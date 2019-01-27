Месси вышел на третье место по количеству побед в Примере

сегодня, 21:20

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси одержал сегодня 328-ю победу в рамках чемпионата Испании. По этому показателю он обошел легендарного форварда «Реала» Рауля (327) и вышел на третье место в истории турнира.

Больше побед в Примере одержали только голкиперы Андони Субисаррета (333) и Икер Касильяс (334).