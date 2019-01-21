Дембеле установил рекорд сезона по количеству успешных обводок за матч

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле установил рекорд сезона в чемпионате Испании по успешным обводкам за матч.
В поединке 20-го тура Примеры против «Леганеса» (3:1) француз 15 раз шел в обводку, и 11 попыток игрока оказались успешными.
При этом Дембеле отыграл только 69 минут, после чего покинул поле из-за травмы.
че там неймар по обводкам даст? он ниже азара в этом плане. ну а месси на их уровне при том, что он не молод уже. а в возрасте их дембеля он их раза в 2 рвал по этому показателю)
че там неймар по обводкам даст? он ниже азара в этом плане. ну а месси на их уровне при том, что он не молод уже. а в возрасте их дембеля он их раза в 2 рвал по этому показателю)
Лучший в составе Барсы.
Лучший в составе Барсы.
неужели при такой игре Дембеле, у руководства возникает желание подписать неймара,бразилец не нужен!
неужели при такой игре Дембеле, у руководства возникает желание подписать неймара,бразилец не нужен!