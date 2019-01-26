35-летний Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-м матче кряду

сегодня, 20:54

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил гол в матче 21-го тура Серии А против «Удинезе». 35-летний футболист открыл счет в первом тайме, забив мяч с пенальти.

Таким образом, Квальярелла забивает уже 11 матчей кряду в Серии А (13 голов), повторив рекорд Габриэля Батистуты, который был установлен в 1994 году. При этом серия Квальяреллы может еще продолжиться. В следующем туре «Сампдория» отправится на выезд к «Наполи».