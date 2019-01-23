Головин в матче с «Метцем» был заменён из-за травмы

23 января 2019, 06:24

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Метцем» (1:3).

Российский хавбек вышел на поле в стартовом составе, но на 64-й минуте был заменён на Муссу Силла. Уходя с поля, Головин прихрамывал, а на скамейке запасных сразу приложил пакет со льдом к правому бедру.

Как отмечает источник, повреждение мог также получить защитник монегасков Джибриль Сидибе.