые ворота, засадив мяч в перекладину. Он же мог еще раз отличиться , но опять засадил по воробьям. Раза три убегали один на один, но все время останавливались и ждали партнеров.
В целом смотрелись очень хорошо, но ошибки все усилия свели к нулю.
А второй гол - это просто ужас. Вратарь привез гол из ничего, глупее не придумаешь!!!
Могли забить 5-6 голов, но проиграли. 25 й номер не попал с пяти меторов в пустые ворота, засадив мяч в перекладину. Он же мог еще раз отличиться , но опять засадил по воробьям. Раза три убегали один на один, но все время останавливались и ждали партнеров.
В целом смотрелись очень хорошо, но ошибки все усилия свели к нулю.
А второй гол - это просто ужас. Вратарь привез гол из ничего, глупее не придумаешь!!!
Опять скафандр сзади оттирать придётся
Опять скафандр сзади оттирать придётся
опять леонид последний!
аххахаха
опять леонид последний!
аххахаха