35-летний Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-м матче кряду

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил гол в матче 21-го тура Серии А против «Удинезе». 35-летний футболист открыл счет в первом тайме, забив мяч с пенальти.
Таким образом, Квальярелла забивает уже 11 матчей кряду в Серии А (13 голов), повторив рекорд Габриэля Батистуты, который был установлен в 1994 году. При этом серия Квальяреллы может еще продолжиться. В следующем туре «Сампдория» отправится на выезд к «Наполи».
Это только мегаИкарди 1 гол в 8 последних матчах забил)))
Это только мегаИкарди 1 гол в 8 последних матчах забил)))