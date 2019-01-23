Головин в матче с «Метцем» был заменён из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Метцем» (1:3).
Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 64-й минуте был заменён на Муссу Силла. Уходя с поля, Головин прихрамывал, а на скамейке запасных сразу приложил пакет со льдом к правому бедру.
Как отмечает источник, повреждение мог также получить защитник монегасков Джибриль Сидибе.
Ваше скорейшего выздоровления.
Ваше скорейшего выздоровления.
Или с небольшой доплатой от Монако...
Или с небольшой доплатой от Монако...
Игры нет и если б не Фалькао , вообще всем под ноль летели.
Саня пока не блещет, похоже у него проблемы психологические.
Игры нет и если б не Фалькао , вообще всем под ноль летели.
Саня пока не блещет, похоже у него проблемы психологические.
sir_Alex
Сегодня 06:32
Сбитый лётчик.
6 ноября: Головин выбыл из строя на 2 недели
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
Давай шура назад зимой к нам в конюшню
Забьешь за зиму пару мячей анжи и оренбургу снова станешь великим,а там может тебя монако и продаст в барселону или рал
инвайт
Бракованную лошадь какую-то подсунул Гинер.
☆☆☆☆☆☆☆
Логично предположить, что, попади Головин в тот злополучный самолёт, комментарии были бы типа "улетел бухать", "с девушками лёгкого поведения", и прочая и прочая.
sir_Alex
Сегодня 06:32
Сбитый лётчик.
6 ноября: Головин выбыл из строя на 2 недели
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
Давай шура назад зимой к нам в конюшню
Забьешь за зиму пару мячей анжи и оренбургу снова станешь великим,а там может тебя монако и продаст в барселону или рал
инвайт
Бракованную лошадь какую-то подсунул Гинер.
☆☆☆☆☆☆☆
Логично предположить, что, попади Головин в тот злополучный самолёт, комментарии были бы типа "улетел бухать", "с девушками лёгкого поведения", и прочая и прочая.