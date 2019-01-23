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Головин в матче с «Метцем» был заменён из-за травмы

23 января 2019, 06:24
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 3Логотип футбольный клуб МетцМетцМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Метцем» (1:3).

Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 64-й минуте был заменён на Муссу Силла. Уходя с поля, Головин прихрамывал, а на скамейке запасных сразу приложил пакет со льдом к правому бедру.

Как отмечает источник, повреждение мог также получить защитник монегасков Джибриль Сидибе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   188 / 808
24 января в 12:56
У бедра тоже есть составляющие. Если травма передней части или боковой - все обойдется, просто ушиб. Если задней - может быть разрыв мышцы и тогда вынужденного перерыва не избежать. Как хочешь, так и понимай.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил spartach n1
   160 / 808
23 января в 21:04
Эх, были бы все три команды в группе ЛЧ наших команд, как нынешний Монако...))) Мы бы заняли второе место и вышли бы в плэй офф;)))
Расул Манаев
Расул Манаев
   234 / 808
23 января в 19:59
Печально все это, как бы не сказалось в его дальнейшей карьере(((
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   82 / 808
23 января в 17:12
Жалко будет если Головина постигнет футбольная судьба Жано Ананидзе. Не его эта команда. Гинер промахнулся в определении Александра но не своего кармана.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Scuderia Ferrari
   78 / 808
23 января в 16:45
Не за него, просто слежу за сборной Голландии
shur
shur
   641 / 808
23 января в 16:34
...полнейшая хрустализации,облом Сашку,не складывается...!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ragnar_Lodbrok
   4 / 808
23 января в 16:32
А шо ты всё за Промеса впрягаешься?
lobsterdam
lobsterdam
   324 / 808
23 января в 16:27
даже в этом слабейшем чемпе не смог себя проявить: слабоват оказался, мало кашки ел в детстве, недокормили. Теперь надо собирать манатки и на Родину, чего в Монте-Карло небо-то коптить бестолку!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Scuderia Ferrari
   78 / 808
23 января в 16:20
Нынешняя Голландия на голову сильнее, чем Россия
spartach n1
spartach n1
   1 / 808
23 января в 16:10
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Novograd
   63 / 808
23 января в 15:29
Ему не прёт потому что ты колдуешь?😂😂😂😂😂
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
23 января в 15:27
Санёк,ну хватит уже,ты блин как Дзага,начинаешь раздражать!
djo11
djo11
23 января в 15:21
монако сейчас это образец спартака 1976 года имя у команды есть а игры нет в итоге вылет из высшего дивизиона
djo11
djo11
23 января в 15:10
пока он играет у аутсайдеров француской лиги нужно его даже в сборную не звать,говорили дураку сиди пока в ЦСКА,пусть теперь помучается,а то погнался не известно зачем во францию!нет ну ладно бы в хорошую лигу ушел играл бы в каком нибудь эвертоне и все бы было ок
Novograd
Novograd
   481 / 808
23 января в 15:09
каракум кикурмен паракакаманаса
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   667 / 808
23 января в 14:50
Не прет у паренька
minai
minai
   356 / 808
23 января в 14:48
Да если б не травма, отгрузил бы трёху !!
drug01
drug01
   92 / 808
23 января в 14:39
Опять не повезло
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   87 / 808
23 января в 14:38
Злорадствовать по поводу травмы ЛЮБОГО игрока могут только свиньи.
Ваше скорейшего выздоровления.
spartach n1
spartach n1
   1 / 808
23 января в 14:28
Решил откосить от успехов Монако ?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 14:13
Теперь гинер возьмет только в биплатную аренду.
Или с небольшой доплатой от Монако...
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
23 января в 13:56
Здоровья парню
Против_всех
Против_всех
   99 / 808
23 января в 13:54
Ну всё, опять теперь исцеляться в кальянной будет
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Don trambon
   4 / 808
23 января в 09:22
Вот жаль, что не предвидится матча Россия - Голландия. Именно пока Головин в Монако, именно пока антошечку в дёсны лобызают. Такой матч бы всё расставил на свои места.
Don trambon
Don trambon ответил Scuderia Ferrari
   131 / 808
23 января в 09:20
Мне вот интересно: а если бы в самолёте, который пропал, находился не Сала, а Головин, что бы писал тут местный бомонд? Просто одно дело радоваться игровым неудачам, и совсем другое злорадствовать по поводу травм. А именно это тут наблюдается не так и редко. sir_Alex Сегодня 06:32 Сбитый лётчик. 6 ноября: Головин выбыл из строя на 2 недели ПРОЕКТ ЕВРЕЯ Давай шура назад зимой к нам в конюшню Забьешь за зиму пару мячей анжи и оренбургу снова станешь великим,а там может тебя монако и продаст в барселону или рал инвайт Бракованную лошадь какую-то подсунул Гинер. ☆☆☆☆☆☆☆ Логично предположить, что, попади Головин в тот злополучный самолёт, комментарии были бы типа "улетел бухать", "с девушками лёгкого поведения", и прочая и прочая.
Так ты сам посмотри на ники которые написал, с этими же всё ясно, тут глухо.
VIPded
VIPded
   84 / 808
23 января в 09:13
Сане здоровья! Всем здоровья!!! Ну, а из кубка Монако следовало бы и пораньше вылететь... не до жиру, быть бы живу...
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
23 января в 09:09
Анрюху надо срочно убирать. Чего руководство тянет???
Игры нет и если б не Фалькао , вообще всем под ноль летели.
Саня пока не блещет, похоже у него проблемы психологические.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 808
23 января в 08:51
Мне вот интересно: а если бы в самолёте, который пропал, находился не Сала, а Головин, что бы писал тут местный бомонд? Просто одно дело радоваться игровым неудачам, и совсем другое злорадствовать по поводу травм. А именно это тут наблюдается не так и редко.

sir_Alex
Сегодня 06:32
Сбитый лётчик.

6 ноября: Головин выбыл из строя на 2 недели
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
Давай шура назад зимой к нам в конюшню
Забьешь за зиму пару мячей анжи и оренбургу снова станешь великим,а там может тебя монако и продаст в барселону или рал

инвайт
Бракованную лошадь какую-то подсунул Гинер.
☆☆☆☆☆☆☆

Логично предположить, что, попади Головин в тот злополучный самолёт, комментарии были бы типа "улетел бухать", "с девушками лёгкого поведения", и прочая и прочая.
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
23 января в 08:04
Здоровья и скорейшего восстановления!
Зениту нужен каждый
Зениту нужен каждый
23 января в 07:55
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