Дембеле установил рекорд сезона по количеству успешных обводок за матч

21 января 2019, 10:45

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле установил рекорд сезона в чемпионате Испании по успешным обводкам за матч.

В поединке 20-го тура Примеры против «Леганеса» (3:1) француз 15 раз шел в обводку, и 11 попыток игрока оказались успешными.

При этом Дембеле отыграл только 69 минут, после чего покинул поле из-за травмы.