Караваев: «Братья Березуцкие прекрасно влились в коллектив „Витесса“»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, как идут дела у Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого, которые недавно стали тренерами голландской команды.

Братья прекрасно влились в коллектив. Ребята нам очень сильно помогают, работают как обычные тренеры, при том что никого не заменили, просто добавились в штаб, всё - супер! Мне кажется, Березуцким в «Витессе» тоже нравится. И жизнь, и коллектив.

Местные игроки воспринимают их с уважением. Березуцкие предварительно расспросили меня, кто в «Витессе» на что горазд в житейском плане. Я сказал, что у нас все ребята простые в общении. Так оно и есть. Контакт был найден моментально.

Разговоров о «русской экспансии» внутри команды нет. Это же Европа. Здесь не принято заглядывать в паспорт. Березуцкие - в первую очередь известные в недавнем прошлом футболисты, добившиеся многого и в сборной, и с клубом. Для голландцев это не какие-то русские ноунеймы. Их хорошо знали. Я даже удивился, насколько хорошо.