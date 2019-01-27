Месси вышел на третье место по количеству побед в Примере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси одержал сегодня 328-ю победу в рамках чемпионата Испании. По этому показателю он обошел легендарного форварда «Реала» Рауля (327) и вышел на третье место в истории турнира.
Больше побед в Примере одержали только голкиперы Андони Субисаррета (333) и Икер Касильяс (334).
Но чтото я не вижу тут Лгбт Шампуня , липового лучшего игрока мира Мордича, может Бензема ???? АУУУУУУУУУ вы гдеееееее?,,,,,,они все в магазине ...ну т.е. в шопе )))
Месси станет лучшим в Лалиге на все времена уже в этом году )))
Инструкция для Шибанутых-шишанутых шишоидов:
1. прикладываем к пукану подорожник
2. идем к маме и плачем ..спрашивая ее ну почему с реалом все не так
3. Радуемся за самый великий клуб в мире -БАРСЕЛОНУ
Но чтото я не вижу тут Лгбт Шампуня , липового лучшего игрока мира Мордича, может Бензема ???? АУУУУУУУУУ вы гдеееееее?,,,,,,они все в магазине ...ну т.е. в шопе )))
Месси станет лучшим в Лалиге на все времена уже в этом году )))
Инструкция для Шибанутых-шишанутых шишоидов:
1. прикладываем к пукану подорожник
2. идем к маме и плачем ..спрашивая ее ну почему с реалом все не так
3. Радуемся за самый великий клуб в мире -БАРСЕЛОНУ
Со следующего года месси будет бить только свои рекорды т.к. других не остаётся
Со следующего года месси будет бить только свои рекорды т.к. других не остаётся
©Джорж Бест
родился таки,не урод,но не бабоукладчик и зависимый от чего либо
©Джорж Бест
родился таки,не урод,но не бабоукладчик и зависимый от чего либо