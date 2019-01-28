Шунин: «У меня много амбиций и задач, связанных с „Динамо“»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин признался, что ставит перед собой амбициозные задачи.

Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Ещё столько нужно успеть, покорить, достичь! Я буду стремиться только вперёд — к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за тёплые слова и поздравления!