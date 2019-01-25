В шоколаде. Игуаин и другие форварды, забившие 200+ в топ-чемпионатах

вчера, 12:30

Фанаты «Челси» в штыки восприняли переход Игуаина, тифози «россонери» бросают аргентинцу мемы в спину, но «Соккер.ру» убежден, что Гонсало крутой. И вот почему.

За точку отсчета принимаем сезон 2006/2007, по ходу которого Игуаин прибыл в Европу и присоединился к мадридскому «Реалу». Дюжину лет Гонсало играет в ведущих первенствах Старого Света, АПЛ – его третий чемпионат после Ла Лиги и Серии A, а «Челси» - пятая команда после «Реала», «Наполи», «Ювентуса» и «Милана». За время своих выступлений в Европе он забил 224 гола в матчах национальных чемпионатов (кубковые матчи, встречи Лиги чемпионов/Лиги Европы и прочие состязания в расчет не берутся). Так вот, с сезона 2006/2007 больше голов в топ-5 первенствах Старого Света забили только пять человек. Их синдромы результативности и изучим. А начнем с Игуана, который открывает компанию форвардов, забивших больше 200 голов в ведущих европейских чемпионатах за последние 12 лет.

6 место. Гонсало Игуаин (Аргентина, 31 год) – 224 гола

Клубы с сезона 2006/2007: «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси».

Результативность: 224 гола в 388 матчах = 0.58 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2015/2016 в «Наполи» = 36 голов в 35 матчах.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2007/2008 в «Реале» = 8 голов в 25 матчах.

Игуаин известен как автор судьбоносных промахов в финалах чемпионата мира и Копа Америка, из-за которых, как принято считать, Лионель Месси до сих пор не выиграл титулов со своей сборной. Еще Гонсало не является идеальным атлетом и фанатом здорового питания, приходилось видеть его не в форме, но даже с иногда появляющимся животиком Пипита не перестает забивать. Будь Игуаин бесполезным тюфяком, только и умеющим есть шоколадки, он точно не настрелял бы 224 гола в чемпионатах Испании и Италии.

Несмотря на определенные проблемы с режимом питания и пристрастием к сладкому (а кто без греха?!), Игуаин является стабильным форвардом с хорошей родословной. Помимо прочего, Гонсало – рекордсмен Серии A по количеству голов за сезон. В кампании 2015/2016 аргентинец забил 36 мячей в 35 матчах, побив рекорд державшийся 66 лет. Кстати, играл Игуаин тогда за «Наполи», а его тренером был Маурицио Сарри, который теперь работает в «Челси». Похоже, «алленаторе» знает рецепт приготовления забивного Игуаина, которым не пользовались в «Милане». А так мемы забавные, конечно. Если кто не в курсе, Гонсало дал повод, попавшись на фото с упаковкой батончиков «Nutella».

И после этого понеслось. А переход в «Челси» послужил катализатором для мемов.

Big delusion for AC Milan supporters, but big sponsor for Nutella and Ferrero lol xD pic.twitter.com/ysyad5pOI2 — Signora Distruggere (@SignoraDistrugg) 23 января 2019 г.

О промахах Гонсало злые мемоделы тоже не забыли.

Многие болельщики «Челси» придерживаются мнения, что Игуаин – это старая и толстая версия Мораты. Задача аргентинца – заставить этих людей «переобуться» своими голами. Сумеет ли отказаться от «Нутеллы» ради успехов в АПЛ ? Остались ли у Сарри ключи от этой голевой машины? Правда ли, что путь к результативности Игуаина лежит через его желудок? Вопросы на эти ответы нам только предстоит получить, а пока посмотрим, кто забивал больше Пипиты в топ-5 первенствах Старого Света.

5 место. Серхио Агуэро (Аргентина, 30 лет) – 227 голов

Клубы с сезона 2006/2007: «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Результативность: 227 голов в 398 матчах = 0.57 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2014/2015 в «Манчестер Сити» = 26 голов в 33 матчах.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2006/2007 в «Атлетико» = 6 голов в 38 матчах.

Агуэро, в отличие от своего соотечественника, забивал всего за два клуба, причем за «Ман Сити» в АПЛ забил в два раза больше голов, чем за «Атлетико» в Примере. Средняя результативность Серхио даже чуть ниже, чем у Игуаина, правда, всего на 0.01, а вот по количеству голов в самом удачном сезоне Агуэро проигрывает соотечественнику значительно. Кун в своей самой результативной кампании выиграл «Золотую бутсу» АПЛ .

4 место. Эдинсон Кавани (Уругвай, 31 год) – 242 гола

Клубы с сезона 2006/2007: «Палермо», «Наполи» и ПСЖ .

Результативность: 242 гола в 391 матче = 0.62 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2016/2017 в ПСЖ = 35 голов в 36 матчах.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2007/2008 в «Палермо» = 5 голов в 33 матчах.

Три южноамериканских форварда с 200+ голов в топ-5 чемпионатах появились в Европе по ходу сезона 2006/2007: Агуэро начал кампанию в составе «Атлетико», а Кавани и Игуаин зимой присоединились к «Палермо» и «Реалу» соответственно. Эдинсон и Гонсало играли за «Наполи», оба становились лучшими бомбардирами Серии A. Собственно, Игуаин приехал в Неаполь в качестве замены Кавани, которого приобрел Париж. В ПСЖ уругваец какое-то время прожил в тени Ибры, но с уходом Златана дважды стал лучшим снайпером Лиги 1. Кстати, Луиса Суареса в этом списке вы не найдете, у него пока только 194 гола в топ-чемпионатах, Эдинсон в этом смысле успешнее среди двух гордостей Уругвая.

3 место. Златан Ибрагимович (Швеция, 37 лет) – 245 голов

Клубы с сезона 2006/2007: «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ , МЮ .

Результативность: 245 голов в 333 матчах = 0.74 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2015/2016 в ПСЖ = 38 голов в 31 матче.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2010/2011 в «Милане» = 14 голов в 29 матчах.

В общей сложности у Ибрагимовича 268 голов в ведущих чемпионатах Старого Света, у Златана высокая результативность, но он уже играет за океаном, а южноамериканцы, которые наступают на пятки, еще относительно молоды и имеют все шансы его обойти. Ибрагимович и Кавани из этого списка на протяжении трех лет выступали за одну команду, и в дуэли одноклубников неизменно побеждал швед.

2 место. Криштиану Роналду (Португалия, 33 года) – 391 гол

Клубы с сезона 2006/2007: «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус».

Результативность: 391 голов в 413 матчах = 0.95 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2014/2015 в «Реале» = 48 голов в 35 матчах.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2006/2007 в МЮ = 17 голов в 34 матчах.

Вы в самом начале догадались, кто занимает две первые строчки. Конечно же, это Роналду и Месси. Вопрос был лишь в том, в каком порядке. Криштиану совсем немного отстает по суммарному количеству голов – на три точных удара, и по средней результативности – на 0.01. Зато португалец может похвастаться тем, что забивал в трех разных первенствах Европы: в АПЛ , Ла Лиге и Серии A.

1 место. Лионель Месси (Аргентина, 31 год) – 394 гола

Клуб с сезона 2006/2007: «Барселона».

Результативность: 394 гола в 412 матчах = 0.96 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2011/2012 в «Барселоне» = 50 голов в 37 матчах.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2007/2008 в «Барселоне» = 10 голов в 28 матчах.

Насколько же близки результаты Месси и Роналду! Да, девять из двенадцати лет они провели в одном чемпионате, но все равно удивительно, что за дюжину лет в национальных чемпионатах они забили почти одинаковое количество голов. Криштиану может лишить Лео всякого преимущества одним хет-триком. Кстати, наш герой Игуаин поиграл и с Месси, и с Роналду: с первым в сборной Аргентины, а со вторым в «Реале». А переход Криштиану в «Ювентус» запустил цепочку событий, приведшую к переходу Гонсало в «Челси».