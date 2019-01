В шоколаде. Игуаин и другие форварды, забившие 200+ в топ-чемпионатах

Фанаты «Челси» в штыки восприняли переход Игуаина, тифози «россонери» бросают аргентинцу мемы в спину, но «Соккер.ру» убежден, что Гонсало крутой. И вот почему.

За точку отсчета принимаем сезон 2006/2007, по ходу которого Игуаин прибыл в Европу и присоединился к мадридскому «Реалу». Дюжину лет Гонсало играет в ведущих первенствах Старого Света, АПЛ – его третий чемпионат после Ла Лиги и Серии A, а «Челси» - пятая команда после «Реала», «Наполи», «Ювентуса» и «Милана». За время своих выступлений в Европе он забил 224 гола в матчах национальных чемпионатов (кубковые матчи, встречи Лиги чемпионов/Лиги Европы и прочие состязания в расчет не берутся). Так вот, с сезона 2006/2007 больше голов в топ-5 первенствах Старого Света забили только пять человек. Их синдромы результативности и изучим. А начнем с Игуана, который открывает компанию форвардов, забивших больше 200 голов в ведущих европейских чемпионатах за последние 12 лет.

6 место. Гонсало Игуаин (Аргентина, 31 год) – 224 гола

Клубы с сезона 2006/2007: «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Челси».

Результативность: 224 гола в 388 матчах = 0.58 гола за игру.

Самый мощный сезон: 2015/2016 в «Наполи» = 36 голов в 35 матчах.

Самый слабый сезон (кроме неполных): 2007/2008 в «Реале» = 8 голов в 25 матчах.

Игуаин известен как автор судьбоносных промахов в финалах чемпионата мира и Копа Америка, из-за которых, как принято считать, Лионель Месси до сих пор не выиграл титулов со своей сборной. Еще Гонсало не является идеальным атлетом и фанатом здорового питания, приходилось видеть его не в форме, но даже с иногда появляющимся животиком Пипита не перестает забивать. Будь Игуаин бесполезным тюфяком, только и умеющим есть шоколадки, он точно не настрелял бы 224 гола в чемпионатах Испании и Италии.

Несмотря на определенные проблемы с режимом питания и пристрастием к сладкому (а кто без греха?!), Игуаин является стабильным форвардом с хорошей родословной. Помимо прочего, Гонсало – рекордсмен Серии A по количеству голов за сезон. В кампании 2015/2016 аргентинец забил 36 мячей в 35 матчах, побив рекорд державшийся 66 лет. Кстати, играл Игуаин тогда за «Наполи», а его тренером был Маурицио Сарри, который теперь работает в «Челси». Похоже, «алленаторе» знает рецепт приготовления забивного Игуаина, которым не пользовались в «Милане». А так мемы забавные, конечно. Если кто не в курсе, Гонсало дал повод, попавшись на фото с упаковкой батончиков «Nutella».

И после этого понеслось. А переход в «Челси» послужил катализатором для мемов.

