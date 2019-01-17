Головину нужен гол

вчера, 22:30

«Монако» начинает подниматься с колен. А вот прогресса у Головина нет. «Соккер.ру» опасается за будущее российского полузащитника.

Прозвучит парадоксально, но плачевная ситуация, которая сложилась в «Монако» с самого начала сезона, в какой-то мере была и на руку Головину. Конечно, в общем и целом она вредила всем абсолютно, включая Александра. Но кое-какие плюсы для россиянина были. Например, в самой первой части сезона, излечившись от травмы, Головин провел несколько очень неплохих матчей, был азартен и интересен во многом на фоне совершенно «мертвых» партнеров, набранных «по объявлению» (практически так сказал в сердцах Фалькао – выразиться столь грубо ему не позволила клубная этика и уважение к коллегам).

Головин заработал хорошую прессу и отзывы болельщиков, которые увидели в нем потенциального спасителя. Но постепенно этот эффект новизны сходил на нет. Вместо ожидаемого прогресса, что было логично, поскольку Александр должен как бы освоиться, адаптироваться, заиграть еще увереннее, наступил застой и даже стагнация.

Нет, партнеры оставались такими же «мертвыми» в большинстве своем, но и сам Головин уже начал терять этот азарт и становился одним из серой массы. И тут уже у журналистов и фанатов во Франции стало накапливаться раздражение. Ведь если «серой массой» при всем сожалении позволительно быть 17-летнему парню, за которого «Монако» ни копейки не заплатил, то играть на том же уровне уже довольно зрелому футболисту, претендующему на статус ключевого и стоящему несколько десятков миллионов евро, уже крайне неприятно.

Поэтому напряжение вокруг фигуры Головина неуклонно нарастало. И каждый матч, в котором Александр не приносит пользы, наращивает это самое раздражение. Пока ему не подвержен Тьерри Анри, но он не может не чувствовать – это витает в атмосфере. Поэтому тренер пытается найти для Головина место в расстановке, засовывая его на самые разные позиции методом тыка. Например, последние матчи Александр вообще проводит в качестве нападающего.

Поэтому и менять стал в концовках встреч, понимая, что ничего не выгорает пока у Головина. Сам россиянин тоже наверняка ощущает этот пресс, который давит все сильнее. Но он все больше этим себя закапывает. Если поначалу, когда он воспринимался как спаситель, ничего не давило, можно было играть с легкой свежей головой, то теперь посторонние мысли все больше отвлекают, все больше мешают показывать хороший футбол, на который он способен, а это создает все больше пресса со стороны, мысли становятся все тревожнее и так далее.

Замкнутый круг получается. Из него Головину необходимо выбираться как можно скорее. Потому что все может закончиться большими неприятностями, которые пока проглядывают в виде оседания на скамейке запасных. Согласитесь, сесть в запас в команде-аутсайдере (пусть и по позиции, а не по цене состава) для одного из самых ярких и талантливых футболистов России – это удар ниже пояса. Но пока все к этому идет.

Первый серьезный удар был получен в игре с «Лионом», когда Головин заработал удаление, не совладав с нервами, и выпал на четыре матча из-за дисквалификации, подставив тем самым команду, которая и так испытывает кадровые трудности. Вот тогда впервые и журналисты, и болельщики открыто стали критиковать Александра. Но ситуация особо не меняется.

Головин вернулся в состав, отбыв дисквалификацию, как раз на игры с «Марселем» и «Ниццей». Это очень принципиальные игры для «Монако»: и сами по себе, и в нынешней турнирной ситуации. Вот тут, казалось бы, и можно хватать быка за рога, разворачивать к себе удачу и доказывать всем во Франции, что они ошиблись, принявшись его критиковать.

В матче с «Марселем» Головин отыграл чуть больше 70 минут и стал автором главного разочарования для монегасков – он не реализовал невероятный момент. Да, надо отдать должное его чутью и включению в быструю атаку, но всем запомнился его удар в штангу. А принеси Головин победу над «Марселем» на «Велодроме» - его уже сейчас бы называли символом возрождения «Монако» в 2019 году.

Анри продолжил верить в Головина и выставил его в старте на матч с «Ниццей». Но и тут Александр ничем себя не проявил, хотя тоже провел почти 80 минут на поле. Такими темпами россиянин постепенно утратит кредит доверия от Анри. Хотя вот у хорошо нам знакомого специалиста Славолюба Муслина другое мнение:

Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин – лучший игрок в составе «Монако». Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с «Марселем», у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время. Будет ли спрос на Головина, если «Монако» вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды. Но, думаю, до этого не дойдёт, и «Монако» сможет выправить ситуацию.

Вера Муслина – это хорошо, но на решения Анри она не повлияет. Головин приблизился к той точке, за которой запас. А если он туда попадет, если «Монако», усиленный Фабрегасом, Налдо и вскоре Батшуайи, начнет побеждать без него, то у Анри уже не будет поводов без нужды возвращать Александра в основной состав. Так и скатываются таланты. Головину нужно цепляться изо всех сил за любые шансы, чтобы снять напряжение вокруг своей персоны.