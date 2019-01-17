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Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Амьен - - -
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Головину нужен гол

вчера, 22:30

«Монако» начинает подниматься с колен. А вот прогресса у Головина нет. «Соккер.ру» опасается за будущее российского полузащитника.

Прозвучит парадоксально, но плачевная ситуация, которая сложилась в «Монако» с самого начала сезона, в какой-то мере была и на руку Головину. Конечно, в общем и целом она вредила всем абсолютно, включая Александра. Но кое-какие плюсы для россиянина были. Например, в самой первой части сезона, излечившись от травмы, Головин провел несколько очень неплохих матчей, был азартен и интересен во многом на фоне совершенно «мертвых» партнеров, набранных «по объявлению» (практически так сказал в сердцах Фалькао – выразиться столь грубо ему не позволила клубная этика и уважение к коллегам).

Головин заработал хорошую прессу и отзывы болельщиков, которые увидели в нем потенциального спасителя. Но постепенно этот эффект новизны сходил на нет. Вместо ожидаемого прогресса, что было логично, поскольку Александр должен как бы освоиться, адаптироваться, заиграть еще увереннее, наступил застой и даже стагнация.

Нет, партнеры оставались такими же «мертвыми» в большинстве своем, но и сам Головин уже начал терять этот азарт и становился одним из серой массы. И тут уже у журналистов и фанатов во Франции стало накапливаться раздражение. Ведь если «серой массой» при всем сожалении позволительно быть 17-летнему парню, за которого «Монако» ни копейки не заплатил, то играть на том же уровне уже довольно зрелому футболисту, претендующему на статус ключевого и стоящему несколько десятков миллионов евро, уже крайне неприятно.

Поэтому напряжение вокруг фигуры Головина неуклонно нарастало. И каждый матч, в котором Александр не приносит пользы, наращивает это самое раздражение. Пока ему не подвержен Тьерри Анри, но он не может не чувствовать – это витает в атмосфере. Поэтому тренер пытается найти для Головина место в расстановке, засовывая его на самые разные позиции методом тыка. Например, последние матчи Александр вообще проводит в качестве нападающего.

Поэтому и менять стал в концовках встреч, понимая, что ничего не выгорает пока у Головина. Сам россиянин тоже наверняка ощущает этот пресс, который давит все сильнее. Но он все больше этим себя закапывает. Если поначалу, когда он воспринимался как спаситель, ничего не давило, можно было играть с легкой свежей головой, то теперь посторонние мысли все больше отвлекают, все больше мешают показывать хороший футбол, на который он способен, а это создает все больше пресса со стороны, мысли становятся все тревожнее и так далее.

Замкнутый круг получается. Из него Головину необходимо выбираться как можно скорее. Потому что все может закончиться большими неприятностями, которые пока проглядывают в виде оседания на скамейке запасных. Согласитесь, сесть в запас в команде-аутсайдере (пусть и по позиции, а не по цене состава) для одного из самых ярких и талантливых футболистов России – это удар ниже пояса. Но пока все к этому идет.

Первый серьезный удар был получен в игре с «Лионом», когда Головин заработал удаление, не совладав с нервами, и выпал на четыре матча из-за дисквалификации, подставив тем самым команду, которая и так испытывает кадровые трудности. Вот тогда впервые и журналисты, и болельщики открыто стали критиковать Александра. Но ситуация особо не меняется.

Головин вернулся в состав, отбыв дисквалификацию, как раз на игры с «Марселем» и «Ниццей». Это очень принципиальные игры для «Монако»: и сами по себе, и в нынешней турнирной ситуации. Вот тут, казалось бы, и можно хватать быка за рога, разворачивать к себе удачу и доказывать всем во Франции, что они ошиблись, принявшись его критиковать.

В матче с «Марселем» Головин отыграл чуть больше 70 минут и стал автором главного разочарования для монегасков – он не реализовал невероятный момент. Да, надо отдать должное его чутью и включению в быструю атаку, но всем запомнился его удар в штангу. А принеси Головин победу над «Марселем» на «Велодроме» - его уже сейчас бы называли символом возрождения «Монако» в 2019 году.

Анри продолжил верить в Головина и выставил его в старте на матч с «Ниццей». Но и тут Александр ничем себя не проявил, хотя тоже провел почти 80 минут на поле. Такими темпами россиянин постепенно утратит кредит доверия от Анри. Хотя вот у хорошо нам знакомого специалиста Славолюба Муслина другое мнение:

Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин – лучший игрок в составе «Монако». Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с «Марселем», у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время.

Будет ли спрос на Головина, если «Монако» вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды. Но, думаю, до этого не дойдёт, и «Монако» сможет выправить ситуацию.

Вера Муслина – это хорошо, но на решения Анри она не повлияет. Головин приблизился к той точке, за которой запас. А если он туда попадет, если «Монако», усиленный Фабрегасом, Налдо и вскоре Батшуайи, начнет побеждать без него, то у Анри уже не будет поводов без нужды возвращать Александра в основной состав. Так и скатываются таланты. Головину нужно цепляться изо всех сил за любые шансы, чтобы снять напряжение вокруг своей персоны.

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Все комментарии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   34 / 741
сегодня в 08:58
Может прорвёт.
WAARLOT
WAARLOT
   548 / 741
сегодня в 08:24
головин это символ возрождения кайрата
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   41 / 741
сегодня в 07:50
Головач Лена - главный якорь Монако
kingoffam
kingoffam ответил Jum13
   380 / 741
сегодня в 07:44
Судя по всему ты переживаешь исключительно за Спартак.
kingoffam
kingoffam
   380 / 741
сегодня в 07:43
Часы пробили и карета превратилась в тыкву.Как бы никто не удивлен.
МКС
МКС
   158 / 741
сегодня в 06:04
Кабылам нечем переживать, мозгов как не было так и нет, вон Головин был и тот ушел.
Большой Карай
Большой Карай
   251 / 741
сегодня в 05:49
Ему надо было думать куда шел.
Jum13
Jum13
   29 / 741
сегодня в 01:54
Зачем за него переживать? За него пусть вон свиньи переживают - у них в крови за кого-то переживать. Не за своих же в самом деле )))
Ruslik1982
Ruslik1982
   121 / 741
сегодня в 01:46
Гончаренко много раз так проворачивал с игроками БАТЭ. продавали игрока за дорого (относительно дорого для уровня БАТЭ), он там в другой команде не играл, а через год покупали обратно за полцены и тот опять вдруг становился хорошим футболистом ) думаю что так все и задумано с Головиным, купят летом обратно мильёнов за 5
Ruslik1982
Ruslik1982
   121 / 741
сегодня в 01:44
Головину нужен расчетный лист и команда уровня Барселоны, Монако все таки не его уровень
Медив
Медив
   101 / 741
сегодня в 01:37
Ему нужен не гол, ему нужен вин
valt134
valt134
   220 / 741
сегодня в 00:56
Обещал болелам ЦСКА не уходить пока чемпионство не возьмут. Пробалоболился... А таперича аукивается Сашку. Поделом.
Т34
Т34
   11 / 741
сегодня в 00:47
Головину нужен гол? И что от гола изменится, лучше что ли играть станет? Он в Монако уже достаточно времени провел, но никаких сдвигов в лучшую сторону, скорее наоборот. Попал бы он в команду классом выше, со скамейки бы с такой игрой не вставал. И только кони все поют дифирамбы о том, какой это талант и сильный игрок. Может быть в цска это, на фоне других и так, но дальше, за воротами, видна другая картина.
Король Фарер и Андорр
Король Фарер и Андорр
   1 / 741
вчера в 23:22
галавину место за решёткой!!!!! за все гинерские договорняки и за участие в махинациях гинера амбрамовича риболовлева!!!! ахахах
Король Фарер и Андорр
Король Фарер и Андорр ответил FILL3286
   1 / 741
вчера в 23:13
галавину нужен КОКОС((((((
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   106 / 741
вчера в 23:05
Мало Головин,надо больше Головин! Саня Верим!
Слайш
Слайш
   208 / 741
вчера в 23:03
Основная вина здесь тренерская - ни Анри, на ранее работавший с Монако Жардим не ставили Саня на ту позицию, на которой он играет в сборной и на которой играл в ЦСКА. Это игрок с отличным видением поля и хорошим пасом, а его всегда ставили на позицию, где он постоянно играет без мяча.

Саша должен играть на позиции условного Кросса, он должен быть распасовщиком, поскольку в сегодняшнем Монако только он и ещё немного Тилеманс обладают адекватным пасом. А его ставят вперед, где он просто бегает в надежде получить мяч.. Анри мешает ему развиваться, он поставил его не на ту позицию..

Хотя и фактор невезения исключать нельзя.. В матче с Марселем обязан был забивать. Удачи Сане
Zimka
Zimka
   454 / 741
вчера в 22:57
Головин был полезен в ЦСКА когда он играл глубже, а иногда и опорника, много владел мячом, подходил к своим защитникам, забирал мяч и протаскивал к штрафной, у него даже одно время была лучшая статистика по перехватам или отборам в РФПЛ, но последний пас и голы забивали другие, зачем его ставить форвардом или крайним полузащитником мне непонятно, окей в центре будут Сеск и Тилеманс, но вытеснить Бенассера который играет только назад вполне способен.
CSKA2012
CSKA2012
   274 / 741
вчера в 22:49
При покупке сами босы Монако говорили , что парень на перспективу и не стоит ожидать в первом сезоне от него много.
Аксинья
Аксинья
   48 / 741
вчера в 22:36
Мёртвые не потеют...
sir_Alex
sir_Alex
   7 / 741
вчера в 22:27
Головину нужна РФПЛ)))
FILL3286
FILL3286
   21 / 741
вчера в 22:18
галавину нужен кол!!! хахаах
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