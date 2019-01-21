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Дембеле установил рекорд сезона по количеству успешных обводок за матч

21 января 2019, 10:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле установил рекорд сезона в чемпионате Испании по успешным обводкам за матч.

В поединке 20-го тура Примеры против «Леганеса» (3:1) француз 15 раз шел в обводку, и 11 попыток игрока оказались успешными.

При этом Дембеле отыграл только 69 минут, после чего покинул поле из-за травмы.

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Все комментарии
alexfor
alexfor ответил Шишанутый
   340 / 808
22 января в 02:25
По обводкам Неймар кому угодно фору даст! Ваши Дембели с Месськами рядом не стояли! Рона превзойдут говоиш? Че то не превзошли пока не кто. Рон каждый год лучший бомбардир ЛЧ. Он в этом турнире король!
а сколько у роньки матчей в целом, 100+ от месси? а в лч 30+ при 15 голах преимущества?)
че там неймар по обводкам даст? он ниже азара в этом плане. ну а месси на их уровне при том, что он не молод уже. а в возрасте их дембеля он их раза в 2 рвал по этому показателю)
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
21 января в 18:41
Дембеле крутой виртуоз
Шишанутый
Шишанутый ответил alexfor
   40 / 808
21 января в 16:50
ахаха, клоун вылез. в чем там кристя лучшая? в набивании с метра? так его тоже скоро в этом превзойдут)
По обводкам Неймар кому угодно фору даст! Ваши Дембели с Месськами рядом не стояли! Рона превзойдут говоиш? Че то не превзошли пока не кто. Рон каждый год лучший бомбардир ЛЧ. Он в этом турнире король!
Шишанутый
Шишанутый ответил Happyboy Barca
   40 / 808
21 января в 16:48
у красавицы сколько обводок?
Зачем нужны эти бестолковые обводки? Рон забевает голы и лучший снайпер Италии!
neomessi
neomessi
   346 / 808
21 января в 14:07
Растет парнишка!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Шишанутый
   589 / 808
21 января в 13:41
Отобрал у гнома единственое его достиженее. Ой зря он это сделал! Теперь Месська разозлится и его продаст.
у красавицы сколько обводок?
alexfor
alexfor ответил Шишанутый
   340 / 808
21 января в 13:07
Отобрал у гнома единственое его достиженее. Ой зря он это сделал! Теперь Месська разозлится и его продаст.
ахаха, клоун вылез. в чем там кристя лучшая? в набивании с метра? так его тоже скоро в этом превзойдут)
This is BarCa
This is BarCa
   543 / 808
21 января в 12:45
Уже полностью восполнил потерю Неймара.
Лучший в составе Барсы.
Ismadiyar
Ismadiyar
21 января в 12:09
Очень жаль, на ровном месте травму получил, надеюсь быстро восстановится, в очень хорошей форме француз, никто и про Мбаппе с Неймаром вспоминать не будет, если он будет так продолжать, рывки,дриблинг,пасы,голы одним словом будущий Лидер атак Барсы...а еще недавно жаловались как за него могли отдать 100 лямов типо он не стоит...Надеюсь фаны Реала впредь его с мертвыми Асенсио да Иско тоже перестанут сравнивать...Дембеле лучший игрок вчерашнего матча
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
21 января в 11:57
Отобрал у гнома единственое его достиженее. Ой зря он это сделал! Теперь Месська разозлится и его продаст.
КЭТиК
КЭТиК
   128 / 808
21 января в 11:39
В итоге довыделввался и пострадал.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   647 / 808
21 января в 11:32
круто заиграл парень,будет еще прогрессировать...
неужели при такой игре Дембеле, у руководства возникает желание подписать неймара,бразилец не нужен!
95-shishani-95
95-shishani-95
   115 / 808
21 января в 11:26
Ах, как я тогда хотел, чтоб он перешёл в Реал Мадрид!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
21 января в 11:16
Дембеле наконец то за ум взялся. Не зря видать за его воспитание клуб взялся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
21 января в 11:00
Парень прогрессирует на глазах!!!
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